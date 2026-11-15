65% der untersuchten FDA-Rückschläge betrafen Produktionsstätten: Die unsichtbare Hürde für Lonza, Thermo Fisher und NeuroThera

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Öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich bei Biotech-Unternehmen meist auf klinische Ergebnisse. Doch selbst überzeugende Patientendaten helfen wenig, wenn ein Wirkstoff nicht zuverlässig hergestellt, geprüft und für die Verwendung freigegeben werden kann. Produktionsanlagen, Qualitätskontrollen und Chargendokumentationen können ein Entwicklungsprogramm deshalb ebenso wirksam verzögern wie ein verfehlter Studienendpunkt.

Wie groß diese Gefahr ist, zeigt eine 2026 veröffentlichte Untersuchung von 43 neuartigen Therapien. Alle Präparate hatten zunächst einen vollständigen Antwortbrief der FDA erhalten und wurden zwischen 2020 und 2024 später doch noch zugelassen. Bei 65 Prozent der untersuchten Fälle gehörten Mängel an Produktionsstätten zu den Beanstandungen. Probleme im Bereich Chemistry, Manufacturing and Controls, kurz CMC, traten bei 51 Prozent auf. Wirksamkeits- und Sicherheitsfragen wurden jeweils nur bei 26 Prozent der Fälle genannt.

Diese Zahlen lassen sich nicht auf sämtliche FDA-Anträge übertragen. Sie zeigen aber, wie häufig die Produktion bei bereits weit entwickelten Arzneimitteln zum regulatorischen Hindernis wurde. Vom ersten Ablehnungsbescheid bis zur späteren Zulassung vergingen im Median 1,28 Jahre.

Lonza macht aus Molekülen reproduzierbare Produkte

Die Lonza Group AG (ISIN: CH0013841017) gehört zu den bekanntesten Auftragsentwicklern und -herstellern der Pharmaindustrie. Im Bereich kleiner Moleküle deckt das Unternehmen den Weg vom Wirkstoff und der Formulierungsentwicklung bis zur klinischen und kommerziellen Produktion ab. Nach eigenen Angaben arbeitet Lonza pro Jahr an mehr als 450 Molekülen.

Diese Größenordnung verdeutlicht, warum spezialisierte Produktionspartner für kleinere Biotech-Unternehmen wichtig geworden sind. Eine vielversprechende Substanz muss unter kontrollierten Bedingungen in gleichbleibender Zusammensetzung hergestellt werden. Gleichzeitig müssen analytische Verfahren zeigen, dass Reinheit, Wirkstoffgehalt und Stabilität innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen. Lonza wird nicht als Produktionspartner von NeuroThera genannt, liefert aber den industriellen Vergleichsmaßstab für diese kaum sichtbare Entwicklungsarbeit.

Thermo Fisher verbindet Studie und Lieferkette

Thermo Fisher Scientific Inc. (ISIN: US8835561023) geht noch einen Schritt weiter und verbindet Auftragsentwicklung, klinische Forschung und Studienlogistik. Das Angebot umfasst unter anderem die Herstellung von Wirkstoff und fertigem Prüfpräparat, Verpackung, Lagerung und Verteilung an Studienzentren. Hinzu kommen Leistungen bei der Durchführung klinischer Studien.

Eine solche Verzahnung kann besonders bei internationalen Prüfungen entscheidend sein. Jede Studienklinik benötigt korrekt etikettierte und dokumentierte Ware zur richtigen Zeit. Temperaturabweichungen, fehlende Unterlagen oder Verzögerungen bei der Chargenfreigabe können den Beginn einer Studie verschieben, obwohl Ärzte und Patienten bereits vorbereitet sind. Auch Thermo Fisher wird nicht als Dienstleister von NeuroThera ausgewiesen. Das Unternehmen zeigt jedoch, wie viele Arbeitsschritte zwischen der Herstellung eines Prüfpräparats und seiner tatsächlichen Verabreichung liegen.

Eine Qualified Person entscheidet über die Charge

In Europa übernimmt die sogenannte Qualified Person eine zentrale Kontrollfunktion. Bei einem Prüfpräparat prüft und bestätigt sie, dass eine Charge nach den geltenden Anforderungen der Guten Herstellungspraxis und den genehmigten Unterlagen produziert wurde. Erst nach der Zertifizierung und der regulatorischen Freigabe darf das Prüfpräparat an die vorgesehenen Zentren geliefert und in der Studie verwendet werden.

Die QP-Freigabe bewertet dabei weder die klinische Wirksamkeit noch das wirtschaftliche Potenzial eines Kandidaten. Sie bestätigt die Qualität und regelkonforme Herstellung einer konkreten Charge. Ohne diesen Schritt kann eine europäische Studie jedoch trotz genehmigtem Protokoll und aktiviertem Zentrum nicht ordnungsgemäß mit dem betreffenden Prüfpräparat starten.

NeuroThera hat eine operative Hürde genommen

NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J2002) meldete im Oktober 2026, dass die Herstellung des Prüfpräparats für die Phase-IIb-Studie mit SCI-110 abgeschlossen sei. Zusätzlich erhielt die Charge die erforderliche Freigabe durch eine europäische Qualified Person. Damit kann das Material nach Unternehmensangaben an die beteiligten Studienzentren geliefert werden.

Die drei Zentren befinden sich an der Yale School of Medicine, der Medizinischen Hochschule Hannover und dem Tel Aviv Sourasky Medical Center. Alle Standorte hatten ihre Initiierungsaktivitäten abgeschlossen und waren laut NeuroThera auf den Erhalt der Studienmedikation vorbereitet. Die Chargenfreigabe beseitigt damit einen konkreten operativen Engpass vor der Patientenaufnahme. Sie ist kein Wirksamkeitsnachweis, bringt das Programm aber vom organisatorischen Vorbereitungsstadium näher an die tatsächliche Durchführung der kontrollierten Studie.

Der nächste Werttreiber entsteht erst am Patienten

Die Erfahrungen zugelassener Medikamente zeigen, warum Anleger Produktionsmeldungen nicht vorschnell als technische Nebensache abtun sollten. In der untersuchten Gruppe verzögerten Beanstandungen an Produktionsstätten die Zulassung häufiger als Wirksamkeits- oder Sicherheitsfragen. Unternehmen wie Lonza und Thermo Fisher haben genau um diese Anforderungen herum große Geschäftsbereiche aufgebaut.

Für NeuroThera bedeutet die QP-Freigabe, dass ein wesentlicher Teil der vorbereitenden Arbeit für SCI-110 abgeschlossen ist. Entscheidend bleiben nun die Belieferung der Zentren, die Aufnahme der Teilnehmer und schließlich die placebokontrollierten Daten. Die Produktion kann den klinischen Erfolg nicht ersetzen. Ohne eine freigegebene und reproduzierbar hergestellte Studienmedikation könnte dieser klinische Test jedoch gar nicht erst beginnen.

Quellen

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41670800/

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/1569/oj/eng

https://www.lonza.com/advanced-synthesis/small-molecules

https://www.thermofisher.com/us/en/home/biotech/clinical-trials.html

https://thenewswire.com/press-releases/1BKRFazqD-neurothera-labs-reports-positive-progress-in-fda-approved-phase-iib-clinical-trial-for-tourette-syndrome.html

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Neurothera Labs Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA64136J2002

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