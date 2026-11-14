München (ots) -Gnadenlose Dominanz des FC Bayern München in der Google Pixel Frauen-Bundesliga! Der VfL Wolfsburg kann die Münchnerinnen im Topspiel nicht stoppen, verliert das Heimspiel mit 1:4 (0:2). Damit stehen die Bayern nach dem 10. Spieltag mit der vollen Ausbeute von 30 Punkten unangefochten an der Tabellenspitze - die letzte Niederlage in den nationalen Wettbewerbe ist über zwei Jahre her."Extrem bitter, wir haben uns mehr vorgenommen. Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel aufzuziehen. Das 1:4 tut extrem weh. Bayern hat eine enorme individuelle Qualität", gesteht Wolfsburgs Kapitänin Svenja Huth nach dem Abpfiff. MagentaSport-Expertin Kathrin Lehman legt den Finger in die Wunde und erklärt, was sie beim VfL vermisst hat: "Mir hat heute das Selbstverständnis gefehlt, die Partie noch zu drehen. Wolfsburg war zu brav."Bayern-Star Klara Bühl ist nach dem Topspiel-Sieg fast verwundert, wie einfach es Wolfsburg ihnen gemacht habe - insbesondere nach Standards: "Wir haben es nicht so klar erwartet, aber es schon eindeutig und wir hätten ein, zwei Tore mehr schießen können."Großes Thema rund um die Partie war auch die jeweilige Zukunft von Klara Bühl und Ella Peddemors (VfL Wolfsburg), denn von beiden Leistungsträgerinnen läuft der Vertrag im kommenden Sommer aus. "Klara ist so lange in Deutschland und in der Liga, dass sie auch mal über den Tellerrand schauen will, ist selbstverständlich. Für sie ist das Gesamtpaket entscheidend", sagt Bayerns Frauenfußball-Direktorin, Bianca Rech. Aktuell ist der FCB in der Champions Legue Zweiter. Bühl selbst sagt dazu: "Mir macht es extrem viel Spaß. Ich weiß, dass sich viele Mannschaften auf mich einstellen und das ist für mich eine Challenge. Daran wachse ich aktuell und ich möchte die Spielfreude vermitteln. Es (Die Gespräche mit dem Verein, Anm. d. Red.) ist alles noch in der Anfangsphase und natürlich schaut man, wie es weitergeht."Dieter Hecking, Geschäftsführer Sport des VfL Wolfsburg, rechnet mit einem Abschied von Torjägerin Peddemors: "Es ist natürlich nicht gut, mit einem auslaufenden Vertrag in die Saison zu gehen. Sie hat eine herausragende Entwicklung gemacht und das bleibt nicht verborgen. Schon im vergangenen Sommer gab es Anfragen für sie. Wir wissen, dass es verdammt schwer wird, mit ihr zu verlängern."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Kracher des 10. Spieltags der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's in der Frauen-Bundesliga bei MagentaSport am morgigen Sonntag: Ab 15.45 Uhr empfängt der 1. FC Nürnberg den 1. FC köln und RB Leipzig die Eintracht aus Frankfurt.Google Pixel Frauen-Bundesliga | 10. SpieltagVfL Wolfsburg - FC Bayern München 1:4 | Wolfsburg ohne Chance gegen Bayern: "Das Ergebnis tut extrem weh."Svenja Huth, Kapitänin VfL Wolfsburg: "Extrem bitter, wir haben uns mehr vorgenommen. Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel aufzuziehen. Das 1:4 tut extrem weh. Bayern hat eine enorme individuelle Qualität. Nach dem Rückstand war es sehr schwer, zurückzukommen. In den letzten Partien haben wir es teilweise gut gemacht, aber Bayern nutzt jeden Fehler aus. Die Niederlage wird uns aber nicht umhauen. Die Meisterschaft wird nicht in den direkten Duellen gewonnen, sondern über die Konstanz, aber natürlich wird es ziemlich schwer."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K0g3aG9OS3BjRFVZTG5yWDlYV2VDRi9nYUgrZ0JRUzJsN0k2ZllQdk9UQT0=Stephan Lerch, Trainer VfL Wolfsburg: "Glückwunsch an den FC Bayern, sie sind der verdiente Sieger. Wir haben uns heute sehr schwergetan und dann wird es natürlich gegen Bayern schwer."MagentaSport-Expertin Kathrin Lehmann: "Mir hat heute das Selbstverständnis gefehlt, die Partie noch zu drehen. Wolfsburg war zu brav."Der Link zum Doppelinterview: clipro.tv/player?publishJobID=TTJTWUYyV2I4MUc5R3JuVVJaL1d4L3BIWE1RVE5YVnJCVmc3WEpVVlpMOD0=Klara Bühl, Spielerin FC Bayern......