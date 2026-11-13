Die Cintas-Aktie zeigt sich weiterhin von ihrer starken Seite und trotzt damit der jüngsten Unsicherheit an den US-Aktienmärkten. Noch Ende Oktober hatte ich unter der Headline "Schlusslicht im Nasdaq100, und doch auf Kurs" auf die erfolgreiche Verteidigung der Unterstützung bei 209,50 US$ hingewiesen und anschließend steigende Kurse bis 225,79 beziehungsweise 229,24 US$ favorisiert. Beide Kursziele wurden inzwischen erreicht, wobei die Papiere am ...

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