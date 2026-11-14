München (ots) -
Ganz bitterer Abend für Isaac Bonga in der EuroLeague! Der deutsche Welt- und Europameister gibt mit Tabellenführer Panathinaikos eine 14-Punkte-Führung gegen den FC Barcelona aus der Hand. Die Entscheidung beim 74:76 fällt 4,4 Sekunden vor dem Ende durch einen Dreier von Barcas Justin Robinson. "Dafür bin ich doch da, oder? Für mich verlangsamt sich einfach alles. Wenn die Zuschauer dich auspfeifen, dann ist es an der Zeit, sie zum Schweigen zu bringen", sagt der Matchwinner selbstbewusst. Gemeinsam mit Valencia Basket steht Panathinaikos damit nun bei 8 Siegen aus 11 Spielen.
Im Duell zweier in Basketball-Deutschland bestens bekannter Trainer behält Pablo Laso gegen Álex Mumbrú die Oberhand. Der ehemalige Bayern-Coach Laso setzt sich mit Anadolu Efes gegen Virtus Bologna um Bundestrainer Mumbrú mit 103:91 durch. "In den ersten 20 Minuten haben wir keine Verteidigung gespielt. Das ist sehr schwer. Der Gegner hat uns hart bestraft", hadert Mumbrú. Mit nur 4 Siegen aus 11 Spielen rangiert Bologna auf dem 16. Rang der EuroLeague.
Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Abschluss des 11. Spieltags der EuroLeague. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's am Dienstag, wenn der FC Bayern bei Zalgiris Kaunas antritt - live ab 18.45 Uhr im Einzelspiel oder ab 19.30 Uhr in der Konferenz bei MagentaSport.
EuroLeague | 11. Spieltag: Panathinaikos Athen - FC Barcelona 74:76
"Es ist die Physik, die dieses Spiel entscheidet!" Der Dreier von Barcas Justin Robinson fällt 4,4 Sekunden vor dem Ende - die Katalanen gewinnen dramatisch: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b3JBSWFRMHlGU0hYSXJtbVQ0blgrR2VsREEyMmJ0em1uNkZhNFNzMElyZz0=
Isaac Bonga kommt auf 4 Punkte, 5 Rebounds und einen Assist: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2VMZmZDMEM0QisrRnBnbTZ2TU80QnB4NlB5YTY2TlVNRjdUbFNRcEM3TT0=
Die Fangruppierung von Panathinaikos feiert ihren 60. Geburtstag mit einer schönen Choreo: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bGhMM2NhYWpNdTdFdW04Nm9LaWl6QVdZRitqZjdlaEh5TFMvTXlKL2hLRT0=
Matchwinner Justin Robinson, FC Barcelona, über seinen letzten Wurf: "Dafür bin ich doch da, oder? Für mich verlangsamt sich einfach alles. Wenn die Zuschauer dich auspfeifen, dann ist es an der Zeit, sie zum Schweigen zu bringen."
Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OXgxV1ExSnBjekZ5blkzMDZJa3lwVmFzZHBCQ09YT0ovRWVGRVJaNGxSOD0=
Anadolu Efes - Virtus Bologna 103:91 - Ex-Bayern-Coach Pablo Laso schlägt Álex Mumbrú
Bundestrainer und Bologna-Coach Álex Mumbrú muss Ex-Bayern-Trainer Pablo Laso nach dem Match gratulieren: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZE51UHBwYm14bjJTdFlaOFVwL1BoVGRSNUdQeXNUOElxa1UwQUJ6dFRNOD0=
Mit 42 Punkten überragen Jordan Loyd (22) und Collin Malcolm (20) für Efes. Gerade Loyd läuft in der Schlussphase heiß. Die besten Szenen im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Rkxqem1jWWMxUGxDVE9UNjl0Q0pUK3Y3eTJvUFYzR1pOT2E3YWJsZnJqaz0=
Álex Mumbrú, Virtus Bologna: "In den ersten 20 Minuten haben wir keine Verteidigung gespielt. Das ist sehr schwer. Der Gegner hat uns hart bestraft. In der 2. Halbzeit haben wir versucht, zurückzukommen, aber wir müssen uns davon erholen. Das ist sehr schwer für uns."
Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZnNMaTJIdmNwd2pnVDl6ckVOOWFNL0FtOUd5SlRBbHE4MS8zSnhCV1FLVT0=
Basketball live bei MagentaSport
EuroLeague | 12. Spieltag
Dienstag, 17.11.2026
Ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - Anadolu Efes Istanbul
Ab 17.45 Uhr: Maccabi Rapyd Tel Aviv - Olympiakos Piräus
Ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - FC Bayern München, Fenerbahce SK - ASVEL Villeurbanne Lyon
Ab 19.30 Uhr: Die Konferenz der EuroLeague
Ab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria Gasteiz - Hapoel Tel Aviv, Armani Olimpia Mailand - Roter Stern Belgrad, FC Barcelona - Paris Basketball
Ab 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Valencia Basket
Ab 20.45 Uhr: Virtus Bologna - Panathinaikos AKTOR Athen
Mittwoch, 18.11.2026
Ab 17.45 Uhr: Besiktas JK - Real Madrid
Eurocup live | 8. Spieltag
Dienstag, 17.11.2026
Ab 17.50 Uhr: Balkan Botevgrad - ratiopharm Ulm
Ab 19.45 Uhr: Rostock Seawolves - Hapoel Jerusalem
Basketball Champions League | 4. Spieltag Gruppenrunde
Dienstag, 17.11.2026
Ab 18.20 Uhr: Bnei Herzelia - Telekom Baskets Bonn
EM-Qualifikation Frauen
Samstag, 14.11.2026
ab 14.50 Uhr: Dänemark - Deutschland
Dienstag, 17.11.2026
Ab 19.50 Uhr: Portugal - Deutschland
Pressekontakt:
Jörg Krause
Mail: joerg.krause@thinxpool.de
Mobil: 0170 22 680 24
Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6390399
Ganz bitterer Abend für Isaac Bonga in der EuroLeague! Der deutsche Welt- und Europameister gibt mit Tabellenführer Panathinaikos eine 14-Punkte-Führung gegen den FC Barcelona aus der Hand. Die Entscheidung beim 74:76 fällt 4,4 Sekunden vor dem Ende durch einen Dreier von Barcas Justin Robinson. "Dafür bin ich doch da, oder? Für mich verlangsamt sich einfach alles. Wenn die Zuschauer dich auspfeifen, dann ist es an der Zeit, sie zum Schweigen zu bringen", sagt der Matchwinner selbstbewusst. Gemeinsam mit Valencia Basket steht Panathinaikos damit nun bei 8 Siegen aus 11 Spielen.
Im Duell zweier in Basketball-Deutschland bestens bekannter Trainer behält Pablo Laso gegen Álex Mumbrú die Oberhand. Der ehemalige Bayern-Coach Laso setzt sich mit Anadolu Efes gegen Virtus Bologna um Bundestrainer Mumbrú mit 103:91 durch. "In den ersten 20 Minuten haben wir keine Verteidigung gespielt. Das ist sehr schwer. Der Gegner hat uns hart bestraft", hadert Mumbrú. Mit nur 4 Siegen aus 11 Spielen rangiert Bologna auf dem 16. Rang der EuroLeague.
Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Abschluss des 11. Spieltags der EuroLeague. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's am Dienstag, wenn der FC Bayern bei Zalgiris Kaunas antritt - live ab 18.45 Uhr im Einzelspiel oder ab 19.30 Uhr in der Konferenz bei MagentaSport.