über den Sieg: "Wir haben es nicht so klar erwartet, aber es schon eindeutig und wir hätte ein, zwei Tore mehr schießen können."...über Doppelpackerin Bernadette Amani: "Sie ist so goldig, ich freue mich sehr darüber, dass sie sich für ihre Leistung belohnt hat. Sie kann es vermutlich gar nicht verarbeiten (lacht)."...über ihre Zukunft: "Mir macht es extrem viel Spaß, ich weiß, dass sich viele Mannschaften auf mich einstellen und das ist für mich eine Challenge. Daran wachse ich aktuell und ich möchte die Spielfreude vermitteln. Es ist alles noch in der Anfangsphase und natürlich schaut man, wie es weitergeht."...über die anstehende Südamerika-Reise mit den DFB-Frauen: "Ungewöhnlich ist ein gutes Wort dafür. Es ist schon, in so ein Land zu reisen und WM-Luft schnuppern zu dürfen. Aber es wird auch Reisestrapazen geben, was an einem zehrt, deswegen guckt man mit zwei unterschiedlichen Augen darauf."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L0wyc1lEOE0xazRFR2pXVStUaDRna01iNS9vV01OcndxVmpOdms2eFVnQT0=José Barcala, Trainer FC Bayern München: "Ich freue mich sehr über den Sieg und dass Amani einen Doppelpack erzielt hat. Es ist ein Luxusproblem, denn wir haben einen großen Kader und können ständig durchwechseln, ohne dass die Qualität weniger wird."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OWNoYk9nbWNocmlKUkNmZ0pOdWRDU3hxN0k2cTRSMll2cGozNW0vL3BtWT0=Bernadette Amani, Doppelpackerin FC Bayern, spricht erst von ihren Toren und bricht dann plötzlich das Interview ab, um dem Team und den mitgereisten Fans zu feiern. Der wilde Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=MHpPMytVOFdsekZBdzV0c3hoMlZQZHRzSVJ0U0RuS1pMTWhEYXNGT2Rnbz0=Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball FC Bayern über die Zukunft von Klara Bühl: "Grundsätzlich äußere ich mich nicht zu solchen Themen, aber wir haben mit allen Spielerinnen, deren Verträge auslaufen, intensive Gespräche und damit würde ich es gerne stehen lassen. Wir würden sie gerne im Verein halten und sie behalten. Das Jahr geht zu Ende und wir würden auch gerne Zeichen von den Spielerinnen haben. Klara ist so lange in Deutschland und in der Liga, dass sie auch mal über den Tellerrand schauen will, ist selbstverständlich. Für sie ist das Gesamtpaket entscheidend." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aHFSYUN2ZTBQYk83SXpNNkZvL1FhaEpNYzFCbXU1U2FEYllsWDlkNlhsbz0=MagentaSport-Expertin Kathrin Lehman über die Zukunft von Klara Bühl: "Man hört sich das an, wie geplant wird und der finanzielle Aspekt gehört auch dazu. Wenn eine Spielerin wie Klara Bühl bleibt, ist das für alle hilfreich. Aber man muss immer für sich selbst entscheiden."Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aHFSYUN2ZTBQYk83SXpNNkZvL1FhaEpNYzFCbXU1U2FEYllsWDlkNlhsbz0=Dieter Hecking, Geschäftsführer Sport VfL Wolfsburg......über den Abstand zum FC Bayern: "Wir wissen, dass es vor zwei Jahren einen Riesen-Umbruch gab, und die Bayern spielen in der Zeit konstant mit der gleichen Mannschaft. Das merkt man natürlich. Wir hatten eine schwierige Phase im vergangenen Sommer und dafür ist es überraschend schnell gegangen, aber dass man die Lücke zum FC Bayern nicht in einem Sommer schließen kann, ist klar."...über die Zukunft von Trainer Stephan Lerch: "Stephan hat gesehen, was es für einen Umbruch gegeben hat, und er wünscht sich natürlich Kontinuität. Die wollen wir ihm geben. Wir wissen aber auch, dass Stephan jemand ist, der auf dem Markt begehrt sein wird. Wir sind in Gesprächen. Ich hätte gerne bis zum Ende des Jahres etwas in der Hand, aber beide Seiten planen können. Ich gehe davon aus, dass wir diesen Plan einhalten werden."