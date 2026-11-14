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Erst der Absturz, dann der Rebound? Die Deutz-Aktie hat in nur zwei Monaten rund 30 Prozent verloren. Jetzt melden sich die Analysten zu Wort, und ihre Kursziele klingen fast unwirklich. Dahinter steckt ein Umbau, wie ihn "der älteste Motorenhersteller der Welt" noch nie erlebt hat. Aus dem Motorenbauer soll Stück für Stück ein Rüstungs- und Energiekonzern werden. Die Zahlen zeigen schon erste Anzeichen hierfür, doch die Börse bleibt derzeit noch sehr skeptisch, Hedgefonds wetten sogar gegen die Aktie. Was bedeutet das aber für Anleger und wie viel Luft hat der Kurs nach oben? Wo lauern die Risiken? Wir schauen genau hin für Sie! Lesen Sie gerne weiter!

Ein Traditionskonzern baut sich selber um

Deutz ist 162 Jahre alt und lange galt die Firma als rein klassischer Motorenbauer. Das ändert sich gerade rasant. Mit der Übernahme der Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft, kurz FFG, hat Deutz den größten Zukauf der Firmengeschichte gestemmt. Der Preis: 1,6 Milliarden Euro. FFG bringt einen Auftragsbestand von 1,9 Milliarden Euro mit und Kunden in mehr als 15 NATO-Staaten. Die früheren Eigner halten nun 29,9 Prozent der Aktien. Die jüngsten Zahlen zeigen ein gemischtes Bild. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12,3 Prozent auf 553,9 Millionen Euro. Der Auftragseingang legte sogar um 34,2 Prozent auf 631,2 Millionen Euro zu, was deutlich positiv zu werten ist. Beim Nettogewinn sieht es leider aber etwas anders aus, denn er fiel um 43,9 Prozent auf 6,9 Millionen Euro. Grund sind Kosten für die Übernahme und den Umbau der Motorensparte. Für 2026 bleibt die Prognose bestehen. Deutz erwartet 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro Umsatz. Die bereinigte EBIT-Marge soll am oberen Ende von 6,5 bis 8,0 Prozent landen. Die Ziele für 2030 will der Konzern nun schon 2027 oder 2028 schaffen. Analysten sind begeistert. Warburg nennt 18 Euro, Berenberg 16,50 Euro, die Deutsche Bank 14,50 Euro. Nur Bernstein ist mit 12,40 Euro vorsichtiger. Aber alles deutlich über dem aktuellen Kurs der Aktie!

Charttechnik

Der Kurs liegt aktuell bei etwa 9,75 Euro. Vom Hoch ist die Aktie einiges entfernt. Die Marke von 10 Euro hielt dem Druck zuletzt nicht stand, aber der Wert fing sich bei knapp über 9 Euro. Dort greifen die Käufer und Bullen wieder zu. Das ist ein erstes Zeichen von Stabilität. Mehr aber noch nicht und somit steht die Erholung auf wackligen Beinen. Der RSI liegt bei 42. Das ist die untere Hälfte der Skala und bedeutet: Es ist also noch genug Platz nach oben vorhanden. Sowohl der 50er, als auch der 200er SMA verlaufen allerdings über dem Kurs. Sie bremsen den Anstieg und fungieren als Hürden. Trotzdem wäre ein Rebound möglich. Ein erstes Ziel liegt bei den wichtigen Marken im Chart von 11 bis hin zu 11,50 Euro. Fällt dagegen die Unterstützung bei 9 Euro, wird es ungemütlich.

Was tun?

Die Lage ist spannend, aber natürlich nicht eindeutig bullisch oder bearisch. Für Deutz sprechen der starke Auftragseingang, die FFG-Übernahme und die bestätigte Prognose. Das Forward-KGV von etwa 8 wirkt günstig. Dagegen stehen aber der eingebrochene Nettogewinn und die offenen Integrationsrisiken. Auch Hedgefonds wie Arrowstreet halten Short-Positionen, was bedeutet, dass nicht jeder an die Wende glaubt. Charttechnisch ist die Aktie noch nicht über den Berg, dazu müsste zunächst die Marke bei 10 und dann bei 10,50 Euro überwunden werden. Dann könnte es in Richtung 11 oder 11,50 Euro laufen. Fundamental gibt es gute Argumente dafür, Anleger sollten daher Ruhe bewahren. Wer schon dabei ist, kann halten. Neueinsteiger könnten auf ein Signal warten, etwa einen Ausbruch über die Durchschnittslinien. Wichtig ist der erwartete Auftrag aus den Niederlanden Mitte November, aber es bleibt festzuhalten: Ein Selbstläufer ist die Aktie trotz der positiven Analystenstimmen ganz und gar nicht.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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