Bremen (ots) -Die Gewinnerinnen und Gewinner des Bremer Fernseh- und Digitalpreises 2026 stehen fest: Heute Abend (13.11.) erhielten sieben deutschsprachige regionale Ideen aus Fernsehen, Web und digitalen Projekten des letzten Jahres eine der begehrten Auszeichnungen des Wettbewerbs der ARD für exzellenten Regionaljournalismus."Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern ganz herzlich", sagt Gastgeberin Yvette Gerner, Intendantin von Radio Bremen: "Die nominierten und ausgezeichneten Beiträge zeigen, wie vielfältig Regionalberichterstattung ist: Sie erzählt Geschichten, die nahe dran sind, ordnet ein und greift die Themen auf, die Menschen im Alltag beschäftigen. Demokratische Teilhabe, Meinungsbildung entstehen zuallererst vor Ort, dafür braucht es unabhängige Berichterstattung, die dicht dran ist an den Themen der Menschen."ARD-Vorsitzender Florian Hager: "Was Journalistinnen und Journalisten in den Regionen leisten, geht weit über Informationsvermittlung hinaus: Sie sind vor Ort, kennen die Menschen, lassen sie zu Wort kommen und nehmen ihre Anliegen ernst. Das ist zentral für das demokratische Miteinander, denn Menschen finden sich nur dort wieder, wo ihre Lebenswelt vorkommt. Mit dem ARD-Preis macht Radio Bremen sichtbar, wie wertvoll regionale journalistische Arbeit ist."Die unabhängige Experten-Jury des Bremer Fernseh- und Digitalpreises 2026 kürte bei der Preisverleihung im Radio Bremen-Studio:In der Kategorie "Bestes aktuelles Video":- Schwan-Rettung am Landwehrkanal, DER TAG in Berlin & Brandenburg, 6.2.2026, rbb PotsdamIn der Kategorie "Beste Leistung vor der Kamera":- LIVE Kränzlin bei Neuruppin - Dorfleben - "Trecker-Maik" & Kultur, DER TAG in Berlin & Brandenburg, 26.2.2026, rbb PotsdamIn der Kategorie "Beste investigative Leistung":- Jung, Kriminell, chancenlos? - Ein Jahr mit einer Jugendgang, Y-Kollektiv, 28.7.2025, Radio BremenIn der Kategorie "Bestes regionales Mediathek-Format":- Minentaucher - Der harte Weg in die Elite der Bundeswehr: Folge 6 Die Abschlussprüfung, 19.12.2025, NDR KielIn der Kategorie "Bestes regionales Social-Video":- sag_mal: Wie viel Trinkgeld ist fair?, 30.9.2025, BR MünchenIn der Kategorie "Das kreative Storytelling":- DORF DUELL - Wer kocht am besten?, 23.2.2026, SR SaarbrückenEine "Besondere Erwähnung durch die Jury" erhält:- Mensch.Bayern: Ali Alhamwi - Pferdeflüsterer auf Boarisch, 21.4.2026, BR NürnbergAußerdem vergab der Bremer Fernseh- und Digitalpreis den Publikumspreis "Nah dran"an:- Herzenssache, 14.10.2025, WDR Bielefeld, Duisburg, Köln, Wuppertal, MünsterDas Publikum hatte auf www.bremer-fernseh-und-digitalpreis.de für seinen Favoriten aus über 20 Produktionen abgestimmt.Die Preisverleihung moderierte erstmals die neue Jurorin Gudrun Engel, ARD-Korrespondentin in Washington, unterstützt und begleitet von Yvette Gerner, Radio Bremen-Intendantin, und Jan Weyrauch, Radio Bremen-Programmdirektor.Musikalischer Gast des Abends war Jupiter Jones. Die deutschsprachige (Punk-)Rockband hat mit dem Song "Still" Bekanntheit erlangt.Zuvor fand am Nachmittag das Werkstattgespräch in Zusammenarbeit mit der ARD.ZDF medienakademie statt - diesmal mit dem Schwerpunkt "Mensch, Maschine, Marktplatz - Wie regionaler Publikumsdialog im KI-Zeitalter gelingen kann".Der Bremer Fernseh- und DigitalpreisDer Bremer Fernseh- und Digitalpreis, der ARD-Wettbewerb für exzellenten Regionaljournalismus, kürt mit Unterbrechungen seit 1974 das Beste aus Regionalfernsehen, später auch regionalen Web-Produktionen und neuerdings auch digitalen Projekten und Formaten. Er wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen.Jury-Mitglieder sind Hans Helmich (Jury-Vorsitzender, Medientrainer und Redakteur im Programm Management der Deutschen Welle), Gudrun Engel (Moderatorin der Gala, ARD-Korrespondentin in Washington), Clare Devlin (Podcasterin und Unternehmerin), Andreas Jölli (langjähriger Deutschland-Korrespondent des ORF), Inga Mathwig (Redakteurin beim NDR Medienmagazin ZAPP und STRG_F), Christian Mößner (BR, Geschäftsführung ARD Federführung Musik und Netzwerk Kultur) und Anja Weckmann (Leiterin SWR Studio Trier).Weitere Informationen auf www.bremer-fernseh-und-digitalpreis.de.Aktuelle Fotos von der Verleihung können zeitnah bei ARD Foto und unter presseinfo@radiobremen.de abgerufen werden.Pressekontakt:pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6390386