The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.11.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2026
.
ISIN Name
CA31447M1077 FENIXORO GOLD CORP.
IE00BLNN3691 WEATHERFORD INTL DL -,001
US251526CN70 DT.BANK NY.NTS DL 21/27
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2026
.
ISIN Name
CA31447M1077 FENIXORO GOLD CORP.
IE00BLNN3691 WEATHERFORD INTL DL -,001
US251526CN70 DT.BANK NY.NTS DL 21/27
© 2026 Xetra Newsboard