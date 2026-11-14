Berlin (ots) -Thomas Berthold ist der Kandidat der Alternative für Deutschland für das Amt des Bundespräsidenten. Der 62-Jährige ist parteilos und einer der Fußballweltmeister von 1990. Seine Profi-Karriere startete der gebürtige Hanauer in der Saison 1982/83 bei Eintracht Frankfurt und war bei insgesamt sechs Erstligisten unter Vertrag.Tino Chrupalla und Alice Weidel, Bundessprecher der AfD, zur Nominierung:"Mit Thomas Berthold haben wir einen Kandidaten aus der Mitte der Gesellschaft gefunden, der wirklich alle Deutschen vertreten kann. Wir setzen bewusst auf einen Bewerber ohne Parteibuch, denn wir wollen einen echten Neustart an der Spitze unseres Staates ermöglichen. Das geht nur jenseits von parteipolitischem Kalkül und alten Seilschaften.Als Fußballer und Weltmeister weiß Thomas Berthold, wie wichtig es ist, für das gemeinsame Ziel zusammenzustehen. Entsprechend wird er - davon sind wir überzeugt - allen die Hand reichen, die ein ehrliches Interesse daran haben, unsere Heimat gemeinsam zum Besseren zu verändern.Wir sind uns sicher, dass unser Kandidat weit über die Parteigrenzen hinaus wählbar ist."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/6390507