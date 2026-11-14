Land unter in der deutschen Chemie. Die Zahlen, die der Branchenverband VCI am Donnerstag veröffentlichte, verstärken den Eindruck, dass die deutsche Wirtschaft trotz milliardenschwerer Subventionen und gewaltiger Staatsausgaben meilenweit von einem selbsttragenden Wachstum entfernt ist. Um 2,7 Prozent schrumpfte der Branchenumsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal, teilte VCI-Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Große Entrup in Berlin D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tichys Einblick