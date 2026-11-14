Kernkraft: Atomkraft: Staaten stärken Kernenergie und Uranversorgung

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Kanada plant 518,5 Millionen CAD für seine Nuklearstrategie. Uranium Royalty erweitert sein Portfolio und IsoEnergy bestätigt neue hochgradige Uranabschnitte.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Uranium Royalty Corp. und IsoEnergy Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen bezahlte IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 14.11.2026, 9:35 Uhr Berlin/Zürich

++ Staaten stärken Kernenergie und Uranversorgung ++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kanadas Haushalt 2026 sieht mehr als 50 Milliarden CAD für das Stromsystem vor. Bereits bis 2050 soll sich die Netzkapazität verdoppeln. Für die Nuklearstrategie sind 518,5 Millionen CAD über fünf Jahre ab 2027/28 vorgesehen. Sie sollen Forschung, Lieferketten, Fachkräfte und Regulierung stärken.

Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew befürwortet die Prüfung einer strategischen Uranreserve zur langfristigen Versorgung geplanter Kernkraftwerke. Usbekistan will laut Präsidialamt vom 5. November die jährliche Uranproduktion von geplanten 7.500 Tonnen 2026 auf 15.000 Tonnen bis 2030 erhöhen. Auch die erkundeten Vorräte sollen wachsen; beides sind Ziele.

Die Internationale Energieagentur erwartet für 2026 bis 2030 im Durchschnitt 2,8 Prozent jährliches Wachstum der weltweiten Kernstromerzeugung. Das unterstreicht die Bedeutung verlässlicher Uranlieferungen. Zugleich zeigt Usbekistans Ausbauziel, dass auch das Angebot wachsen soll.

Uranium Royalty verbreitert sein Portfolio

Uranium Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ - hält unter anderem Royalties an McArthur River und Cigar Lake. Am 27. Juli wurde die Sweetwater-Transaktion abgeschlossen: Rund 92 Prozent an Gesellschaften mit Trona-Royalties und Landrechten wurden unter einer neuen US-Mutter eingebracht. Damit verbreitert sich das Geschäft über Uran hinaus.

Für das Quartal bis 31. Juli meldete das Unternehmen 16,3 Millionen US-Dollar Nettogewinn. Verkäufe physischen Urans trugen wesentlich dazu bei. Das erweiterte Portfolio soll weitere Uran-Royalties ermöglichen.

IsoEnergy bestätigt neue Uranabschnitte

IsoEnergy - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ - besitzt Larocque East in Saskatchewan zu 100 Prozent. Am 5. November meldete das Unternehmen für LE26-254 ab 331,5 Metern 4,17 Prozent U3O8 über 2,0 Meter, darin 15,4 Prozent über 0,5 Meter. Das ist eine Bohrlochlänge, keine bestätigte wahre Mächtigkeit. Die Laborwerte aktualisieren die früheren Radioaktivitätsmeldungen.

Zum Transaktionsabschluss am 19. August hielt IsoEnergy rund 33 Prozent an DISA Uranium auf voll verwässerter Basis, nach Einbringung seines Utah-Portfolios. Am 10. November vereinbarte IsoEnergy einen weiteren Aktienerwerb an Premier American Uranium: Nach Vollzug wären es rund 22,1 Prozent unverwässert. Der Abschluss bleibt unter anderem von der TSX-Genehmigung abhängig.

Fazit: Uranversorgung bleibt strategisch wichtig

Staatliche Ausbaupläne und die IEA-Prognose stützen die langfristige Bedeutung der Uranversorgung. Bei Uranium Royalty zählt die Entwicklung des erweiterten Portfolios, bei IsoEnergy der Beteiligungsausbau und die weitere Exploration.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ und https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/

Weiterführende Informationen bietet unser Uran Report 2026/03: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

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Quellen: Kanada, Budget 2026, 05.11.2026 · Akorda, Rede zur Lage der Nation, Abruf 12.11.2026 · Präsidialamt Usbekistan, Navoiyuran-Pläne, 05.11.2026 · IEA, Electricity 2026 Supply, 06.02.2026 · Uranium Royalty, Sweetwater-Abschluss, 27.07.2026 · Uranium Royalty, Quartal bis 31.07.2026, 14.09.2026 · IsoEnergy, DISA-Abschluss, 19.08.2026 · IsoEnergy, Laborergebnisse Larocque East, 05.11.2026 · IsoEnergy, Premier-American-Transaktion, 10.11.2026 · IsoEnergy, Larocque East Eigentum, Abruf 12.11.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Besprochene Emittenten: Uranium Royalty Corp. (US-Muttergesellschaft; Nasdaq: UROY) und IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO; NYSE American: ISOU). Der Beitrag wird im Auftrag beider Unternehmen im Rahmen bezahlter IR-Beraterverträge der SRC verbreitet. Die bezahlten Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung.

Die Autorin und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 12.11.2026, 17:13 Uhr MEZ. Quellen: Behörden, IEA und Originalmeldungen. Unternehmensangaben wurden abgeglichen, nicht unabhängig technisch oder wirtschaftlich verifiziert. Keine eigene Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Bewertung. Prognosen und staatliche Pläne sind keine gesicherten Ergebnisse.

Technische Quelle für Larocque East: IsoEnergy, 5. November 2026; Eigentum: Projektseite. QP der Originalmeldung: Dr. Dan Brisbin, P.Geo., Vice President Geology von IsoEnergy, wegen seiner Unternehmensfunktion nicht unabhängig. Seine Freigabe nach NI 43-101 betrifft die Originalmeldung, nicht diesen Artikel. Die Datenprüfung umfasste Labor-/Radiometrieabgleiche und Abschnittskontrollen. Laborgehalte an U3O8 sind von Radioaktivität zu unterscheiden. Wahre Mächtigkeiten sind unbestimmt; der Teilabschnitt von 0,5 Metern ist im 2,0-Meter-Abschnitt enthalten. Keine Ressourcenschätzung im Artikel. Die verwendeten Uranium-Royalty-Meldungen nennen keinen technischen QP.

DISA-Quote: Stand 19. August 2026. Premier-American-Quote: bedingt nach Vollzug, unverwässert. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Erwartungen der genannten Quellen. Finanzierung, Genehmigungen und Umsetzung können von den Erwartungen abweichen. Uran- und Sodapreise, Wechselkurse, Betreiber- und Gegenparteirisiken, Explorationsrisiken, Kosten und Verwässerung können Ergebnisse und Aktienwerte wesentlich beeinflussen. Ein Totalverlust ist möglich. Titelbild: KI-generierte Symbolillustration; keine reale Anlage oder Liegenschaft der Emittenten.

Hinweise und Haftung

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Tatsächliche Zielregionen und Verbreitungswege: Die rechtliche Prüfung der konkreten Verbreitung, insbesondere eines möglichen US- oder Kanada-Bezugs, ist vor Veröffentlichung abzuschließen. Falls US Securities Act § 17(b) einschlägig ist, sind erforderliche Angaben zur erhaltenen oder vorgesehenen Gegenleistung einschließlich Betrag/Wert zu ergänzen. Diese Arbeitsfassung ist bis zur Klärung nicht zur Veröffentlichung bestimmt.

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