WASHINGTON (dpa-AFX) - Überraschend ist in den USA landesweit der Flugbetrieb wegen einer technischen Panne aufgrund veralteter Technologie für rund vier Stunden eingestellt worden. Zehntausende Passagiere sahen damit ihre Reisepläne durchkreuzt. Auch nach Wiederaufnahme des Flugbetriebs am Freitagabend (Ortszeit) herrschte an vielen Flughäfen Chaos, denn da waren bereits Tausende Flüge gestrichen worden. Fernsehbilder zeigten lange Schlangen von Reisenden. Andere bezogen auf Bänken oder dem Boden ihr Nachtquartier.

Experten gingen davon aus, dass es dauern werde, bis sich der Flugverkehr wieder eingependelt habe. Für diesen Samstag werde mit etwa 3.000 gestrichenen oder verspäteten Flügen gerechnet, berichtete der US-Sender CNN. Demnach waren am Freitag mehr als 15.000 Flüge ausgefallen, viele davon Inlandsflüge. Auch auf europäischen Flughäfen kam es infolge des zeitweiligen Startverbots zu Flugausfällen oder Verspätungen, aber in sehr geringem Ausmaß.

Bisher keine Hinweise auf Cyberattacke



Wegen einer Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems hatte die US-Luftfahrtaufsicht FAA das landesweite Startverbot verhängt, eine äußerst seltene Maßnahme. Es war erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den Vereinigten Staaten seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Zuletzt griff die FAA zu dieser radikalen Maßnahme im Januar 2023.

Heimatschutzminister Markwayne Mullin sprach auf einer Pressekonferenz von einer Vorsichtsmaßnahme nach Kommunikationsproblemen. Hinweise auf eine Cyberattacke als Auslöser gebe es bisher nicht, sagte Mullin. Ausschließen könne man zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts.

Verkehrsminister Sean Duffy erklärte, Kern des Problems sei gewesen, dass ein altes analoges System und ein neues digitales System nebeneinander betrieben worden seien. Das Chaos gehe auf "Instabilität" im Funk- und Radarsystem zurückgehe. Router seien mit Daten überlastet und deswegen heruntergefahren worden.

Duffy warnte vor weiteren Störungen, sofern das System nicht aktualisiert werde, und forderte den US-Kongress nachdrücklich auf, Mittel dafür bereitzustellen. Die Rückkehr zur Normalität werde "langsam vorangehen", sagte er und fügte hinzu, dass dies keinen Einfluss auf den Reiseverkehr zu Thanksgiving Ende November haben dürfte.

Computersysteme aus den 80er Jahren



Die Infrastruktur hinter dem US-Luftfahrtsystem ist ein über Jahrzehnte gewachsenes Stückwerk. Anfang November hatte Duffy angekündigt, dass bis Ende 2028 Computersysteme ausgemustert werden sollen, die noch aus den 80er Jahren stammen und längst veraltete Disketten verwenden. Heimatschutzminister Mullin sagte, sein Parteikollege Duffy und die FAA hätten in das System eingegriffen, um Fehler zu beheben. Das habe das alte System in die Knie gezwungen. "Deswegen funktioniert Flickwerk nicht."

Von einem Fehler der Regierung wollte Duffy indes nichts wissen. Es sei alte Technik gewesen, die versagt habe, nicht die neue. Die Regierung von Präsident Donald Trump führt Probleme in der US-Luftfahrt oft auf die Untätigkeit des Kabinetts seines demokratischen Vorgängers Joe Biden zurück.

Vereinzelt auch Flugausfälle und Verspätungen in Deutschland

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt seien bislang nur vier für heute geplante Flüge in die USA gestrichen worden, sagte eine Airport-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Maschinen hätten am Freitag nicht aus den USA nach Frankfurt fliegen können und stünden deshalb nicht wie geplant zur Verfügung. Drei Flüge wurden am Abend nach dem Start in Frankfurt zurück nach Deutschland umgeleitet.

Am Morgen sprach eine Sprecherin von einem "geregelten Betrieb", nur vereinzelt könne es zu Verspätungen kommen. Da es keine gestrandeten Passagiere gebe, seien auch "keine Maßnahmen von unserer Seite nötig".

Auch am Münchener Flughafen blieben die direkten Folgen überschaubar. Für Samstag waren nach Angaben eines Airport-Sprechers 20 Flüge aus den USA und 20 Flüge nach Amerika geplant. Zwei Flüge aus Charlotte, ein Flug aus Houston in Texas und ein Flug aus Chicago seien von den Airlines gestrichen worden.

Die anderen Flüge seien entweder bereits in München gelandet oder auf dem Weg in die bayerische Landeshauptstadt. Teils habe es Verspätungen gegeben, teilte der Sprecher mit. Gestrandet sei in München niemand.

Glimpfliche Folgen für europäische Hauptstädte



In Spanien warnte die Fluggesellschaft Iberia, dass die mehrstündige Flugsperre in den USA am Samstag möglicherweise Auswirkungen auf ihren Flugplan haben werde. Am Flughafen Fiumicino in Rom habe es bei einigen Verbindungen am Vormittag Verspätungen gegeben, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Abflüge nach Chicago verzögerten sich um mehr als zwei Stunden, nach Atlanta um eineinhalb Stunden und nach Detroit um 30 Minuten. Für den Nachmittag wurden bei Flügen aus Los Angeles, Houston und Atlanta sogar Verzögerungen von drei bis vier Stunden erwartet.

In London musste am späten Freitagabend ein Flug der British Airways von Heathrow nach New York gestrichen werden, bei Virgin Atlantic war ein Flug auf derselben Route betroffen. Laut Flughafen Heathrow sollten die meisten für Samstagmorgen geplanten Abflüge pünktlich stattfinden. Ein Flug nach Dallas wurde am Morgen aber gestrichen und mehrere ankommende Flüge aus den USA fielen aus.

Für die Schweiz rechnete die Fluggesellschaft Swiss für Samstag mit der "ein oder anderen Verspätung". Die Situation werde sich aber fortlaufend erholen, sagte ein Swiss-Sprecher. Nur ein Swiss-Flug von Miami nach Zürich musste gestrichen werden.

"Niemand hat im Moment Antworten"



Nach dem plötzlichen Flugstopp und dem Streichen Tausender Flüge bildeten sich an wichtigen Drehkreuzen in den USA lange Schlangen. In Chicago explodierte wie an vielen anderen Flughäfen die Nachfrage nach Mietwagen. Fluggäste versuchten, irgendwie an ihr Gepäck zu kommen und per Auto ans Ziel zu gelangen. Aktien des Mietwagenanbieters Hertz gewannen deshalb sprunghaft an Wert. Auch die Nachfrage nach Hotels kletterte vielerorts. Eine am Flughafen Newark nahe New York gestrandete Frau berichtete CNN, sie habe ein Hotel gebucht, aber bei der Ankunft habe man ihr gesagt, es sei doch kein Zimmer mehr frei.

In Las Vegas wollte eine von vielen gestrandeten Flugreisenden beim Personal erfragen, wie es nun weitergeht - bekam aber keine Auskunft. "Niemand hat im Moment Antworten", sagte sie dem Sender CBS. Eine CBS-Reporterin berichtete derweil von chaotischen Zuständen am Flughafen in Atlanta. Zum Teil saßen die Passagiere schon in den Maschinen, als sie das Flugverbot ereilte, wie eine Frau CNN berichtete: "Erst hatten wir zwei Stunden Verspätung, dann saßen wir im Flugzeug, und dann hieß es: Alles bleibt am Boden."/aae/DP/zb