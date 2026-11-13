München (ots) -Der Traum von einer überraschenden WM-Medaille ist geplatzt. Deutschland bleibt im WM-Viertelfinale in Dänemark ohne Chance und verpasst damit das 2. WM-Halbfinale der Geschichte. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod verliert gegen überlegene Finninnen deutlich mit 0:6 - 3 der Tore fallen in den letzten 10 Minuten. "Wir haben uns schwergetan, vor das Tor zu kommen. Wir waren nicht zu 100 Prozent da", konstatiert DEB-Kapitänin Daria Gleißner und fasst nach der überzeugenden Vorrunde zusammen: "Eine 0:6-Niederlage ist natürlich tough und definiert nicht unseren Turnierverlauf."Ähnlich sieht es Bundestrainer Jeff MacLeod: "Wir haben so viele positive Dinge gesehen. Abseits des Eises, in der Umkleidekabine, beim Trainerstab, bei den Spielerinnen. Wir haben insgesamt eine gute Kultur", so der Coach: "Natürlich haben wir Ziele und wollen noch mehr erreichen. Aber ich glaube, in ein paar Tagen oder in einer Woche werden wir als Trainerstab und vielleicht auch die Spielerinnen erkennen, dass wir gegen die besten Teams der Welt wirklich gut mitgespielt haben."Auch MagentaSport-Expertin Marie Delarbre zieht ein positives Gesamtfazit: "Generell bin ich der Meinung, dass die Mannschaft stolz auf sich sein kann. (...) Es hätte im Vorhinein nicht jeder gedacht, dass man Tschechien und die Schweiz schlägt. Wir sind auf einem guten Weg."Kapitänin Daria Gleißner hat diesen Weg lange begleitet. Nach dem Finnland-Spiel bestätigt sie im Interview mit MagentaSport: "Ich habe heute mein letztes WM-Spiel gemacht. Die sportliche Karriere wird dann nach der Saison auch beendet werden. Ich freue mich auf danach. Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Die Mannschaft ist mir sehr ans Herz gewachsen. Der Staff hat einen mega Job gemacht. Ich lasse es auf mich zukommen."Nachfolgend die Clips und Stimmen zur IIHF Women's World Championship. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Das Finale bei der Eishockey-WM der Frauen zeigt MagentaSport am Montag live ab 18.45 Uhr.Frauen Eishockey-WM | Viertelfinale: Deutschland - Finnland 0:6 | Finnland lässt Deutschland keine ChanceLink zu den Toren des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bWNNSTVMQkVrYktqWEMyZm12S1ZFYzIyamdxam5NeTF1WlcyeFJwOUhKbz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1eQuDWCOzXcxpyt/tE1UmnZ8kwRZ)Nach dem Spiel werden die drei besten deutschen Spielerinnen ausgezeichnet. Die Ehrung für Laura Kluge, Katarina Jobst-Smith und Sandra Abstreiter im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U04xaXoyVzVSMHVrZXRzM2VXSkFIRFRBdThyRnZxUVZZL1hSUkk0bXVjVT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1kTcSLI0th8XRrP/bZeVpm4EklYt)Traumsolo! Die 21-jährige Finnin Julia Schalin umkurvt die deutsche Abwehr und schließt unwiderstehlich ab: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T3VVNm9NR21uV2xCQmMySUQ4dkEzYmVXQWpDVDE0ZzFsTFdzYnhqTXhWST0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1qWKhANcnqe73jv/kE_eoFoe9pqN)Innerhalb von 21 Sekunden sorgt Finnland mit dem 4:0 und 5:0 für die endgültige Entscheidung: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZUVWdCtlZHpnSkJNa2NTZ2JvL0N5SC9uOFArVlhURXhpYlg2ME9uYnE2TT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1wZ2vzTEi09gfcR/7LIl0vNe-A0Q)Die Stimmen: "Eine 0:6-Niederlage definiert nicht unseren Turnierverlauf" - Kapitänin Daria Gleißner verkündet: "Ich habe heute mein letztes WM-Spiel gemacht"Bundestrainer Jeff MacLeod über die Niederlage: "Sie haben von allen Positionen aus sehr aggressiv gespielt und sich an ihren Gameplan gehalten. Sie sind ein gutes Eishockey-Team. Wir haben nicht unser bestes Spiel gezeigt. Wir müssen herausfinden, woran das lag."... über sein WM-Fazit: "Wir haben so viele positive Dinge gesehen. Abseits des Eises, in der Umkleidekabine, beim Trainerstab, bei den Spielerinnen. Wir haben insgesamt eine gute Kultur. Spieler und Trainerstab - sie bringen sich so sehr ein. Wir sind definitiv auf einem guten Weg. Ich denke, wir müssen daraus lernen. Natürlich haben wir Ziele und wollen noch mehr erreichen. Aber ich glaube, in ein paar Tagen oder in einer Woche werden wir als Trainerstab und vielleicht auch die Spielerinnen erkennen, dass wir gegen die besten Teams der Welt wirklich gut mitgespielt haben."Daria Gleißner über die Niederlage: "Wir haben uns schwergetan, vor das Tor zu kommen. Wir waren nicht zu 100 Prozent da. Trotz allem haben wir alles gegeben, alles auf dem Eis gelassen. Eine 0:6-Niederlage ist natürlich tough und definiert nicht unseren Turnierverlauf."... über die WM generell: "Die Vorrunde war gut. Es war unser Ziel, mit dem neuen Modus Zweiter zu werden. Dass es in den Viertelfinal-Spielen nicht leicht wird, war uns klar. Wir haben uns das alle ein bisschen anders vorgestellt. Über das gesamte Turnier haben wir eine sehr solide Leistung abgegeben. Man darf nicht zufrieden sein. Wir wissen, dass wir es beim nächsten Mal anders machen müssen - mental und körperlich bereit sein. Dann bin ich mir sicher, dass es in Zukunft besser wird."... über ihre Zukunft im DEB-Dress: "Ich habe heute mein letztes WM-Spiel gemacht. Die sportliche Karriere wird dann nach der Saison auch beendet werden. Ich freue mich auf danach. Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Die Mannschaft ist mir sehr ans Herz gewachsen. Der Staff hat einen mega Job gemacht. Ich lasse es auf mich zukommen."MagentaSport-Expertin Marie Delarbre zieht trotz des Ausscheidens ein positives WM-Fazit: "Ich finde, dass das Ergebnis ein bisschen zu hoch ausgegangen ist. Es hat jetzt nicht unbedingt das Spiel repräsentiert, was wir gesehen. Generell bin ich der Meinung, dass die Mannschaft stolz auf sich sein kann. Sie haben eine tolle Leistung mit den 3 Siegen gebracht. Es hätte im Vorhinein nicht jeder gedacht, dass man Tschechien und die Schweiz schlägt. Wir sind auf einem guten Weg."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N1ZiR0ZzREpLZTM3TVY4MHgyK0pCQ3g5KzVCZlJ6T0tYTkVhY2JCVlJ6RT0=Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.deEishockey-WM der FrauenMontag, 16.11.2026ab 18.45 Uhr: FinaleDELSonntag, 15.11.2026ab 13.45 Uhr: EHC Red Bull München - Krefeld Pinguine, Pinguins Bremerhaven - Augsburger Pantherab 16.15 Uhr: Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg, Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters, Adler Mannheim - ERC Ingolstadt, Straubing Tigers - Löwen Frankfurtab 18.45 Uhr: Eisbären Berlin - Schwenninger Wild WingsPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6390396