Bis zu 286% Kurspotenzial: 5 australische Aktien, auf die Analysten jetzt setzen - und First Graphene als Außenseiter

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+149%, +112%, +94% - und bei einer Aktie sieht das optimistischste Analystenmodell sogar rund 286% Kurspotenzial. Nach heftigen Kursbewegungen liegen die Ziele einiger Broker bei australischen Wachstumsaktien derzeit ungewöhnlich weit über den Börsenkursen.

Die Unternehmen könnten unterschiedlicher kaum sein. 4DMedical digitalisiert Lungendiagnostik. DroneShield verkauft Drohnenabwehr. Mesoblast versucht, Zelltherapien zu kommerzialisieren. Deep Yellow entwickelt Uranprojekte. First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) ist der Außenseiter: Hier fehlt die breite Analystenabdeckung, dafür entscheidet sich gerade, ob aus immer mehr Graphenanwendungen tatsächlich skalierbare Umsätze werden.

Hohe Kursziele sind natürlich keine Garantie für steigende Aktienkurse. Gerade die extremen Abstände zeigen häufig, wie groß die Unsicherheit ist. Genau deshalb sind diese fünf australischen Aktien derzeit so interessant.

Deep Yellow: 2,80 AUD statt 0,73 AUD?

Die spektakulärste Zahl liefert Deep Yellow (ISIN: AU000000DYL4). Die Aktie notiert aktuell nur bei rund 0,73 AUD. Das durchschnittliche Kursziel der von S&P Global erfassten Analysten liegt bei etwa 1,72 AUD. Der Median erreicht sogar rund 1,93 AUD.

Schon das entspräche einem theoretischen Kurspotenzial von deutlich mehr als 100%. Canaccord Genuity geht noch wesentlich weiter und nennt 2,80 AUD. Von rund 0,73 AUD aus wären das ungefähr 286% Potenzial. RBC Capital liegt mit 2,05 AUD ebenfalls weit darüber, während JPMorgan mit 0,95 AUD erheblich vorsichtiger ist.

Der Grund für die gewaltige Spanne liegt in der Investmentthese. Deep Yellow besitzt mit Tumas in Namibia ein weit entwickeltes Uranprojekt. Im Oktober entschied das Unternehmen jedoch, die ursprünglich für das vierte Quartal erwartete finale Investitionsentscheidung angesichts der Kapitalmarktbedingungen nicht zu treffen.

Damit besitzt die Aktie einen eingebauten Hebel: Steigende Uranpreise und eine erfolgreiche Finanzierung könnten den Projektwert stärker in den Vordergrund rücken. Verzögerungen, Finanzierungskosten oder weitere Projektverschiebungen könnten genau das Gegenteil bewirken. 286% Kurspotenzial sagen deshalb mindestens genauso viel über das Risiko wie über die mögliche Chance.

4DMedical: Bell Potter sieht 6,00 AUD

Bei 4DMedical (ISIN: AU0000095416) liegt die Analystenspanne ebenfalls erstaunlich weit auseinander. Bell Potter hält an einem Buy-Rating mit einem Kursziel von 6,00 AUD fest. Beim aktuellen Kurs entspricht das ungefähr 149% Potenzial. Jefferies liegt mit 4,10 AUD erheblich darunter, aber ebenfalls deutlich über dem Börsenkurs. Ord Minnett kommt dagegen nur auf 2,40 AUD und stuft die Aktie neutral ein.

Operativ besitzt 4DMedical inzwischen eine deutlich konkretere Geschichte als noch vor wenigen Jahren. Im September-Quartal stieg der operative Umsatz um 66% auf 2,3 Mio. AUD. Die Zahl der durch die Systeme verarbeiteten Scans erreichte mit 119.672 einen neuen Rekord, während die installierte Basis weltweit auf 724 Standorte zunahm.

Noch wichtiger könnte der US-Markt werden. SimonMed hat CT und LDAf inzwischen an 125 CT-Standorten ausgerollt. Anfang November ging die Technologie landesweit in den klinischen Betrieb.

