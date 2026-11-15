Die Lösung kombiniert die gerätebasierte Schätzung des Gesichtsalters, verschlüsselte Alters-Token und flexible Verifizierungsmethoden, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Altersvoraussetzungen zu überprüfen und gleichzeitig sensible Nutzerdaten zu schützen.

LONDON, Nov. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti, eine glokale Plattform für Identitätsprüfung , Geldwäschebekämpfung (AML) und Betrugsprävention, hat ihre datenschutzkonforme Lösung zur Altersüberprüfung auf den Markt gebracht, die ihre patentierte, gerätebasierte KI-Technologie nutzt. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, die Altersberechtigung der Nutzer zu überprüfen, ohne dass das Gesichtsbild oder ein anderer, zuverlässigerer Altersnachweis das Gerät des Nutzers verlässt.??

Die Technologie ist durch das US-Patent Nr. 12.749.342 B1 mit dem Titel AGE VERIFICATION geschützt, das vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) erteilt wurde. Das Patent betrifft ein KI-basiertes System, das eine geräteinterne Gesichtsanalyse, Split-Inference und verschlüsselte One-Time Age Tokens (OTATs) kombiniert und darauf ausgelegt ist, das Alter zu überprüfen und gleichzeitig die Übertragung sensibler Nutzerdaten zu begrenzen.

Für Unternehmen, die altersbeschränkte Dienste anbieten, bringen zwei gängige Ansätze unterschiedliche Herausforderungen mit sich und führen zu einem Kompromiss zwischen Sicherheit und Datenschutz der Nutzer. Erstens bietet ein selbst erklärter "Ich bin über 18"-Klick kaum Gewissheit darüber, dass jemand die Altersvoraussetzung erfüllt. Zweitens können das Hochladen eines Ausweises und ein Selfie stichhaltigere Nachweise liefern, doch viele Nutzer zögern, solche persönlichen Daten preiszugeben, insbesondere beim Zugriff auf sensible Dienste. Unternehmen, die diese Daten erfassen, müssen zudem deren Sicherheit, Aufbewahrung und Löschung gewährleisten.

Gleichzeitig fordern die Aufsichtsbehörden strengere Altersüberprüfungen und legen dabei größeren Wert auf den Datenschutz. Im Vereinigten Königreich erkennt Ofcom die Selbsterklärung gemäß dem britischen Online Safety Act nicht als hochwirksame Methode zur Altersüberprüfung an. Die Europäische Kommission treibt zudem die Entwicklung von Instrumenten zum Altersnachweis unter Wahrung der Privatsphäre voran, die es den Nutzern ermöglichen, die Altersvoraussetzungen nachzuweisen, ohne ihre Identität preiszugeben.

Das patentierte Verfahren zur Altersüberprüfung von Shufti bietet eine Lösung für diese Herausforderungen: Es ermöglicht Unternehmen, die Altersvoraussetzungen zu überprüfen, während das ursprüngliche Gesichtsbild des Nutzers auf dessen Gerät verbleibt.

Wie Shuftis gerätebasierte Altersüberprüfung dafür sorgt, dass Gesichtsbilder auf dem Gerät des Nutzers verbleiben

Die Shufti-Lösung zur Altersüberprüfung nutzt die patentierte Split-Inference-Technologie, um die KI-Verarbeitung zwischen dem Gerät des Nutzers und einem sicheren Verifizierungsserver aufzuteilen.

Wenn ein Nutzer eine Altersüberprüfung einleitet, analysieren KI-Modelle die Gesichtsmerkmale, um das Alter zu schätzen und vor Ort die Lebendigkeit zu überprüfen. Dies hilft dabei, Spoofing-Versuche zu erkennen, bei denen Fotos, Masken, Bildschirmaufzeichnungen und manipulierte Bilder zum Einsatz kommen.

Das Gerät generiert daraufhin ein verschlüsseltes One-Time-Age-Token, das Zwischenergebnisse der KI enthält, anstatt das ursprüngliche Gesichtsbild zu übertragen. Der Verifizierungsserver überprüft die Gültigkeit des Tokens, schließt die verbleibende KI-Verarbeitung ab und stellt fest, ob der Nutzer die vom Unternehmen geforderte Altersgrenze, beispielsweise 18 oder 21 Jahre, erfüllt.

Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, erhält das Unternehmen ein einfaches Ergebnis ("bestanden" oder "nicht bestanden"), ohne Zugriff auf das Gesichtsbild des Nutzers oder dessen vollständige Identitätsdaten zu haben. Token sind zeitlich begrenzt, können nach Überprüfung als verwendet markiert werden und sind unter Umständen auf einen bestimmten Händler beschränkt, um eine unbefugte Wiederverwendung oder plattformübergreifende Weitergabe zu verhindern.

Durch die Aufteilung des endgültigen KI-Modells zwischen dem Gerät und dem Server wird zudem die Offenlegung des vollständigen Modells eingeschränkt, wodurch es schwieriger wird, den Verifizierungsprozess nachzuvollziehen oder lokal generierte Ergebnisse zu manipulieren.

Unternehmen erhalten Kontrolle über die Altersüberprüfung

Nicht jedes Unternehmen benötigt das gleiche Maß an Altersüberprüfung. Eine Plattform für Erwachsenenunterhaltung muss unter Umständen überprüfen, ob ein Besucher über 18 Jahre alt ist, während ein regulierter Glücksspielanbieter möglicherweise zusätzlich einen schriftlichen Identitätsnachweis verlangt.

