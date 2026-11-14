Pelican AI: +34,75% in Frankfurt! Ist das erst der Anfang einer großen Kursrallye?

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Nach dem erfolgreichen Börsenstart in Kanada und der neuen Frankfurter Notierung sorgt Pelican AI für Aufmerksamkeit.

Dieser Artikel wurde im Auftrag von Pelican AI Corp. (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1)





Hinter dem jungen Börsenwert steht ein etabliertes Finanztechnologieunternehmen mit 13 Millionen CAD Jahresumsatz, 5 Millionen CAD bereinigtem EBITDA und einer Führungsspitze mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung.

Pelican (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1)

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Was für ein Handelstag in Frankfurt!

Die Aktie von Pelican (CSE: PEL | FSE: E6V | WKN: A42LW1) legte nach den uns vorliegenden Handelsinformationen um beeindruckende 34,75% zu.

Und damit rückt ein Unternehmen zunehmend in den Blickpunkt, das erst seit September an der Börse notiert, aber bereits seit mehr als 25 Jahren im internationalen Bankentechnologiegeschäft tätig ist.

Wer unseren ersten Bericht gelesen hat, kennt die Ausgangslage.

13 Millionen CAD Jahresumsatz. 5 Millionen CAD bereinigtes EBITDA. Eine Bruttomarge von 71%. Und Kundenbeziehungen zu einigen der bekanntesten Finanzinstituten der Welt.

Doch die jüngste Kursbewegung wirft eine spannende Frage auf:

Beginnt der Kapitalmarkt gerade erst, den Wert dieses etablierten Technologiegeschäfts zu entdecken?

Noch ist es zu früh, von einer nachhaltigen Neubewertung zu sprechen. Aber die Kombination aus einem frisch gelisteten Unternehmen, realen Geschäftszahlen und wachsender Aufmerksamkeit verdient einen genaueren Blick.

Frankfurt legt 34,75% zu - auch Kanada zeigt Kaufinteresse

Der jüngste Handelstag an der Frankfurter Börse lieferte einen bemerkenswerten Impuls.

Nach den uns mitgeteilten Marktdaten schloss Pelican mit einem Tagesplus von 34,75%.

Auch auf der kanadischen Handelsseite zeigte sich Kaufinteresse: Im Orderbuch wurden rund eine Million Aktien auf der Geldseite bei 0,24 CAD gemeldet.

Das entspricht einem nominellen Kaufinteresse von rund 240.000 CAD auf diesem Kursniveau.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung: Kauforders können jederzeit verändert oder zurückgezogen werden. Ein gut gefülltes Orderbuch ist noch kein Beweis für tatsächlich ausgeführte Käufe oder einen bestätigten technischen Ausbruch.

Dennoch ist die Entwicklung bemerkenswert.

Denn Pelican steht erst ganz am Anfang seiner Geschichte als börsennotiertes Unternehmen.

Am 1. September 2026 begann der Handel an der Canadian Securities Exchange. Nur wenige Wochen später folgte die Frankfurter Börse.

Damit erhalten nun auch deutsche und europäische Anleger direkten Zugang zu einem Unternehmen, dessen Technologie längst in der internationalen Finanzwelt eingesetzt wird.

Und genau hier liegt der Unterschied zu vielen anderen jungen Börsengeschichten.

Die Aktie ist neu. Das Geschäft dahinter ist es nicht.

25 Jahre Erfahrung und ein CEO, der die Bankenwelt kennt

Ein Punkt, der bei Pelican bislang möglicherweise zu wenig Beachtung gefunden hat, ist die Erfahrung der Unternehmensführung.

An der Spitze steht Nino Di Teodoro, ein Manager mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Zahlungsverkehr und Bekämpfung von Finanzkriminalität.

Di Teodoro war zuvor unter anderem Vice President bei Symcor, wo er im Bereich Betrugsbekämpfung und Finanzkriminalität tätig war.

Darüber hinaus bekleidete er eine leitende Position bei Central 1 Credit Union mit Schwerpunkt auf digitalem Bankgeschäft und Zahlungsverkehr.

Seinen MBA absolvierte er an der renommierten Ivey Business School.

Warum ist das wichtig?

Weil das Geschäft mit internationalen Großbanken fundamental anders funktioniert als der Verkauf gewöhnlicher Unternehmenssoftware.

Banken verlangen Zuverlässigkeit, Sicherheit, regulatorische Konformität und langfristige technische Unterstützung.

Vertriebsprozesse können sich über Monate oder Jahre erstrecken. Neue Systeme müssen häufig umfangreiche Prüfungen durchlaufen, bevor sie im laufenden Bankbetrieb eingesetzt werden.

