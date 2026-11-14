NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die jüngsten, erneut ordentlichen Quartalszahlen hätten seine Einschätzung bestärkt, dass sich die Gewinndynamik des Biokraftstoffherstellers deutlich verbessert habe, schrieb Constantin Hesse am Freitag./rob/gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A0JL9W6

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