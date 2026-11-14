Information Office of Yantai Municipal People's Government (Informationsbüro der Volksregierung der Stadt Yantai)

ATHEN, Griechenland, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Abend des 3. November (Ortszeit) fand in Athen, Griechenland, eine Veranstaltung mit dem Titel "Sacred Flame · Enchanting Yantai" - "Eastern Wine Night" statt. Mit erlesenen Weinen aus dem Osten als verbindendes Element schafft die Veranstaltung eine Plattform für den zivilisatorischen Dialog zwischen China und Griechenland und fördert einen intensiven Austausch zwischen der Weinkultur von Yantai und dem antiken Weinbauerbe Griechenlands.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Griechenland ist die Wiege der westlichen Zivilisation und die Heimat einiger der ältesten Weintraditionen der Welt. Yantai, das sich auf einem für den Weinbau idealen Breitengrad befindet, gilt als eine der sieben wichtigsten Weinbauregionen an der Küste weltweit und als einzige "Internationale Stadt des Weinbaus und des Weins" in Asien. Die Veranstaltung brachte die Weinbautraditionen der Ägäis und des Bohai-Meeres in einem Dialog zwischen zwei Kulturen zusammen.

Tasia Galani, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Chios, hielt eine Rede, in der sie darauf hinwies, dass die beiden Städte seit langem durch Seefahrt und Handel verbunden sind. Für die Menschen sowohl auf Chios als auch in Yantai ist das Meer weit mehr als nur eine Naturlandschaft; es ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer Lebensweise, ihres kulturellen Erbes und ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. Die Freundschaft zwischen den beiden Städten geht über Politik, Wirtschaft und Diplomatie hinaus und gründet sich auf gemeinsame historische Erinnerungen, kulturelle Traditionen und tiefe Verbundenheit zwischen den Völkern.

In einer Keynote-Präsentation erklärte Sun Xinghua, stellvertretender Leiter der Publicity Department of the CPC Yantai Municipal Committee (Propagandaabteilung des Stadtkomitees der KPC in Yantai) und Leiter des Information Office of Yantai Municipal People's Government (Informationsbüros der Stadtverwaltung von Yantai), dass die olympische Fackel Griechenlands und die jahrhundertealte Weinbautradition von Yantai eine symbolische Verbindung zwischen den beiden Kulturen darstellten. Yantai baut seine Marke "Wine Coast" für ein internationales Publikum durch Erlebnisse vor Ort, mehrsprachige Plattformen und kulturellen Austausch rund um das Thema Wein aus. Die Stadt hofft zudem, ihren Slogan "Yantai, Where Wine Meets the World" (Yantai, wo Wein auf die Welt trifft) einem größeren Publikum im Ausland näherzubringen.

Im Rahmen der Veranstaltung hielt Sun Yonggang, Bezirksbürgermeister von Penglai, einen ausführlichen Vortrag über die Weinregion Penglai. Mehr als 1.000 Weine aus Penglai wurden bei renommierten internationalen Wettbewerben wie dem Concours Mondial de Bruxelles, den Decanter World Wine Awards und der Berlin Wine Trophy mit Goldmedaillen ausgezeichnet und werden in mehr als 20 Länder und Regionen exportiert. Im Jahr 2025 wurde Penglai von der Global Wine Tourism Organization als "Distinctive Coastal Enotourism Destination" (Besonderes Reiseziel für Weintourismus an der Küste) ausgezeichnet.

Wu Taibei, Vertreter der Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited, sprach über die Entwicklung des Unternehmens von den Anfängen bis hin zur Expansion in internationale Märkte.

Der Abend gipfelte in einer Zeremonie zur Versiegelung eines Weinkruges, bei der Sun Xinghua aus Yantai und die stellvertretende Bürgermeisterin von Chios, Tasia Galani, Changyu-Wein und Mastixlikör aus Chios in einen Tonkrug füllten und diesen als Symbol der Freundschaft mit Wachs versiegelten. Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums ihrer Städtepartnerschaft vereinbarten beide Seiten, das Gefäß im Jahr 2031, zum 10-jährigen Jubiläum, wieder zu öffnen und die fünf Jahre alten Weine gemeinsam zu verkosten. Die Zeremonie bot eine symbolische Gelegenheit, ihre Freundschaft zu feiern und einen Ausblick auf künftige Austauschprogramme zu geben.

Kontakt nur für Medien: Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558