Ein Management, das diese Abläufe aus jahrzehntelanger Erfahrung kennt, kann deshalb einen erheblichen Vorteil besitzen.

Pelican wird nicht von einem Team geführt, das erst lernen muss, wie internationale Finanzinstitutionen funktionieren.

Hier treffen langjährige Branchenerfahrung, bestehende Kundenbeziehungen und eine neue öffentliche Kapitalmarktstruktur aufeinander.

Das schafft eine interessante Ausgangslage für die nächste Expansionsphase.

Deutschland könnte eine Schlüsselrolle spielen

Besonders spannend bleibt die deutsche Bankenlandschaft.

Pelican hat erst kürzlich eine umfangreiche Modernisierung seiner Sanktionsprüfungsplattform für eine der größten Banken Deutschlands abgeschlossen.

Diese Kundenbeziehung besteht bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Über 20 Jahre!

In einer Branche, in der Zuverlässigkeit und regulatorische Sicherheit von zentraler Bedeutung sind, ist das eine beachtliche Geschäftsbeziehung.

Die Modernisierung wurde in den europäischen und nordamerikanischen Geschäftsbereichen der Bank umgesetzt, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

Das zeigt, dass Pelicans Technologie nicht nur auf Präsentationsfolien existiert.

Sie wird im operativen Geschäft großer Finanzinstitute eingesetzt.

Die Investorenpräsentation des Unternehmens verweist zudem auf eine Effizienzsteigerung von 80% bei der Sanktionsprüfung einer deutschen Bank.

Solche Ergebnisse sind wirtschaftlich relevant.

Denn Banken stehen unter ständigem Druck, ihre Prozesse effizienter zu gestalten, Kosten zu senken und gleichzeitig immer strengere Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Für etablierte Technologieanbieter können sich daraus zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten ergeben.

Und mit der neuen Frankfurter Börsennotierung entsteht eine bemerkenswerte Verbindung.

Ein Unternehmen mit langjährigen deutschen Bankkunden wird jetzt auch deutschen Anlegern zugänglich.

Diese Kombination könnte für die weitere Bekanntheit Pelicans im deutschsprachigen Kapitalmarkt eine wichtige Rolle spielen.

Die Zahlen: Hier wird bereits Geld verdient

Kommen wir zurück zum Kern der Investmentstory.

Pelican erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 rund 13 Millionen CAD Umsatz.

Die Bruttomarge lag bei 71%.

Das bereinigte EBITDA erreichte rund 5 Millionen CAD.

Dabei handelt es sich um eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die bestimmte Aufwendungen ausklammert und nicht mit dem Jahresüberschuss oder dem freien Cashflow gleichzusetzen ist.

Trotzdem verdeutlichen diese Zahlen, dass Pelican bereits über ein substanzielles operatives Geschäft verfügt.

Noch interessanter wird es beim Blick auf die Bewertung zum Börsenstart.

Beim damaligen Finanzierungspreis von 0,25 CAD je Aktie betrug die geschätzte vollständig verwässerte Marktkapitalisierung rund 28,9 Millionen CAD.

Das entsprach etwa dem 2,2-Fachen des Jahresumsatzes und dem 5,8-Fachen des bereinigten EBITDA.

Diese Multiplikatoren beziehen sich auf die historische Bewertung zum Börsenstart, nicht auf den aktuellen Börsenwert.

Doch sie liefern einen wichtigen Ausgangspunkt.

Wie bewertet man ein Unternehmen, das Technologie für internationale Großbanken bereitstellt, bereits Millionenumsätze erzielt und gleichzeitig erhebliches Wachstum anstrebt?

Genau diese Frage dürfte mit zunehmender Kapitalmarktpräsenz an Bedeutung gewinnen.

Von 13 Millionen auf 21,6 Millionen CAD Umsatz?

Das Management hat für 2027 ehrgeizige Ziele formuliert.

21,6 Millionen CAD Umsatz.

7,4 Millionen CAD bereinigtes EBITDA.

Eine angestrebte Bruttomarge von mehr als 75%.

Sollten diese Ziele erreicht werden, entspräche das gegenüber 2025 einem Umsatzwachstum von rund 66%.

Das bereinigte EBITDA würde um etwa 48% steigen.

Es handelt sich ausdrücklich um Managementziele und nicht um garantierte Ergebnisse.

Doch die Richtung ist klar.

Pelican will sein Geschäft deutlich ausbauen.

Dafür setzt das Unternehmen auf eine stärkere Vertriebspräsenz in Nordamerika und Europa, zusätzliche Produkte und Dienstleistungen sowie strategische Übernahmen.