4DMedical muss also nicht mehr nur beweisen, dass seine Bildgebung funktioniert. Das Unternehmen muss zeigen, dass aus tausenden Scans und hunderten Installationen ein profitables Softwaregeschäft entstehen kann. Genau daran dürften sich 6,00 AUD oder 2,40 AUD am Ende entscheiden.

DroneShield: Von 1,25 bis 2,60 AUD ist fast alles dabei

Noch extremer ist die Meinungsverschiedenheit bei DroneShield (ISIN: AU000000DRO2). Die Aktie handelt aktuell bei rund 1,23 AUD. Canaccord Genuity sieht sie bei 2,60 AUD und damit rund 112% höher. Bell Potter nennt 2,40 AUD und kommt auf knapp 96% Potenzial.

Jefferies sieht die Geschichte komplett anders. Das Analysehaus hat sein Kursziel Mitte Oktober auf 1,25 AUD gesenkt und bleibt bei Sell. Damit liegt das pessimistische Kursziel praktisch auf dem aktuellen Börsenkurs.

Die Differenz erklärt sich durch ein ungewöhnliches Spannungsfeld. DroneShield wächst weiterhin sehr stark. Im ersten Halbjahr erreichte der Umsatz 125,8 Mio. AUD nach 72,3 Mio. AUD im Vorjahreszeitraum. Zudem besitzt das Unternehmen Zugang zu einem amerikanischen IDIQ-Vertragsrahmen mit einem Maximalwert von 500 Mio. US-Dollar.

Diese 500 Mio. US-Dollar sind allerdings keine garantierten Bestellungen. Gleichzeitig sank im ersten Halbjahr die Bruttomarge von 65,3 auf 60,0%, während das bereinigte EBITDA ins Minus rutschte. Jefferies argumentiert außerdem, dass das organische Umsatzmomentum schwächer sein könnte, als die headlineartigen Wachstumszahlen vermuten lassen.

DroneShield ist deshalb fast ein Lehrbuchbeispiel dafür, warum ein hohes Kursziel allein wenig aussagt. Zwei Analysten sehen nahezu eine Verdopplung. Ein anderer sieht praktisch überhaupt kein Potenzial.

Mesoblast: Aus Forschung ist erstmals ein echtes Produktgeschäft geworden

Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) befindet sich an einem anderen Punkt seiner Entwicklung. Nach vielen Jahren klinischer Entwicklung verkauft das Biotechnologieunternehmen mit Ryoncil inzwischen ein zugelassenes Produkt. Im ersten vollen Geschäftsjahr nach dem Launch erzielte Ryoncil Nettoumsätze von rund 115 Mio. US-Dollar. Im September-Quartal legten die Erlöse erneut um 44% zu.

Der Börsenkurs liegt aktuell bei rund 2,17 AUD. Bell Potter nennt 4,20 AUD und sieht damit etwa 94% Potenzial. Canaccord Genuity kommt mit 3,52 AUD auf rund 63%, während Jefferies mit 2,80 AUD deutlich konservativer bleibt.

Auch hier erzählt die Spanne eine Geschichte. Ryoncil hat bewiesen, dass Mesoblast ein Zelltherapieprodukt kommerzialisieren kann. Gleichzeitig muss das Unternehmen zeigen, wie weit sich die Umsätze skalieren lassen. Hinzu kommen weitere klinische Programme, deren Erfolg erheblichen Einfluss auf den Unternehmenswert haben kann.

Damit verschiebt sich die Investmentthese langsam von der Frage "Bekommt Mesoblast überhaupt ein Produkt zugelassen?" zu "Wie groß kann aus diesem Produktportfolio tatsächlich ein Geschäft werden?". Genau diese Veränderung erklärt, weshalb die Erwartungen an die Aktie inzwischen stärker an die kommerzielle Umsetzung geknüpft sind.

First Graphene: Keine 6,00 AUD, keine 2,80 AUD - und genau das macht die Aktie anders

First Graphene ist der Sonderfall dieser Auswahl. Für die Aktie existiert keine ähnlich breite institutionelle Analystenabdeckung, aus der sich ein belastbarer Konsens oder ein spektakuläres zwölfmonatiges Kursziel ableiten ließe.

