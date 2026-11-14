Osnabrück (ots) -Linken-Chef Luigi Pantisano hat Kritik an den Vergesellschaftungsplänen seiner Partei erneut zurückgewiesen und mehr öffentlichen Wohnungsbau gefordert. "Es ist eine gute Nachricht, wenn Konzerne verstehen, dass man mit Wohnraum keinen Reibach mehr machen kann", sagte Pantisano im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagsausgabe, noz).Börsennotierte Wohnungsunternehmen würden nicht für gute Nachbarschaften bauen, sondern um Renditen an den Aktienmärkten zu erzielen. Konzerne wie Vonovia bauten ohnehin nur wenige Wohnungen. Die Linke fordert die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände, um Wohnraum dauerhaft bezahlbar zu halten.Auf die Frage nach der Finanzierung von staatlichem Wohnungsbau verwies Pantisano auch auf die Beteiligung des Bundes am Rüstungskonzern KNDS mit fast sieben Milliarden Euro. "Rüstungsunternehmen werden quasi verstaatlicht, aber die soziale Sicherheit bleibt auf der Strecke", sagte der Parteichef zu noz. Wohnungen aus öffentlicher Hand schafften hingegen bleibende Werte und Mieteinnahmen. "Geld dafür ist da, man muss es nur wollen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6390402