Actien-Börse

Anthropic-IPO: Lohnt sich die Zeichnung?Die Emission von Anthropic ist eine Wette am Spieltisch. Das ursprüngliche Ziel waren 2 Bio. $ Marktwert nach Emission. Ein bisschen in Anlehnung an SpaceX. Herumgereicht werden zurzeit Größenordnungen zwischen 1,7 und 1,3 Bio. $ aus Sicht der Analysten. Damit ergibt sich das Bild: Die Emittenten werden versuchen, einen möglichst günstigen Eindruck zu hinterlassen, also steigende Kurse unmittelbar nach Emission. Das ist amerikanisch. Dem folgt anschließend die Reaktion des Marktes und diese ist abzuwarten. Vorbild dafür ist auch SpaceX. Ich warte ab.Nvidia: Was, wenn Jensen Huang gehen muss?Nvidia verlor bereits rd. 1 Bio. $ Marktwert. Mit einer Prozentkorrektur von rd. 33 % im Kurs. Eine hübsche Chinesin brachte die schwerste Aktie der Welt ins Stolpern. Wie der Chef nun das Kunststück fertigbringt, den Verwaltungsrat zum einen und den Markt zum anderen das alles zu erklären, wird ein Beispiel für gekonnte Diplomatie sein. In einer solchen Situation ist eine objektive Einschätzung unmöglich. Ergo: Das Schauspiel wird noch einige Wochen zum beliebten Wall-Street-Thema gehören. Die Halbierung des Nvidia-Kurses hatte ich bereits im Januar avisiert. Dass ausgerechnet eine Chinesin das Ganze auslöst, ahnte allerdings niemand.Neuer Dax-Rekord: Wie viel Luft nach oben bleibt?Der DAX schwimmt sich ab 27.000 endgültig aus seiner langen Stagnationsphase in der bekannten Bandbreite frei. Das reicht für eine angemessene Weihnachtsrally, wenn die Ergebnisse der Unternehmen nicht querschießen. Bei einem KGV von 14,4 per 2027 ist der Spielraum bescheiden, aber möglich. Wichtig dafür ist die Art und Weise, wie die Mehrzahl aller DAX-Titel schrittweise steigt und nur wenige Ausnahmen (z. B. Infineon) den Turboeffekt bilden. Denn: Die Mehrzahl aller DAX-Adressen liefert bessere Ergebnisse, als sie im Jahresverlauf erwartet wurden oder von den Firmen selbst vorausgesagt worden sind. Jüngstes Beispiel ist RWE als größter Energiekonzern. Am Donnerstag folgte Siemens mit den gleichen Ergebnissen im Trend. Ergo: Eine schrittweise Aufwärtstendenz enthält für den DAX eine günstige Relation von Gewinnern zu Verlierern. Geschätzt 70 zu 30. Bitte beachten Sie auch die aktuelle