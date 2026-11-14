WASHINGTON, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital gab heute bekannt, dass die US-Einwanderungsbehörde (USCIS) den Antrag I-956F für das Projekt "JF49 - Horseshoe Bay Senior Living" knapp fünf Monate nach Einreichung genehmigt hat. Mit dieser Genehmigung hat EB5 Capital seit Inkrafttreten des "EB-5 Reform and Integrity Act" von 2022 (RIA) bereits die 20. Genehmigung für das Formular I-956F erhalten. Nachdem das Projekt genehmigt wurde, kann die USCIS nun den individuellen Antrag jedes Investors (Formular I-526E) prüfen - dies ist der nächste Schritt auf dem Weg zur dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung in den Vereinigten Staaten.

JF49 ist das zweite Seniorenwohnprojekt von EB5 Capital und dessen erstes Projekt in Texas. Die vierstöckige Community der Klasse A befindet sich in einem ländlichen Fördergebiet (TEA) in Horseshoe Bay in der Nähe von Austin und grenzt direkt an das Horseshoe Bay Resort. Die Bauarbeiten begannen im 2. Quartal 2026 und verlaufen planmäßig; die Fertigstellung wird für das 2. Quartal 2029 erwartet. Die Community wird 180 Wohneinheiten umfassen, die sich auf drei Versorgungsstufen verteilen: 114 Einheiten für selbstständiges Wohnen, 48 Einheiten für betreutes Wohnen und 18 Einheiten für die Demenzpflege. Den Bewohnerinnen und Bewohnern steht eine Reihe von Annehmlichkeiten zur Verfügung, die darauf ausgelegt sind, Komfort, Wohlbefinden und Gemeinschaft in jeder Phase der Pflege zu fördern.

JF49 spiegelt zudem die internationale Reichweite des EB-5-Programms wider. Die Investoren des Projekts stammen aus 13 Ländern, wobei die größten Gruppen aus Indien, Kanada und China kommen; ihr Alter reicht von 18 bis 71 Jahren. Ihr beruflicher Hintergrund reicht von der Selbstständigkeit über die Technologiebranche und die Medizin bis hin zum Hochschulwesen.

"Hinter jedem Antrag steht eine Familie, die ihre Zukunft plant, und eine Genehmigung innerhalb von weniger als fünf Monaten ist ein Beleg für die sorgfältige Auswahl des Regionalzentrums und des Projekts", sagte Natalia Pronina, Vizepräsidentin für Investor Relations bei EB5 Capital. "JF49 brachte Investoren aus aller Welt zusammen, darunter auch unseren ersten Investor aus Ungarn, womit nun das 81. Land in unserer Investorencommunity vertreten ist. Zu sehen, wie sich Familien aus so vielen verschiedenen Ländern diesem Projekt anschließen, erinnert uns daran, warum so viele das EB-5-Programm als Teil der langfristigen Pläne ihrer Familie betrachten und warum wir stolz darauf sind, unsere Investoren bei jedem Schritt zu unterstützen."

EB5 Capital hat von 60 Investoren 48 Millionen US-Dollar aufgebracht, um die Gesamtkosten des Projekts in Höhe von 109,1 Millionen US-Dollar zu decken. Es wird davon ausgegangen, dass das Projekt JF49 mehr als 770 Arbeitsplätze schaffen wird, womit die von der USCIS geforderte Zahl von 600 überschritten wird.

EB5 Capital bedankt sich bei seinem Sponsor, Falcon Senior Housing, seinem operativen Partner, SilverPoint Senior Living, seinen Einwanderungsberatern sowie seinem eigenen Team für die Zusammenarbeit bei der Einreichung des I-956F-Antrags. Während die Bauarbeiten weiter voranschreiten, blickt EB5 Capital der Fertigstellung des Projekts sowie der Entscheidung über die I-526E-Anträge der einzelnen Investoren erwartungsvoll entgegen.

Über EB5 Capital

EB5 Capital bietet qualifizierten ausländischen Investoren Möglichkeiten, im Rahmen des "United States Immigrant Investor Program" (EB-5 Visumprogramm) in kommerzielle Immobilienprojekte zu investieren, mit denen Arbeitsplätze geschaffen werden. EB5 Capital mit Hauptsitz in Washington, D.C., hat dank seiner herausragenden Erfolgsbilanz und seiner führenden Stellung in der Branche Investoren aus 81 Ländern überzeugt. Als einer der ältesten und aktivsten Betreiber von Regionalzentren im Land hat das Unternehmen im Rahmen von 50 EB-5-Projekten ausländisches Kapital in Höhe von fast 2 Milliarden US-Dollar eingeworben. Die Mittel unserer Investoren fallen vor der Verwendung in unseren Projekten zu 100 % unter den Versicherungsschutz der Deposit Insurance Corporation (FDIC). Weitere Informationen finden Sie unter www.eb5capital.com.

Kontakt:

Kyra Barackman

Manager, Marketing & Creative Design

marcomm@eb5capital.com