Halle (ots) -Nach zwei Jahrzehnten politischer Diskussion öffnen sich immer mehr Friedhöfe in Sachsen-Anhalt für Bestattungen im Leichentuch nach jüdischem und muslimischem Ritus. Das berichtet die in Halle erscheinenden Mitteldeutsche Zeitung (Samstagausgabe) nach einer stichprobenartigen Umfrage unter Städten im Land. Zuletzt hatte die Landeshauptstadt Magdeburg im Stadtrat eine neue Friedhofssatzung beschlossen. "Darin ist unter anderem auch die Zulassung von Tuchbestattungen enthalten", sagte Stadtsprecher Michael Reif dem Blatt. Mit der vor wenigen Tagen beschlossenen Satzung gehört Magdeburg zu den Vorreitern der lange umstrittenen Reform des Bestattungsrechts in Sachsen-Anhalt.In Halle sind Beisetzungen im Leichentuch bereits seit Mai erlaubt. Nun öffnen sich weitere Städte: Aschersleben im Salzlandkreis will ab Januar Tuchbestattungen zulassen. Auch Dessau-Roßlau könnte bald den Weg frei machen für rituelle Beerdigungen. Aktuell werde die Friedhofssatzung in den Gremien des Stadtrats verhandelt, sagte Sprecher Ralf Schüler der MZ. Bei einer Einigung könnten Tuchbeisetzungen künftig "auf einem separaten Grabfeld auf dem Zentralfriedhof zugelassen" sein, so Schüler.Damit lockern Sachsen-Anhalts Friedhöfe nach und nach die bisher geltende Sargpflicht. Jahrzehntelang hatte sich der Landtag nicht zu der dafür nötigen Reform durchringen können - obwohl es in fast allen anderen Bundesländern längst Möglichkeiten für Tuchbestattungen gab, auch im christlich geprägten Bayern. 2025 hatte die damalige Koalition in Sachsen-Anhalt aus CDU, SPD und FDP dann aber doch den Weg für eine Lockerung freigemacht. Jetzt setzen die ersten Kommunen das neue Gesetz in die Praxis um.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungJan SchumannTelefon: 0391 400 66 94 11jan.schumann@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/6390405