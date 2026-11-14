Für Dell-Anleger kommt es momentan ziemlich dick. Nachdem die Aktie bereits in den vergangenen Wochen massiv an Wert verloren hatte, ging es am Freitag erneut kräftig nach unten. Zum Handelsschluss standen nur noch rund 344,53 US$ auf der Kurstafel. Gegenüber dem Septemberhoch hat die Aktie damit inzwischen rund -42 % eingebüßt. Doch was steckt hinter dem heftigen Absturz? Dell-Aktie unter Druck - neue Vorwürfe belasten Bei Dell reißen die schlechten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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