Gerade die Kombination aus organischem Wachstum und möglichen Akquisitionen könnte interessant werden.

Pelican verfügt bereits über Beziehungen zu internationalen Finanzinstituten. Zusätzliche Technologien könnten unter geeigneten Voraussetzungen in dieses bestehende Netzwerk eingebracht werden.

Damit eröffnet sich die Möglichkeit, neue Umsatzquellen zu erschließen, ohne sämtliche Kundenbeziehungen von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Ob diese Strategie aufgeht, wird von der Qualität möglicher Übernahmen, den Finanzierungskosten und der operativen Umsetzung abhängen.

Aber die langfristige Ambition ist erheblich.

Das Management hat als Fünfjahresziel ein jährliches wiederkehrendes Umsatzvolumen von 100 Millionen CAD formuliert.

Das ist eine langfristige Zielvorstellung, keine verbindliche Prognose. Wiederkehrende Umsätze sind zudem nicht mit dem gesamten Jahresumsatz gleichzusetzen.

Dennoch zeigt diese Zahl, welche Größenordnung Pelican langfristig erreichen möchte.

Warum die nächsten Monate entscheidend werden könnten

Für Anleger dürfte nun vor allem eines wichtig werden: die operative Entwicklung.

Kann Pelican zusätzliche Aufträge gewinnen?

Können bestehende Bankkundenbeziehungen weiter ausgebaut werden?

Wie entwickeln sich Umsatz, Margen und Cashflow?

Und gelingt es dem Management, die ambitionierten Wachstumsziele Schritt für Schritt umzusetzen?

Das sind die Fragen, die über die langfristige Bewertung entscheiden werden.

Die jüngste Modernisierung bei einer deutschen Großbank liefert bereits ein konkretes Beispiel für die Weiterentwicklung einer bestehenden Kundenbeziehung.

Weitere öffentlich bestätigte Geschäftsabschlüsse, neue Implementierungen oder strategische Transaktionen könnten zusätzliche Einblicke in die Wachstumsdynamik geben.

Gleichzeitig sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Gerade junge Börsenwerte können stark schwanken, und einzelne Handelstage sagen wenig über die langfristige Kursentwicklung aus.

Doch Pelican verfügt über eine operative Grundlage, die bei neu gelisteten Small-Cap-Unternehmen keineswegs selbstverständlich ist.

Fazit: Die Aktie ist erst seit September an der Börse - das Unternehmen seit Jahrzehnten im Geschäft

Fassen wir zusammen.

Pelican (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1) hat nach den vorliegenden Handelsinformationen einen bemerkenswerten Kurssprung von 34,75% in Frankfurt verzeichnet.

Auch aus Kanada wurde erhebliches Kaufinteresse auf der Geldseite gemeldet.

Hinter dieser jungen Börsenstory steht ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, namhaften internationalen Bankkunden und einem erfahrenen Management.

Pelican erzielte 2025 rund 13 Millionen CAD Umsatz und 5 Millionen CAD bereinigtes EBITDA.

Für 2027 strebt das Unternehmen 21,6 Millionen CAD Umsatz an.

Die neue Frankfurter Notierung eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, das Unternehmen europäischen Investoren vorzustellen.

Die entscheidende Frage ist jetzt, ob aus dem ersten Börseninteresse eine nachhaltige Neubewertung werden kann.

Dafür braucht es mehr als steigende Kurse.

Es braucht Umsatzwachstum, neue Geschäftsabschlüsse, erfolgreiche Kundenprojekte und eine überzeugende Entwicklung der Profitabilität.

Pelican besitzt bereits eine operative Grundlage, auf der dieses Wachstum aufbauen könnte.

Und genau deshalb lohnt es sich, die kommenden Unternehmensmeldungen aufmerksam zu verfolgen.

25 Jahre Geschäftserfahrung. Erst wenige Monate an der Börse. Und eine Wachstumsstrategie, deren Umsetzung jetzt im Mittelpunkt steht.

Die Börsengeschichte von Pelican AI hat gerade erst begonnen.

Hinweis: Dieser Beitrag basiert auf der Investorenpräsentation von Pelican AI vom September 2026, den mitgeteilten Unternehmensinformationen sowie nicht unabhängig verifizierten Handels- und Orderbuchdaten. Die Kursveränderung von 34,75% und das Kaufinteresse bei 0,24 CAD sollten vor Veröffentlichung anhand offizieller Börsendaten überprüft werden. Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Managementziele sind keine Garantien. Small-Cap-Aktien unterliegen erheblichen Kurs- und Liquiditätsrisiken. Etwaige Vergütungen für die Berichterstattung oder Wertpapierbeteiligungen müssen transparent offengelegt werden.

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BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

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