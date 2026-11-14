München (ots) -Ganz bitterer Abend für Isaac Bonga in der EuroLeague! Der deutsche Welt- und Europameister gibt mit Tabellenführer Panathinaikos eine 14-Punkte-Führung gegen den FC Barcelona aus der Hand. Die Entscheidung beim 74:76 fällt 4,4 Sekunden vor dem Ende durch einen Dreier von Barcas Justin Robinson. "Dafür bin ich doch da, oder? Für mich verlangsamt sich einfach alles. Wenn die Zuschauer dich auspfeifen, dann ist es an der Zeit, sie zum Schweigen zu bringen", sagt der Matchwinner selbstbewusst. Gemeinsam mit Valencia Basket steht Panathinaikos damit nun bei 8 Siegen aus 11 Spielen.Im Duell zweier in Basketball-Deutschland bestens bekannter Trainer behält Pablo Laso gegen Álex Mumbrú die Oberhand. Der ehemalige Bayern-Coach Laso setzt sich mit Anadolu Efes gegen Virtus Bologna um Bundestrainer Mumbrú mit 103:91 durch. "In den ersten 20 Minuten haben wir keine Verteidigung gespielt. Das ist sehr schwer. Der Gegner hat uns hart bestraft", hadert Mumbrú. Mit nur 4 Siegen aus 11 Spielen rangiert Bologna auf dem 16. Rang der EuroLeague.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Abschluss des 11. Spieltags der EuroLeague. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's am Dienstag, wenn der FC Bayern bei Zalgiris Kaunas antritt - live ab 18.45 Uhr im Einzelspiel oder ab 19.30 Uhr in der Konferenz bei MagentaSport.EuroLeague | 11. Spieltag: Panathinaikos Athen - FC Barcelona 74:76"Es ist die Physik, die dieses Spiel entscheidet!" Der Dreier von Barcas Justin Robinson fällt 4,4 Sekunden vor dem Ende - die Katalanen gewinnen dramatisch: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b3JBSWFRMHlGU0hYSXJtbVQ0blgrR2VsREEyMmJ0em1uNkZhNFNzMElyZz0=Isaac Bonga kommt auf 4 Punkte, 5 Rebounds und einen Assist: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2VMZmZDMEM0QisrRnBnbTZ2TU80QnB4NlB5YTY2TlVNRjdUbFNRcEM3TT0=Die Fangruppierung von Panathinaikos feiert ihren 60. Geburtstag mit einer schönen Choreo: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bGhMM2NhYWpNdTdFdW04Nm9LaWl6QVdZRitqZjdlaEh5TFMvTXlKL2hLRT0=Matchwinner Justin Robinson, FC Barcelona, über seinen letzten Wurf: "Dafür bin ich doch da, oder? Für mich verlangsamt sich einfach alles. Wenn die Zuschauer dich auspfeifen, dann ist es an der Zeit, sie zum Schweigen zu bringen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OXgxV1ExSnBjekZ5blkzMDZJa3lwVmFzZHBCQ09YT0ovRWVGRVJaNGxSOD0=Anadolu Efes - Virtus Bologna 103:91 - Ex-Bayern-Coach Pablo Laso schlägt Álex MumbrúBundestrainer und Bologna-Coach Álex Mumbrú muss Ex-Bayern-Trainer Pablo Laso nach dem Match gratulieren: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZE51UHBwYm14bjJTdFlaOFVwL1BoVGRSNUdQeXNUOElxa1UwQUJ6dFRNOD0=Mit 42 Punkten überragen Jordan Loyd (22) und Collin Malcolm (20) für Efes. Gerade Loyd läuft in der Schlussphase heiß. Die besten Szenen im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Rkxqem1jWWMxUGxDVE9UNjl0Q0pUK3Y3eTJvUFYzR1pOT2E3YWJsZnJqaz0=Álex Mumbrú, Virtus Bologna: "In den ersten 20 Minuten haben wir keine Verteidigung gespielt. Das ist sehr schwer. Der Gegner hat uns hart bestraft. In der 2. Halbzeit haben wir versucht, zurückzukommen, aber wir müssen uns davon erholen. Das ist sehr schwer für uns."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZnNMaTJIdmNwd2pnVDl6ckVOOWFNL0FtOUd5SlRBbHE4MS8zSnhCV1FLVT0=Basketball live bei MagentaSportEuroLeague | 12. SpieltagDienstag, 17.11.2026Ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - Anadolu Efes IstanbulAb 17.45 Uhr: Maccabi Rapyd Tel Aviv - Olympiakos PiräusAb 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - FC Bayern München, Fenerbahce SK - ASVEL Villeurbanne LyonAb 19.30 Uhr: Die Konferenz der EuroLeagueAb 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria Gasteiz - Hapoel Tel Aviv, Armani Olimpia Mailand - Roter Stern Belgrad, FC Barcelona - Paris BasketballAb 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Valencia BasketAb 20.45 Uhr: Virtus Bologna - Panathinaikos AKTOR AthenMittwoch, 18.11.2026Ab 17.45 Uhr: Besiktas JK - Real MadridEurocup live | 8. SpieltagDienstag, 17.11.2026Ab 17.50 Uhr: Balkan Botevgrad - ratiopharm UlmAb 19.45 Uhr: Rostock Seawolves - Hapoel JerusalemBasketball Champions League | 4. Spieltag GruppenrundeDienstag, 17.11.2026Ab 18.20 Uhr: Bnei Herzelia - Telekom Baskets BonnEM-Qualifikation FrauenSamstag, 14.11.2026ab 14.50 Uhr: Dänemark - DeutschlandDienstag, 17.11.2026Ab 19.50 Uhr: Portugal - DeutschlandPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6390399