Man könnte darin einen Nachteil sehen. Man kann es aber auch als Hinweis darauf verstehen, wie früh First Graphene kommerziell noch steht. Im September-Quartal meldete das Unternehmen ein kombiniertes Einkommen von rund 201.000 AUD. Das waren 21% mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal. Rund 100.000 AUD entfielen auf Graphen- und Produktentwicklungserlöse, weitere 101.000 AUD auf Entwicklungs- und Forschungsprogramme.

Entscheidender als die absolute Umsatzgröße waren mehrere Übergänge vom Versuch zur kommerziellen Anwendung. Pacific Urethanes erteilte die erste Produktionsbestellung für PureGRAPH in einem flammhemmenden Polyurethansystem für den Bergbau. Flux Footwear gab die erste Produktionsbestellung im Sportschuhsegment auf. Die PureGRAPH-haltigen Peltyr-Wärmeflusssensoren gingen über Vector in den Markt. Mit Aeropreg wurde zudem eine dreijährige Entwicklungs- und Kommerzialisierungsvereinbarung für graphenverstärkte Carbonfaser-Prepregs geschlossen.

Das ist noch weit von den Umsatzgrößen eines Mesoblast oder DroneShield entfernt. Und auch das Risiko ist sichtbar: First Graphene beendete das September-Quartal mit rund 1,83 Mio. AUD Liquidität, während der operative Cash-Abfluss bei etwa 915.000 AUD lag.

Die nächsten Quartale müssen deshalb zeigen, ob aus immer neuen Produktionsaufträgen tatsächlich wiederkehrende und größere Materialumsätze entstehen. Genau daran entscheidet sich, ob aus technologischer Validierung irgendwann ein belastbares Wachstumsmodell wird.

Was ist eigentlich die größere Chance?

Deep Yellow hat Analysten, die zwischen 0,95 und 2,80 AUD zu fundamental unterschiedlichen Bewertungen kommen. Bei DroneShield reicht die Spanne von 1,25 bis 2,60 AUD. Bei 4DMedical liegen zwischen dem zurückhaltenden und dem optimistischen Kursziel sogar 3,60 AUD.

First Graphene besitzt diese Diskussion noch gar nicht. Genau das macht den Vergleich interessant. Wer 286% Kurspotenzial liest, sieht zunächst nur eine fantastische Zahl. Dahinter steckt jedoch fast immer ein Unternehmen, bei dem der Markt erhebliche Zweifel an Finanzierung, Wachstum oder Umsetzung eingepreist hat.

Bei First Graphene befindet sich die Unsicherheit noch eine Stufe früher. Hier muss zunächst aus technologischer Validierung ein ausreichend großes kommerzielles Geschäft entstehen, bevor Analysten überhaupt belastbare Ertragsmodelle und daraus Kursziele ableiten können.

Vielleicht ist deshalb nicht die Aktie mit dem höchsten Kursziel automatisch die spannendste. Interessanter könnte die Frage sein, bei welchem dieser fünf Unternehmen der Abstand zwischen dem heutigen Geschäft und dem möglichen Geschäft in drei oder fünf Jahren am größten ist.

Und genau dort liegen bei australischen Wachstumsaktien meistens sowohl die größten Chancen als auch die größten Risiken.

Quellen:

https://deepyellow.com.au/investor-centre/asx-announcements/

https://www.tipranks.com/stocks/au%3A4dx/forecast

https://4dmedical.com/us/blog/2026/11/02/simonmed-launches-ctvq-and-ldaf-expanding-access-to-advanced-lung-imaging-nationwide/

https://stockanalysis.com/quote/asx/DRO/forecast/

https://www.droneshield.com/media/press-releases/droneshield-awarded-jiatf-401-domestic-shield-idiq-contract

https://www.tipranks.com/stocks/au%3Amsb/forecast

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000083/exhibit991financialresul.htm

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000091/exhibit991ryoncilsalesup.htm

https://financialfilings.com/filings/first-graphene-ltd/interim-quarterly-report/2026/74264668/

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Enthaltene Werte: AU000000DYL4,AU000000MSB8,AU000000FGR3,AU000000DRO2,AU0000095416