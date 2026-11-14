Die AMD-Aktie ist am Freitag um -8,75% auf 534,06 US-Dollar eingebrochen. Zuvor war die Erholung erneut unterhalb des Allzeithochs ins Stocken geraten. Trotz des deutlichen Rückschlags hält sich der Kurs bislang oberhalb einer zentralen Unterstützungszone. Können die bullischen Signale der Indikatoren jetzt eine weitere Erholung einleiten? Chartanalyse zu AMD Nach dem Anstieg auf das neue Allzeithoch bei rund 660,00 US-Dollar ist die AMD-Aktie in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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