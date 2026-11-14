Krypto News: Bitcoin rutscht unter 70.000 USD - Warum ETF-Abflüsse und Zinsangst den Markt dominieren

Als Finanzexperte Jens Klatt verfolge ich das Marktgeschehen für dich hautnah. Werfen wir heute einen Blick auf das Thema Bitcoin Aktuell. Hier hat sich meine eher bearishe Einschätzung vom 7. November leider vollumfänglich materialisiert. Der Bitcoin-Kurs stand bei etwa 75.000 bis 76.000 USD unter massivem Druck und ist nun unter die Marke von 70.000 USD gefallen, wobei er zeitweise sogar Niveaus um 67.500 bis 68.500 USD testete (das niedrigste Niveau seit August). Für alle, die die aktuellen Krypto News verfolgen, stellt sich nun die Frage: Was treibt diesen Abverkauf an? Im Folgenden schlüssele ich dir die drei Hauptfaktoren für diesen Rücksetzer auf.

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.