China Eastern Airlines

SHANGHAI, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

China Eastern Airlines (CEAir) unterzeichnete 23 Verträge mit internationalen Lieferanten und präsentierte neue Luftfahrttechnologien und -ausrüstung auf der neunten China International Import Expo (CIIE), die vom 5. bis 10. November in Shanghai stattfand.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

CEAir nahm im neunten Jahr in Folge an der Veranstaltung teil und fungiert weiterhin als Senior-Partner, ausgewiesene Fluggesellschaft, Dienstleister und Einkäufer.

Im Rahmen der diesjährigen Messe unterzeichnete CEAir Beschaffungsverträge im Wert von 540 Millionen US-Dollar mit 15 Lieferanten aus acht Ländern und Regionen. Die Verträge betreffen unter anderem Flugzeugtriebwerke, Luftfahrtmaterialien, Düsentreibstoff und Bordverpflegung.

Die Fluggesellschaft unterzeichnete einen Vertrag über die Beschaffung von Ersatztriebwerken mit CFM International und erteilte Aufträge für Luftfahrtmaterialien an Collins Aerospace und Honeywell, um den sicheren, umweltfreundlichen und effizienten Betrieb ihrer Flotte zu gewährleisten.

Die von CFM International zu liefernden LEAP-Triebwerke verfügen über 3D-gewebte Verbundwerkstoff-Fanblätter, additiv gefertigte Kraftstoffdüsen und Magerverbrennungskammern der zweiten Generation. Sie können dazu beitragen, die CO2-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch um 15 bis 20 Prozent zu senken und gleichzeitig die Lärmbelastung im Vergleich zur Vorgängergeneration um 75 Prozent zu verringern.

CEAir unterzeichnete zudem Verträge mit Panasonic Avionics und Boeing, um die Modernisierung der Kabinen seiner Boeing 777-300ER-Flugzeuge voranzutreiben.

Die Beschaffung von Lebensmitteln ist ein weiterer Schwerpunkt der kürzlich unterzeichneten Verträge von CEAir, wobei die Einkäufe von Bordmahlzeiten bis hin zu frischen Erzeugnissen aus dem Ausland reichen.

Die Fluggesellschaft unterzeichnete einen Vertrag mit dem in Singapur ansässigen Unternehmen SATS, das voraussichtlich weiterhin die Bordverpflegung für die internationalen Auslandsflüge von CEAir bereitstellen wird, die von Singapur, Delhi, Malé und Manila aus starten.

CEAir präsentierte auf der Messe zudem seine Innovationen im Bereich der Bodenausrüstung und der Luftfahrtinfrastruktur.

Insbesondere feierte ein autonomer, intelligenter Gepäcktraktor sein Debüt. Das vollelektrische Fahrzeug ist mit einer intelligenten Dispositionsplattform verbunden, die automatisch Aufträge zuweist und die Routen entsprechend den Flugplänen und Änderungen bei der Flugzeugabstellung anpasst.

Ebenfalls ausgestellt waren der modulare Hangar und das Frachtlager der Fluggesellschaft auf Aluminiumbasis, die den Einsatz modularer Bauweise im Luftfahrtsektor veranschaulichten. Die Bauteile werden in Fabriken vorgefertigt und vor Ort mit Schrauben montiert, wodurch Schweißarbeiten entfallen.

Bei ordnungsgemäßer Wartung und unter Berücksichtigung der technischen Anforderungen können die Konstruktionen mehrfach abgebaut und wieder aufgebaut werden. Diese Bauweise, die ursprünglich für Flugzeugwartungsanlagen zum Einsatz kam, verkürzt die Bauzeit erheblich und wird mittlerweile auch in der Luftfahrtlogistik angewendet.

Unternehmen: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Kontakt: Caowei

E-Mail: ceapr@ceair.com

Stadt: Shanghai