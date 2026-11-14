Nebius verlor am Donnerstag nach den Quartalszahlen knapp 17 Prozent. Dabei übertraf der KI-Cloud-Anbieter die Erwartungen deutlich: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA erreichte 465,8 Millionen Dollar. Rund 325 Millionen Dollar des Quartalsumsatzes stammten allerdings aus einmaligen Erlösen im Partnergeschäft. Die Nachfrage bleibt stark. Seit Beginn des dritten Quartals hat Nebius Verträge im Wert von mehr als zwölf Milliarden Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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