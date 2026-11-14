Nach der Umrüstung beginnt das nächste Geschäft: Wie Janus Electric an Batterien, Energie und Software verdienen will

Anzeige / Werbung

Ein elektrifizierter Lastwagen benötigt nach seiner Auslieferung weiterhin Energie, Wartung und eine zuverlässige Organisation seines Betriebs. Genau deshalb entscheidet sich der wirtschaftliche Wert eines Elektrifizierungsanbieters nicht ausschließlich daran, wie viele Fahrzeuge er verkauft oder umrüstet.

Für Anleger stellt sich eine weitergehende Frage: Endet das Geschäft mit der Übergabe des Lastwagens, oder entstehen anschließend regelmäßige Einnahmen?

Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) beschreibt in seinen November-Unterlagen ein Geschäftsmodell, das über die einmalige Umrüstung hinausreichen soll. Batterien, Wechselstationen, Energie und Software bilden darin zusätzliche Erlösquellen. Damit verdient eine bislang weniger beachtete Seite der Unternehmensentwicklung Aufmerksamkeit.

Daimler Truck macht die Bedeutung des Gesamtsystems sichtbar

Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) hat mit dem eActros 600 ein batterieelektrisches Fahrzeug für den Fernverkehr aufgebaut. Nach Angaben des Konzerns hatten Kundenfahrzeuge bis zur IAA Transportation 2026 bereits mehr als 160 Millionen Kilometer zurückgelegt.

Der Ausbau des Angebots, etwa um die Lowliner-Variante, zeigt die zunehmende Anpassung elektrischer Fahrzeuge an unterschiedliche Transportaufgaben.

Für eine Spedition löst das passende Fahrzeug allerdings nur einen Teil der Aufgabe. Sie muss Ladezeiten, verfügbare Leistung und tägliche Einsatzpläne miteinander verbinden. Je größer die elektrische Flotte wird, desto wichtiger wird die Organisation dieser Abläufe.

Diese Entwicklung betrifft auch deutsche Transportunternehmen. Der Wechsel des Antriebs verändert nicht nur die Beschaffung, sondern ebenfalls die laufende Energieversorgung und Betriebsplanung. Daraus entstehen Aufgaben, für die Flottenbetreiber technische Lösungen und verlässliche Dienstleistungen benötigen.

Janus verbindet Umrüstung und Batteriewechsel

Janus elektrifiziert geeignete vorhandene Diesel-Lkw und kombiniert den Umbau mit austauschbaren Batterien. Nach Unternehmensangaben dauert ein Batteriewechsel rund vier Minuten.

Die wirtschaftliche Idee dahinter reicht über die eingesparte Standzeit hinaus. Fahrzeug und Batterie müssen nicht dauerhaft dieselbe Einheit bilden. Batterien können separat geladen, eingesetzt und je nach Vertragsgestaltung bereitgestellt werden.

Für einen Betreiber könnte das zusätzliche Flexibilität schaffen. Ob daraus tatsächlich ein Kostenvorteil entsteht, hängt jedoch vom Einsatzprofil, den Strompreisen, der Stationsauslastung und den vereinbarten Gebühren ab.

Der Ansatz ist deshalb besonders interessant, wenn mehrere Fahrzeuge regelmäßig dieselben Standorte anfahren. Dort lässt sich die Nutzung einer gemeinsamen Infrastruktur grundsätzlich leichter planen als bei einer stark verstreuten Flotte.

Mehrere Erlösquellen statt ausschließlich eines Umrüstpreises

Die November-Präsentation unterscheidet mehrere Bestandteile des geplanten Geschäftsmodells. Die Fahrzeugumrüstung liefert zunächst Hardwareerlöse. Batterien können verkauft, vermietet oder im Rahmen eines Dienstleistungsmodells bereitgestellt werden.

Hinzu kommen Stationen sowie mögliche Einnahmen aus Energielieferung und Batteriewechseln. Software soll die Verwaltung von Fahrzeugen, Batterien und Infrastruktur unterstützen und über laufende Gebühren monetarisiert werden.

Für Anleger ist diese Aufteilung relevant. Ein einmaliger Auftrag muss immer wieder durch neue Aufträge ersetzt werden. Wiederkehrende Leistungen können dagegen auch nach der ursprünglichen Fahrzeugauslieferung Erlöse erzeugen.

