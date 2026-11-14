Die Tech-Riesen wollen 2027 so viel Geld in Rechenzentren pumpen wie nie zuvor. Zwei Konzerne stemmen dabei über 40 Prozent. Doch eine Frage treibt Anlegerinnen und Anleger um, und Morgan Stanley hat eine Antwort. Der Investitionsrausch um künstliche Intelligenz nimmt noch einmal Fahrt auf. Die großen Cloudkonzerne und spezialisierte Rechenzentrumsbetreiber dürften im Jahr 2027 rund 1,66 Billionen US-Dollar investieren, schätzt Morgan Stanley. Gemietete Anlagen sind dabei noch nicht ...

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