Um diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, bietet die umfassende Lösung zur Altersüberprüfung von Shufti zusätzliche Funktionen, die über die patentierte Technologie hinausgehen. Sie ermöglicht Unternehmen, das für ihre Risikolage, ihre Nutzer und die gesetzlichen Anforderungen angemessene Sicherheitsniveau zu wählen und gleichzeitig die Erfassung und Offenlegung personenbezogener Daten (PII) auf ein Minimum zu beschränken.

Sie bietet:

Dokumentenlose Altersüberprüfungen mittels Gesichtsalter-Schätzung oder eIDV

Konfigurierbare Altersschwellenwerte und eine auf der Konfidenz basierende Eskalation , um bei einer ungewissen Altersschätzung aussagekräftigere Nachweise anzufordern.

, um bei einer ungewissen Altersschätzung aussagekräftigere Nachweise anzufordern. Risikobasierte Überprüfung , um zusätzliche Sicherheitsanforderungen auf der Grundlage gesetzlicher Verpflichtungen, geschäftlicher Risiken und altersbeschränkter Dienstleistungskategorien anzuwenden.

, um zusätzliche Sicherheitsanforderungen auf der Grundlage gesetzlicher Verpflichtungen, geschäftlicher Risiken und altersbeschränkter Dienstleistungskategorien anzuwenden. Überprüfung von Dokumenten oder Abgleich mit einer maßgeblichen Datenbank in Fällen, in denen ein zusätzlicher Altersnachweis erforderlich ist.

in Fällen, in denen ein zusätzlicher Altersnachweis erforderlich ist. Biometrische Lebendigkeitsprüfung , gestützt auf die iBeta-Level-3-PAD-Konformität von Shufti, zur Stärkung des Schutzes vor Präsentationsangriffen und Deepfakes.



Diese Methoden ermöglichen es Unternehmen, gegebenenfalls datenminimierte Altersüberprüfungen durchzuführen und zusätzliche Nachweise anzufordern, wenn die Ergebnisse unklar sind oder die Vorschriften strengere Nachweise erfordern.

Shahid Hanif, Geschäftsführer von Shufti, äußerte sich zu dieser Markteinführung wie folgt:

"Ein Unternehmen sollte nicht verpflichtet sein, die vollständigen Identitätsdaten einer Person zu erfassen, nur um zu überprüfen, ob diese alt genug ist, um eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Wir haben diese Lösung zur Altersüberprüfung entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den Zugriff durch Minderjährige zu verhindern, ohne dass jeder berechtigte Nutzer einen besonders zuverlässigen Altersnachweis vorlegen muss. Bei unserem patentierten, gerätebasierten KI-Verfahren zur Altersüberprüfung verbleiben die Gesichtsdaten auf dem Gerät des Nutzers, während die Altersvoraussetzungen sicher überprüft werden. Dieses US-Patent stellt einen wichtigen Meilenstein in unseren Bemühungen um einen Ansatz dar, bei dem der Datenschutz der Nutzer im Mittelpunkt der Altersüberprüfung steht."

Die Lösung unterstützt zudem Plattformen für Erwachsenenunterhaltung bei der Altersüberprüfung vor dem Zugriff auf Inhalte, Social-Media-Dienste bei der Durchsetzung von Mindestalterrichtlinien, Spiele- und Glücksspielanbieter bei der Überprüfung der Teilnahmeberechtigung bei der Registrierung sowie E-Commerce-Unternehmen bei der Altersüberprüfung vor dem Kauf von Produkten mit Altersbeschränkung.

Erfahren Sie, wie die patentierte Lösung zur Altersüberprüfung von Shufti Ihrem Unternehmen dabei helfen kann, die Altersvoraussetzungen zu überprüfen, während der Zugriff auf sensible Daten eingeschränkt wird. Buchen Sie eine individuelle Präsentation .

Über Shufti

Shufti ist eine "glokale" Plattform für Identitätsprüfung, Geldwäschebekämpfung und Betrugsprävention . Das vollständig intern entwickelte "Glocal Trust OS" vereint KYC , KYB , eIDV, Altersüberprüfung, AML-Prüfung, agentische Transaktionsüberwachung, Know Your Agent (KYA) sowie Betrugsprävention. Die Lösung wurde entwickelt, um Kunden zu integrieren, sich ändernde Risiken zu überwachen und kritische Maßnahmen sicherzustellen. Sie bietet eine einheitliche Kundenansicht für ein kontextbezogenes Vertrauensmanagement über den gesamten Compliance-Lebenszyklus hinweg und verbindet dabei globale Abdeckung mit lokalen Compliance-Erkenntnissen.

Die biometrische Lebendigkeitserkennungstechnologie von Shufti erfüllt die Anforderungen der iBeta PAD-Konformität der Stufe 3 gemäß ISO/IEC 30107-3. Shufti wird zudem in den Liminal Indizes zur Altersüberprüfung und Altersschätzung für das Jahr 2026 als führender Anbieter anerkannt und erhielt in beiden Kategorien die höchste Bewertung "Exceptional (Außergewöhnlich)" für die Marktpräsenz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.shuftipro.com

Pressekontakt

Aroosa Virk

Brand and Communications Manager

Shufti

partnership@shuftipro.com