Eine solche Struktur wäre allerdings erst dann wirtschaftlich überzeugend, wenn die jeweiligen Einnahmen die damit verbundenen Kosten übersteigen. Regelmäßiger Umsatz allein ist noch kein Beleg für attraktive Margen.

Warum die Auslastung entscheidend wird

Eine Wechselstation mit wenigen angeschlossenen Fahrzeugen besitzt andere wirtschaftliche Voraussetzungen als eine Anlage, die regelmäßig von mehreren Flotten genutzt wird.

Mit steigender Nutzung könnten sich bestimmte Standort- und Betriebskosten auf mehr Vorgänge verteilen. Gleichzeitig steigen Anforderungen an Batteriebestand, Wartung, Verfügbarkeit und Energieversorgung.

Janus will seine Expansion deshalb mit lokalen Partnern und gemeinsam genutzter Infrastruktur verbinden. Langfristige Vermögenswerte wie Batterien und Stationen sollen nach der beschriebenen Strategie teilweise über Partner und Leasingstrukturen finanziert werden.

Das kann den eigenen Kapitalbedarf begrenzen. Es bedeutet aber auch, dass Erträge, Verantwortlichkeiten und Risiken zwischen mehreren Beteiligten aufgeteilt werden müssen.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht nur, wie schnell das Netz wächst. Ebenso wichtig ist, unter welchen Vertragsbedingungen Janus daran verdient.

Die Fahrzeugbasis muss zunächst wachsen

Als Ausgangspunkt nennt Janus 28 umgerüstete Fahrzeuge in Australien mit mehr als einer Million gefahrenen Kilometern und über 4.500 Batteriewechseln.

Der nordamerikanische Auftragsbestand umfasst 124 Umrüstungen mit rund 64,6 Millionen AUD indikativem Bruttovertragswert. Bestimmte Bestellungen bleiben an Bedingungen gebunden.

Mit ihrer Umsetzung könnte die installierte Fahrzeugbasis wachsen und damit die Grundlage für zusätzliche Dienstleistungen. Eine bereits bewiesene, umfangreiche wiederkehrende Ertragsbasis lässt sich daraus jedoch noch nicht ableiten.

Fazit

Die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs schafft Geschäftsmöglichkeiten entlang der gesamten Nutzungsdauer eines Fahrzeugs. Daimler Truck demonstriert den Fortschritt neuer elektrischer Modelle. Gleichzeitig müssen Flottenbetreiber die dazugehörige Energieversorgung und Betriebsorganisation aufbauen.

Janus verfolgt dafür einen eigenen Ansatz aus Fahrzeugumrüstung, Batteriewechsel und ergänzenden Dienstleistungen. Interessant ist die Möglichkeit, nach dem ursprünglichen Umbau weitere Einnahmen aus Batterien, Energie und Software zu erzielen. Damit könnte eine wachsende Fahrzeugbasis mehr bewirken als zusätzliche einmalige Hardwareumsätze.

Noch befindet sich diese Entwicklung im Aufbau. Anleger benötigen künftig belastbare Angaben zur Nutzung der Infrastruktur, zu wiederkehrenden Erlösen, Kosten und Margen. Partnerfinanzierung kann Kapitalbedarf reduzieren, ersetzt aber keine wirtschaftlich tragfähigen Verträge.

Der nordamerikanische Produktionshochlauf ist deshalb zugleich ein Test des gesamten Geschäftsmodells. Entscheidend wird sein, ob aus ausgelieferten Fahrzeugen dauerhaft aktive Kunden werden. Dann könnte der Wert einer Umrüstung über den Tag der Fahrzeugübergabe hinausreichen.

Quellen

https://www.daimlertruck.com/newsroom/pressemitteilung/iaa-transportation-2026-daimler-truck-feiert-130-jahre-lkw-und-bringt-den-transport-von-morgen-auf-die-strasse-53589108

https://januselectric.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Janus Electric Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Janus Electric" oder "Nebenwerte".

Janus Electric

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

Janus Electric Ltd

Disclaimer/Risikohinweis Janus Electric Limited

Interessenkonflikte: Mit Janus Electric existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Janus Electric. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Janus Electric können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Janus Electric einsehen: https://januselectric.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Janus Electric vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity

The post Nach der Umrüstung beginnt das nächste Geschäft: Wie Janus Electric an Batterien, Energie und Software verdienen will appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE000DTR0CK8,AU0000395626