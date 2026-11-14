* Unbedeutende Wahlen - Zentralbanken haben die Macht* HUI Goldminen Index trotz Korrektur um 180% zugelegt* Trading-Depot zur Diversifikation

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die Vereinigten Staaten haben eine turbulente erste Novemberwoche hinter sich. Nicht nur erhielt der amtierende US-Präsident Donald Trump im Rahmen der Midterms von der Wählerschaft einen Denkzettel, auch die Entwicklung an den Aktienmärkten war bemerkenswert. Der NASDAQ 100 Index setzte seinen Anfang Oktober begonnenen Abwärtstrend fort und fiel in der Spitze um 15%.



Noch sehr viel stärker traf es Nvidia, den Börsenliebling des KI-Booms. Von ihrem Hoch am 6. Oktober 2026 ist die Aktie bereits um 30% gefallen. Wir sehen in diesem schnellen Kursrückgang einen Vorgeschmack darauf, was zahlreichen Börsianern insbesondere im Technologiesektor schon sehr bald bevorstehen könnte.

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