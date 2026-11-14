Durch die Übernahme wird Yamahas Audio-Know-how mit den Software- und Medienserver-Technologien von Disguise kombiniert.

Yamaha Corporation hat heute eine Vereinbarung zur Akquisition von Disguise Technologies Limited ("Disguise") bekannt gegeben. Es handelt sich um einen in London ansässigen Anbieter von Software und Medienservertechnologien für Live- und immersive Erfahrungen. Yamaha übernimmt das Unternehmen durch den Kauf aller Aktien der Muttergesellschaft, Butterfly Topco Limited.

Durch die Übernahme wird Yamaha seine Kompetenzen über den Audiobereich hinaus auf integrierte Audio-, Video-, Beleuchtungs- und Medienlösungen ausweiten ganz im Sinne seiner Strategie, über die Hardware hinaus in die Bereiche Software und Dienstleistungen zu expandieren. Durch die Kombination von Yamahas Audio-Know-how und globaler Reichweite mit der Software, den Technologien und dem weltweiten Partnernetzwerk von Disguise werden die Unternehmen besser aufgestellt sein. Sie können dann in den Bereichen Live-Unterhaltung, Sport und anderen Veranstaltungsorten immersive Erlebnisse bieten.

Die Technologie von Disguise macht weltweit immersive Live-Erlebnisse möglich, wie zum Beispiel Touren von Beyoncé und Taylor Swift und sie wird in Veranstaltungsstätten wie dem Tottenham Hotspur Stadium in London oder dem Burj Khalifa in Dubai eingesetzt.

"Die Menschen wünschen sich immer intensivere und eindringlichere Erlebnisse bei Live-Veranstaltungen. Audio, Video, Beleuchtung und Medien verschmelzen zu Erlebnissen, die die Menschen bewegen", sagte Atsushi Yamaura, President und Representative Executive Officer der Yamaha Corporation. "Die Übernahme von Disguise ist ein wichtiger Schritt für Yamaha, da wir über Musikinstrumente und Audiogeräte hinausgehen, um Erlebniswelten zu schaffen, bei denen Klang und Musik im Mittelpunkt stehen. Durch die Bündelung der Stärken von Disguise und Yamaha werden wir neue Maßstäbe im Bereich der Live-Unterhaltung setzen."

"Schon bei unseren ersten Gesprächen wurde deutlich, dass Yamaha verstanden hat, was Disguise so besonders macht: unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und unser Innovationstempo", sagte Fernando Küfer, CEO von Disguise. "Yamaha teilt unseren Ehrgeiz und ist entschlossen, in unsere Mitarbeiter, unsere Plattform und unsere Partner zu investieren. Für unsere Kunden bedeutet das mehr Möglichkeiten zum Gestalten, mehr Unterstützung und einen Partner, der in die Zukunft von Live- und immersiver Unterhaltung investiert. Ich könnte nicht stolzer auf unser Team sein und mich nicht mehr darauf freuen, was wir gemeinsam aufbauen werden."

Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt Yamaha, die Identität, die Marke sowie die Beziehungen zu Kunden und Partnern von Disguise weiterzuführen und gleichzeitig das Wachstum des Unternehmens zu fördern. Die Unternehmen planen, die Expansion in Nord- und Südamerika, Europa und dem Nahen Osten zu beschleunigen und dabei auf die Präsenz von Yamaha in Japan und ganz Asien zurückzugreifen.

Die Transaktion wird voraussichtlich im Dezember 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Nach Abschluss der Transaktion wird Disguise eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Yamaha Corporation. Die Auswirkungen der Transaktion auf das Konzernergebnis von Yamaha werden derzeit geprüft.

Über Yamaha Corporation

Die 1887 gegründete Yamaha-Gruppe hat sich als weltweit führender Hersteller von Musikinstrumenten und Audioprodukten etabliert und engagiert sich weiterhin in verschiedenen Geschäftsbereichen, um Dienstleistungen rund um Klang und Musik auszubauen.

Über Disguise Technologies Limited

Disguise ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, dessen Ökosystem aus Software, Hardware und Dienstleistungen visuelle Erlebnisse bei Live-Veranstaltungen, immersiven Attraktionen, in Stadien, bei virtuellen Produktionen und im Rundfunk ermöglicht. Seine Technologie wird von führenden Unterhaltungsunternehmen, Marken, Studios und Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt eingesetzt.

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