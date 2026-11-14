9. Konferenz zur wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen Shandong und Südkorea sowie die Yantai South Korea Week

YANTAI, China, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 9. Konferenz zur wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen Shandong und Südkorea sowie die Yantai South Korea Week wurden am 6. November in der Huang-Bohai New Area in Yantai, Provinz Shandong, eröffnet. Diese Veranstaltung wird von der Volksregierung der Provinz Shandong und dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie der Republik Korea ausgerichtet und vom Handelsministerium der Provinz Shandong, der Volksregierung der Stadt Yantai sowie der Korea International Trade Association organisiert.

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Shandong, das geografisch gesehen auf der anderen Seite des Meeres gegenüber von Südkorea liegt, dient seit langem als wichtiges Tor für den Wirtschafts- und Handelsaustausch zwischen den beiden Ländern. Mehr als 150 Unternehmen beider Seiten nahmen an der diesjährigen Konferenz teil und führten Projektvermittlungen sowie Gespräche über Handel, Investitionen und andere Bereiche der Zusammenarbeit durch. Bei der Veranstaltung zogen Vertreter aus Shandong und Südkorea Bilanz über die bedeutenden Erfolge, die durch die Zusammenarbeit erzielt wurden, unterbreiteten Vorschläge zur Stärkung der praktischen Zusammenarbeit und skizzierten Perspektiven für eine weitere Vertiefung ihrer Partnerschaft.

Shandong und Südkorea verfügen über eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit, sich ergänzende Stärken und vielversprechende Perspektiven für die zukünftige Entwicklung. Als einer der drei in China ausgewiesenen Standorte für chinesisch-südkoreanische Industrieparks profitiert Yantai von seiner geografischen Nähe, den engen kulturellen Bindungen und den langjährigen Geschäftsbeziehungen zu Südkorea. Die Stadt hat Städtepartnerschaften mit acht südkoreanischen Städten geschlossen und mehr als 4.000 Projekte mit südkoreanischer Beteiligung angezogen, darunter Investitionen führender Unternehmen wie Hyundai Motor, HD Hyundai Heavy Industries, SK und Atomy.

Bei der diesjährigen Veranstaltung wurden 23 Kooperationsprojekte zwischen Shandong und Südkorea unterzeichnet, darunter 11 Projekte in Yantai - die höchste Zahl unter allen Städten der Provinz. Die Projekte decken eine Vielzahl von Branchen ab, darunter medizinische Ästhetik, High-End-Ausrüstung und intelligente Fertigung, grenzüberschreitender E-Commerce sowie Logistik.

Im Rahmen der Feierlichkeiten eröffneten die anwesenden Amtsträger und Gäste gemeinsam die Veranstaltungsreihe der Yantai South Korea Week. Im Laufe der Woche finden in Yantai zahlreiche Rahmenveranstaltungen und Besichtigungen von Industrieparks statt, darunter ein Dialog der Bürgermeister der Partnerstädte, Veranstaltungen zur Anbahnung von Kooperationen im Bereich Wissenschaft und Technologie zwischen China und Südkorea, ein Freundschaftsspiel der Jugendfußballmannschaften sowie Werbeveranstaltungen zur Präsentation kultureller und touristischer Ressourcen und ein Austausch über Innovation und Unternehmertum zwischen jungen Menschen aus China und Südkorea. Zusammen werden diese Aktivitäten eine vielschichtige, integrierte Plattform für Dialog, Austausch und die Vermittlung von Geschäftskontakten bieten.

Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558