EuroLeague | 11. Spieltag: Panathinaikos Athen - FC Barcelona 74:76
"Es ist die Physik, die dieses Spiel entscheidet!" Der Dreier von Barcas Justin Robinson fällt 4,4 Sekunden vor dem Ende - die Katalanen gewinnen dramatisch: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b3JBSWFRMHlGU0hYSXJtbVQ0blgrR2VsREEyMmJ0em1uNkZhNFNzMElyZz0=
Isaac Bonga kommt auf 4 Punkte, 5 Rebounds und einen Assist: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2VMZmZDMEM0QisrRnBnbTZ2TU80QnB4NlB5YTY2TlVNRjdUbFNRcEM3TT0=
Die Fangruppierung von Panathinaikos feiert ihren 60. Geburtstag mit einer schönen Choreo: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bGhMM2NhYWpNdTdFdW04Nm9LaWl6QVdZRitqZjdlaEh5TFMvTXlKL2hLRT0=
Matchwinner Justin Robinson, FC Barcelona, über seinen letzten Wurf: "Dafür bin ich doch da, oder? Für mich verlangsamt sich einfach alles. Wenn die Zuschauer dich auspfeifen, dann ist es an der Zeit, sie zum Schweigen zu bringen."
Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OXgxV1ExSnBjekZ5blkzMDZJa3lwVmFzZHBCQ09YT0ovRWVGRVJaNGxSOD0=
Anadolu Efes - Virtus Bologna 103:91 - Ex-Bayern-Coach Pablo Laso schlägt Álex Mumbrú
Bundestrainer und Bologna-Coach Álex Mumbrú muss Ex-Bayern-Trainer Pablo Laso nach dem Match gratulieren: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZE51UHBwYm14bjJTdFlaOFVwL1BoVGRSNUdQeXNUOElxa1UwQUJ6dFRNOD0=
Mit 42 Punkten überragen Jordan Loyd (22) und Collin Malcolm (20) für Efes. Gerade Loyd läuft in der Schlussphase heiß. Die besten Szenen im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Rkxqem1jWWMxUGxDVE9UNjl0Q0pUK3Y3eTJvUFYzR1pOT2E3YWJsZnJqaz0=
Álex Mumbrú, Virtus Bologna: "In den ersten 20 Minuten haben wir keine Verteidigung gespielt. Das ist sehr schwer. Der Gegner hat uns hart bestraft. In der 2. Halbzeit haben wir versucht, zurückzukommen, aber wir müssen uns davon erholen. Das ist sehr schwer für uns."
Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZnNMaTJIdmNwd2pnVDl6ckVOOWFNL0FtOUd5SlRBbHE4MS8zSnhCV1FLVT0=
Basketball live bei MagentaSport
EuroLeague | 12. Spieltag
Dienstag, 17.11.2026
Ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - Anadolu Efes Istanbul
Ab 17.45 Uhr: Maccabi Rapyd Tel Aviv - Olympiakos Piräus
Ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - FC Bayern München, Fenerbahce SK - ASVEL Villeurbanne Lyon
Ab 19.30 Uhr: Die Konferenz der EuroLeague
Ab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria Gasteiz - Hapoel Tel Aviv, Armani Olimpia Mailand - Roter Stern Belgrad, FC Barcelona - Paris Basketball
Ab 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Valencia Basket
Ab 20.45 Uhr: Virtus Bologna - Panathinaikos AKTOR Athen
Mittwoch, 18.11.2026
Ab 17.45 Uhr: Besiktas JK - Real Madrid
Eurocup live | 8. Spieltag
Dienstag, 17.11.2026
Ab 17.50 Uhr: Balkan Botevgrad - ratiopharm Ulm
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Basketball Champions League | 4. Spieltag Gruppenrunde
Dienstag, 17.11.2026
Ab 18.20 Uhr: Bnei Herzelia - Telekom Baskets Bonn
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Samstag, 14.11.2026
ab 14.50 Uhr: Dänemark - Deutschland
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Ab 19.50 Uhr: Portugal - Deutschland
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