...über die Zukunft von Ella Peddemors: "Mit Ella wollen wir versuchen, zu verlängern. Es ist natürlich nicht gut, mit einem auslaufenden Vertrag in die Saison zu gehen. Sie hat eine herausragende Entwicklung gemacht und das bleibt nicht verborgen. Schon im vergangenen Sommer gab es Anfragen für sie. Wir wissen, dass es verdammt schwer wird, mit ihr zu verlängern. Ella soll genau hinschauen, ob der nächste Schritt schon kommen muss. Sie hat hier ein Umfeld, wo sie mitgestalten kann. Wir glauben Argumente zu haben, dass sie hierbleiben kann."...über die Entwicklung der Frauen des VfL Wolfsburg: "Die Frauen sind ein ganz wichtiger Faktor, denn sie haben den Fußball in Deutschland über ein Jahrzehnt mitgeprägt. Diesen Weg wollen wir weitergehen, aber wir merken, dass es international schwieriger wird und wir uns strecken müssen. Wir haben die Champions League verpasst, wo wir gerne dabei gesehen wären. Wir wollen auf künftig für die Bundesliga ein Zugpferd sein."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NDNEMDhNWnV5eWF4Q1lVR2paQmdPRmdnQUhTc2FtNWRFRVhESGdhdWdTOD0=Maren Meinert, Co-Trainerin DFB-Frauen......über die Entwicklung der DFB-Frauen: "Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wenn wir von einer WM reden, dann spielen dabei immer viele Faktoren eine Rolle. Wir gehen Schritt für Schritt. Wir haben eine souveräne Nations League und eine tolle EM gespielt. Wir sind noch auf dem Weg, in WM-Form zu kommen. Wir haben im kommenden Jahr die K.o.-Runde der Nations League und die Olympia-Qualifikation, wo wir auf starke Gegner treffen. Die Spielerinnen sind bereit, aber wir wissen, dass wir noch Arbeit vor uns haben. Wir fiebern der nächsten WM entgegen. Wir arbeiten hart und haben viel Spaß zusammen."...über die Südamerika-Reise der DFB-Frauen im Dezember: "Jeder weiß, dass das nicht um die Ecke ist, aber wir haben es uns durch Platz 1 in der Nations League erspielt, Erfahrungen zu sammeln. Wir werden es so gestalten, dass das Reisen nicht allzu anstrengend wird. Es ist ein Privileg, das Stadion in Argentinien einweihen zu dürfen."Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=V0szc2R6cGNmMG1KRFRwSHNXT2tnZUQ4ODg0RG1zdDVvRk1EL3JnNE1yST0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+ sowie noch mehr deutscher Fußball bei DFB.TV.Google Pixel Frauen-Bundesliga | 10. SpieltagSonntag, 15.11.2026ab 15.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln, RB Leipzig - Eintracht FrankfurtMontag, 16.11.2026ab 17.45 Uhr: VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen11. SpieltagFreitag, 20.11.2026ab 18.15 Uhr: 1. FC Union Berlin - Bayer LeverkusenSamstag, 21.11.2026ab 11.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - Hamburger SVab 13.45 Uhr: 1. FC Köln - Werder BremenSonntag, 22.11.2026ab 13.30 Uhr: SC Freiburg - VfB Stuttgartab 15.45 Uhr: RB Leipzig - VfL Wolfsburgab 18.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - 1. FC NürnbergMontag, 23.11.2026ab 17.45 Uhr: FC Bayern München - TSG Hoffenheim3. Liga | 11. SpieltagFreitag, 20.11.2026ab 18.30 Uhr: TSH Havelse - FC Viktoria KölnSamstag, 21.11.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: SC Verl - Rot-Weiss Essen, Fortuna Düsseldorf - Sonnenhof Großaspach, Jahn Regensburg - Würzburger Kickers, TSG Hoffenheim II - Preußen Münster, Fortuna Köln - SV Meppenab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - Waldhof MannheimSonntag, 22.11.2026ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Ingolstadtab 16.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Wehen Wiesbadenab 19.15 Uhr: MSV Duisburg - Hansa RostockPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6390571