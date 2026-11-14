Die DZ Bank traut dem DAX 2027 neue Rekorde zu. Doch die Kurse sollen anders steigen als bisher. Und drei Branchen haben die Strategen besonders im Blick, während zwei andere schwächeln dürften. Die DZ Bank erwartet für 2027 weiter steigende Kurse. Bis Ende des Jahres traut sie dem DAX 28.500 Punkte zu, dem Euro Stoxx 50 6.800 und dem S&P 500 8.200 Punkte. Gemessen an den Ständen vom Freitag wären das sechs bis acht Prozent Plus. Tragen sollen den Anstieg die ...

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