93 Prozent aus Brasilien: Warum St Georges zweiter Rohstoff einen genaueren Blick verdient

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Bei Seltenen Erden dreht sich die Diskussion meist um China. Bei Niob führt der Blick nach Brasilien: Das Land lieferte nach Angaben des US Geological Survey im Jahr 2025 ungefähr 93 Prozent der weltweiten Produktion. Kanada folgte mit rund fünf Prozent. Damit ist auch dieser Rohstoffmarkt geografisch stark konzentriert - allerdings mit einer anderen industriellen Struktur als bei den Seltenen Erden.

Für St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) ist Niob deshalb mehr als eine Ergänzung zur bekannten Seltene-Erden-Geschichte. Das Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais enthält beide Rohstoffgruppen. Wer das Unternehmen beurteilen möchte, sollte verstehen, welche Aufgabe Niob erfüllt, wie es verkauft wird und was zwei mögliche Produktströme für die Projektentwicklung bedeuten könnten.

Kleine Mengen können die Eigenschaften von Stahl verändern

Niob wird vor allem als Legierungszusatz eingesetzt. Kleine Zugaben können dazu beitragen, hochfeste Stähle herzustellen. Solche Werkstoffe ermöglichen belastbare Konstruktionen, bei denen weniger Material benötigt wird. Anwendungen reichen vom Fahrzeugbau über Rohrleitungen bis zu Gebäuden und Infrastruktur.

Ein wichtiges Handelsprodukt ist Ferroniob, eine Legierung aus Eisen und Niob. Stahlhersteller können sie ihren Produktionsprozessen zuführen. Daneben gibt es höher spezialisierte Anwendungen für Niob in anderen Legierungen und technischen Materialien.

Für Anleger liegt die Besonderheit darin, dass ein kleiner Rohstoffanteil die Leistungsfähigkeit eines wesentlich größeren Endprodukts beeinflussen kann. Trotzdem entscheidet der Niobgehalt einer Lagerstätte allein noch nicht über ihren Wert. Ein Entwickler muss zeigen, dass daraus ein Produkt in der benötigten Qualität und zu wettbewerbsfähigen Kosten entsteht.

Ein konzentrierter Markt bedeutet nicht automatisch Knappheit

Brasiliens hoher Produktionsanteil ist kein Beleg für einen unmittelbar bevorstehenden Versorgungsengpass. Das Land verfügt über eine etablierte Niobindustrie mit langjähriger Betriebserfahrung und internationalen Kundenbeziehungen.

Genau diese Struktur prägt die Anforderungen an neue Anbieter. Ein zusätzliches Projekt tritt in einen Markt ein, in dem bestehende Produzenten bereits zuverlässig liefern. Potenzielle Abnehmer werden daher Preis, Produktspezifikation und Versorgungssicherheit vergleichen.

Für Araxá ist das regionale Umfeld dennoch interessant. St Georges Projekt liegt neben dem etablierten Niobbetrieb von CBMM. Infrastruktur, Dienstleister und erfahrene Fachkräfte sind damit in der Region vorhanden. Die eigenen technischen Ergebnisse und die Wirtschaftlichkeit muss St George unabhängig davon nachweisen.

Zwei Rohstoffe aus demselben Ausgangsmaterial

Die ausgewiesene Mineralressource von Araxá umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid. Die Schätzung verwendet einen Schwellenwert von zwei Prozent Gesamtseltenerdoxiden.

Das eröffnet einen Ansatz mit zwei möglichen Erlösquellen. Niob könnte den Stahlmarkt bedienen, während Neodym und Praseodym für Magnetlieferketten relevant sind. Beide Produktströme würden aus demselben geförderten Material stammen.

Ob sich daraus ein wirtschaftlicher Vorteil ergibt, muss die technische Planung zeigen. Gemeinsamer Abbau kann bestimmte Arbeitsschritte verbinden. Die anschließende Trennung und Weiterverarbeitung verursacht jedoch jeweils eigene Kosten. Entscheidend ist deshalb, welche Ausbeuten und Produktqualitäten sich im Zusammenspiel erreichen lassen.

Die Aufbereitung wird zum Prüfstein

Im Juni meldete St George Flotationsergebnisse mit einem Konzentratgehalt von 39,6 Prozent Niobpentoxid bei einer Flotationsausbeute von 54,3 Prozent. Gleichzeitig wurde ein mit Seltenen Erden angereicherter Materialstrom erzeugt.

Diese beiden Kennzahlen erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Der Konzentratgehalt beschreibt, wie stark das Produkt angereichert ist. Die Ausbeute zeigt, welcher Anteil des enthaltenen Niobs in diesem Verarbeitungsschritt gewonnen wurde. Für die Bewertung müssen beide Größen gemeinsam betrachtet werden.

Weiterführende Pilotarbeiten sollen den Prozess untersuchen und die Grundlage für die Machbarkeitsarbeit verbessern. Für Niob prüft St George die Verarbeitung in Richtung Ferroniob. Damit richtet sich die Entwicklung zunehmend auf ein konkretes Industrieprodukt aus.

Fazit

Niob gibt St Georges Araxá-Projekt eine zweite wirtschaftliche Perspektive, die eine eigene Betrachtung verdient. Der Rohstoff erfüllt wichtige Aufgaben in der Stahlindustrie, und Brasilien besitzt eine etablierte industrielle Grundlage. Araxá verbindet diesen Standortvorteil mit einer Ressource, die zugleich Seltene Erden enthält.

Der interessante Investmentansatz liegt im möglichen Zusammenwirken beider Produktströme. Wenn sich Niob und Seltene Erden mit geeigneten Ausbeuten gewinnen lassen, könnten sie gemeinsam zur Wirtschaftlichkeit beitragen. Zwei Rohstoffe bedeuten allerdings nicht automatisch zwei profitable Geschäfte.

Anleger sollten deshalb besonders auf die Ergebnisse der Pilotarbeiten, die Kosten der Weiterverarbeitung und die Qualität der geplanten Produkte achten. Anschließend müssen Machbarkeitsstudie, Genehmigungen und Finanzierung einen kommerziellen Betrieb tragen. Brasiliens hoher Marktanteil erklärt, warum Niob strategisch interessant ist. Für St George entscheidet sich der Wert daran, ob Araxá innerhalb dieses etablierten Marktes als zusätzlicher Produzent bestehen könnte.

Quellen

U.S. Geological Survey: "Mineral Commodity Summaries 2026", Abschnitt Niobium. pubs.usgs.gov

https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026.pdf

St George Mining: Araxá-Projektübersicht. St George Mining Limited

https://www.stgm.com.au/projects/araxa-project

St George Mining: "Strong Metallurgical Results at Araxa", 11. Juni 2026. stgm.com.au

https://stgm.com.au/pdf/85203e50-6ae3-4ce8-ac9b-5b94ab74d840/Platform/ListPage/Strong-Metallurgical-Results-at-Araxa.pdf

St George Mining: "Quarterly Activities and Cashflow Report", 30. Oktober 2026.

https://www.stgm.com.au/pdf/41471e8d-eeb3-4cf4-8675-738c1a53ec47/Platform/ListPage/Quarterly-Activities-and-Cashflow-Report.pdf

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