Sichert wichtige Projekte im Bereich der Luxushotellerie, um langfristiges regionales Wachstum zu fördern

SINGAPUR und DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Mitarbeitende im Kundenservice, Robotik und Gebäudemanagement, gab heute eine bedeutende Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit auf dem Nahost-Markt bekannt, deren Höhepunkt die Gewinnung neuer Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) darstellt, unterstützt durch die Personalbeschaffungsaktivitäten des Unternehmens in Ägypten.

Als Reaktion auf die starke regionale Nachfrage nach flexiblen, hochqualifizierten Fachkräften im Gastgewerbe und nach automatisiertem Personalmanagement hat YYForce die Registrierung als Anbieter auf Konzernebene abgeschlossen und mit der operativen Personalvermittlung für führende Luxus-Hotelportfolios begonnen. Zu den ersten Projekten, die derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten realisiert werden, zählen luxuriöse Vorzeigeobjekte wie das "Address Beach Resort Fujairah" und das "Palace Beach Resort Fujairah" der Emaar Hospitality Group. Der anfängliche Leistungsumfang umfasst Küchen- und Servicepersonal, Personal für den Premium-Gastronomiebereich sowie spezialisierte Dienstleistungen im Gastgewerbe.

Der Nahe Osten ist für YYForce ein vorrangiger Wachstumsmarkt. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten setzt das Unternehmen seine skalierbaren Personallösungen ein, um den strukturellen Arbeitskräftemangel in Luxusresorts, integrierten Reisezielen und großen Kongresszentren zu beheben. In der Region ist für das Jahr 2027 eine umfangreiche Reihe von Neueröffnungen im Gastgewerbe geplant, darunter große integrierte Resort-Projekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. YYForce geht davon aus, dass diese Stellenangebote eine weitere Nachfrage nach flexiblem, geschultem Personal im Gastgewerbe schaffen werden.

"Unser Markteintritt und die rasche Gewinnung von Kunden im gesamten Nahen Osten stellen einen wichtigen Meilenstein für das internationale Wachstum von YYForce dar", sagte Mike Fu, Vorstandsvorsitzender von YYForce. "Die Erlangung des Status als vertrauenswürdiger Partner bei erstklassigen Hotelbetreibern in den Vereinigten Arabischen Emiraten spiegelt die Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und den Standard unserer Dienstleistungen wider. Mit unserer etablierten Infrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten und unserem Zentrum zur Talentsuche in Ägypten haben wir ein kosteneffizientes grenzüberschreitendes Modell aufgebaut. Da sich große neue Ferienanlagen in der Region auf ihre Eröffnung im Jahr 2027 vorbereiten, sehen wir darin eine bedeutende Chance, unseren Marktanteil auszubauen und einen wertvollen Beitrag zum Konzern zu leisten."

YYForce plant, seine geschäftliche Präsenz in Dubai, Abu Dhabi und den Nördlichen Emiraten im Laufe des Jahres 2027 weiter auszubauen und gleichzeitig weitere regionale Standorte im gesamten MENA-Raum zu prüfen, um den integrierten Personalbedarf in den Bereichen Gastgewerbe, Freizeit und Unternehmen zu decken.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein Anbieter von KI-gestützten Personallösungen und integriertem Facility-Management, der in ganz Asien und darüber hinaus tätig ist. Angetrieben von seiner Mission, die Arbeit an vorderster Front durch KI, Robotik und integrierte Personallösungen zu transformieren, vereint das Unternehmen Menschen, intelligente Software und kommerzielle Robotik in einem vernetzten Ökosystem. Das Portfolio umfasst intelligente Personalvermittlung (YY Circle, Yolara AI), die Verwaltung digitaler Vermögenswerte (24iFM) sowie den Einsatz, das Leasing und die Wartung von Servicerobotern sowie die Entwicklung humanoider Roboter - mit Schwerpunkt auf den Bereichen Gastgewerbe, Facility Management, Einzelhandel, Logistik und anderen Branchen, in denen der direkte Kundenkontakt im Vordergrund steht. Geleitet von seiner Vision, die Zukunft der Arbeit so zu gestalten, dass Menschen und intelligente Technologien gemeinsam ihr Potenzial entfalten können, unterstützt YYForce Unternehmen, ihre Produktivität zu steigern, das tägliche Arbeitserlebnis zu verbessern und eine intelligentere, nachhaltigere Belegschaft aufzubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Zu solchen Aussagen zählen unter anderem ohne Einschränkung Aussagen zu den Erwartungen, Einschätzungen, Absichten oder zukünftigen Strategien des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Geschäftsausweitung im Nahen Osten, der Kundenimplementierungen, der finanziellen Beiträge und der Marktchancen im Jahr 2027. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten erheblich von den Prognosen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Events oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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