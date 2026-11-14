Milliardeninvestitionen in Psychedelika: Eli Lilly und AbbVie verlagern Fokus auf Behandlungslogistik

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Pharmakonzerne stehen vor klinischem Nadelöhr - Emyria Limited positioniert sich mit globalem Kliniknetzwerk für psychedelische Therapien.

AbbVie und Eli Lilly kaufen Psychedelika - wer liefert die Kliniken dafür? Milliardenübernahmen verlagern die Frage von der Wirkstoffentwicklung zur Behandlungslogistik. Emyria Limited bietet dafür nach eigenen Angaben seit diesem Jahr ein "Global Partnership Program" an

Als Eli Lilly (WKN: 858560 | ISIN: US5324571083) am 16. Juli 2026 die Übernahme von AtaiBeckley (WKN: A41WEP | ISIN: US04650F1012) ankündigte, war das mehr als ein weiterer Biotech-Deal: Einer der größten Pharmakonzerne der Welt betrat erstmals das Feld der Psychedelika. Eli Lilly zahlt 6,75 USD je Aktie in bar, zusammen rund 2,8 Mrd. USD. Hinzu kommen Meilensteinzahlungen von bis zu 2,50 USD je Aktie, insgesamt rund 1 Mrd. USD. Im Mittelpunkt steht BPL-003, ein Nasenspray gegen therapieresistente Depression, dessen psychedelische Erfahrung etwa ein bis zwei Stunden dauert.

Die Preisschilder der Branche

Eli Lilly ist nicht allein. AbbVie (WKN: A1J84E | ISIN: US00287Y1091) sicherte sich im August 2025 das Programm bretisilocin von Gilgamesh Pharmaceuticals (nicht börsennotiert) für bis zu 1,2 Mrd. USD. In einer Phase-2a-Studie sank der Depressionswert nach 14 Tagen unter der 10-Milligramm-Dosis um 21,6 Punkte, in der niedrig dosierten Vergleichsgruppe um 12,1 Punkte. Die Unternehmen nennen den Unterschied statistisch signifikant (p = 0,003).

Analysten bleiben dennoch vorsichtig. Sie sprechen von einem interessanten Zug, verweisen aber auf die hohen Risiken der Wirkstoffentwicklung bei Depression. AbbVies Neuropsychiatrie-Pipeline hatte 2024 mit Emraclidine einen Rückschlag in Phase II erlebt. Auch die Marktprognosen gehen weit auseinander: Sie reichen von bis zu 7 Mrd. USD Umsatz im Jahr 2032 bis zu rund 12 Mrd. USD im Jahr 2034.

Das Nadelöhr: Wer behandelt?

Ob aus Studienergebnissen Produkte werden, entscheidet sich nicht nur im Labor. Psychedelisch unterstützte Behandlungen sind aufwendig und beaufsichtigt. Sie brauchen Behandlungsbetten, geschulte Therapeutenteams, verschreibungsberechtigte Ärzte und eine Erfassung der Ergebnisse. Konzerne, die späte Studien und später eine Markteinführung vorbereiten, müssen diese Kapazitäten aufbauen oder zukaufen.

Hier setzt Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) an. Im April 2026 startete das Unternehmen nach eigenen Angaben das "Empax Global Partnership Program". Internationale Arzneimittelentwickler und Auftragsforschungsinstitute sollen darüber komplexe Behandlungsprotokolle im Empax-Kliniknetz durchführen können, sowohl in klinischen Studien als auch beim späteren Marktstart.

Emyria spricht von einem kapitalschonenden Geschäft mit hoher Marge, das neben die erstatteten Patientenbehandlungen tritt. Die Ausgangsbasis beschreibt das Unternehmen so: 18 Behandlungsbetten in vier Bundesstaaten, mehr als 100 geschulte Therapeuten und Psychiater sowie Praxisdaten aus der laufenden Versorgung. Die neue Klinik in Sydney erhöht die Kapazität auf bis zu 90 Dosierungssitzungen pro Woche.

Die Übernahmen zeigen, dass große Konzerne den Bereich ernst nehmen, und es bleibt auch aus Investorensicht spannend, die Weiterentwicklung der Psychodelika-Branche zu verfolgen.

Quellen:

https://www.biocentury.com/article/660152

https://news.bloomberglaw.com/health-law-and-business/lilly-to-buy-psychedelic-firm-ataibeckley-for-up-to-3-8-billion

https://www.cp24.com/news/world/2026/07/16/lilly-enters-psychedelic-drug-race-with-up-to-us38-billion-ataibeckley-deal

https://www.fiercebiotech.com/biotech/abbvie-tunes-gilgameshs-story-inking-12b-deal-psychedelic-program

https://www.biospace.com/press-releases/abbvie-to-acquire-gilgamesh-pharmaceuticals-bretisilocin-a-novel-investigational-therapy-for-major-depressive-disorder-expanding-psychiatry-pipeline

https://cdn1.benzinga.com/m-a/25/08/47331343/abbvie-strikes-1-2-billion-agreement-for-next-gen-psychedelic-depression-treatment

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260729/pdf/072560s8dvd37g.pdf

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260929/pdf/074n4z8wvj2ypq.pdf

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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Enthaltene Werte: US5324571083,US00287Y1091,AU0000073645,US04650F1012