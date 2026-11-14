Mit einem Kursverlust von -4% kam der Aufwärtstrend der Richemont-Aktie am Freitag vorerst zu einem Ende. Hat der Schweizer Luxusgüterkonzern denn mit seinen Halbjahreszahlen enttäuscht oder sind die Zeiten von Luxusaktien generell vorbei? Sehr solide Zahlen Der Schweizer Luxusuhren- und -schmuckhersteller Richemont hat zum Wochenschluss die Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 (per Ende September 2026) und diese können sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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