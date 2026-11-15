BHP prüft Uran-Chancen in Kanada: Wie NexGen, Denison und Blast Resources im Athabasca-Becken positioniert sind

Anzeige / Werbung

Das kanadische Athabasca-Becken gehört zu den wichtigsten Uranregionen der Welt. Hier stehen bestehende Minen neben großen Entwicklungsprojekten und frühen Explorationsflächen. Auch der australische Bergbaukonzern BHP beschäftigt sich mit Möglichkeiten in der Region.

Für Anleger bietet das Revier damit einen Einblick in unterschiedliche Phasen der Uranindustrie: von der laufenden Produktion über den Bau neuer Minen bis zur Suche nach der nächsten Lagerstätte.

Warum das Athabasca-Becken strategisch wichtig ist

Kanada gehört zu den größten Uranproduzenten der Welt. Nach Angaben von Natural Resources Canada stammten 2024 rund 24 Prozent der weltweiten Uranproduktion aus dem Land. Die aktive kanadische Förderung und Verarbeitung konzentrierte sich auf die Provinz Saskatchewan.

Das Athabasca-Becken ist insbesondere für seine hochgradigen Uranlagerstätten bekannt. Hohe Urangehalte können für ein Bergbauprojekt wirtschaftlich interessant sein. Ob eine Lagerstätte tatsächlich entwickelt werden kann, hängt aber auch von ihrer Tiefe, der Gewinnungstechnik, den Kosten, der Infrastruktur und den Genehmigungen ab.

Mit dem wachsenden Interesse an Kernenergie rückt die Frage nach langfristig sicheren Brennstofflieferungen stärker in den Mittelpunkt. Das macht etablierte Förderregionen und die Suche nach weiteren Vorkommen für die Branche relevant.

BHP und NexGen im Austausch

BHP (ISIN: AU000000BHP4) ist bereits Uranproduzent: Am australischen Standort Olympic Dam gewinnt der Konzern Uran neben Kupfer und weiteren Metallen.

Im August berichtete Reuters, dass BHP und NexGen Energy (ISIN: CA65340P1062) regelmäßig über das Rook-I-Projekt in Saskatchewan sprechen. Nach Angaben von NexGen-CEO Leigh Curyer besteht ein offener technischer Austausch. Reuters berichtete zudem, dass BHP eine größere Fläche in der Nähe des Projekts erworben habe.

Eine Beteiligung von BHP an NexGen oder eine entsprechende Transaktion wurde damit nicht bestätigt. Die Gespräche zeigen jedoch, dass sich auch ein internationaler Bergbaukonzern mit den Möglichkeiten im Athabasca-Revier beschäftigt.

NexGen und Denison bauen neue Uranprojekte

NexGen entwickelt Rook I im südwestlichen Athabasca-Becken. Das Projekt umfasst die hochgradige Arrow-Lagerstätte. Nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für Standortvorbereitung und Bau haben die Arbeiten begonnen. Bis zur geplanten Produktion bleiben unter anderem Bau, Finanzierung und technische Umsetzung entscheidend.

Auch Denison Mines (ISIN: CA2483561072) entwickelt ein Uranprojekt in Saskatchewan. Das Unternehmen traf im Februar 2026 eine endgültige Investitionsentscheidung für Phoenix auf dem Wheeler-River-Projekt. Im Juli ging Phoenix nach Unternehmensangaben von der Standortvorbereitung in die umfassende Bauphase über.

Die beiden Projekte verdeutlichen, warum das Athabasca-Becken mehr als ein historisches Bergbaurevier ist: Neben bestehenden Betrieben entstehen neue Produktionsprojekte. Ihr Fortschritt hängt allerdings davon ab, ob Bauzeitpläne und Kosten eingehalten werden können.

Cameco liefert bereits Uran

Während NexGen und Denison ihre Projekte entwickeln, steht Cameco (ISIN: CA13321L1085) für die bestehende Produktion. Der Konzern betreibt im Athabasca-Becken unter anderem die hochgradigen Minen Cigar Lake und McArthur River.

Diese Anlagen machen deutlich, welche Bedeutung erfolgreiche Lagerstätten für die langfristige Uranversorgung erreichen können. Gleichzeitig zeigen die Projekte von NexGen und Denison, wie viel Arbeit zwischen einer Entdeckung und dem möglichen Start einer neuen Mine liegt.

Blast Resources sucht im Patterson-Lake-Korridor

Am frühen Ende dieser Entwicklung steht Blast Resources (ISIN: CA09345L1085). Das Unternehmen konzentriert sich auf sein Wales-Lake-Uranprojekt am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens.

Im Juli meldete Blast einen strukturellen Korridor, der innerhalb seiner Claims über rund neun Kilometer verfolgt werden kann. Die Interpretation stützt sich auf eine luftgestützte Magnetikuntersuchung und historische Explorationsdaten. Leitfähigkeitsstrukturen deuten nach Unternehmensangaben auf eine mögliche Breite von drei Kilometern hin.

Solche geologischen Strukturen können für die Uransuche wichtig sein, weil Störungszonen Wege für mineralführende Flüssigkeiten bilden können. Für Blast bieten die bisherigen Daten eine Grundlage, weitere Zielbereiche genauer zu untersuchen.

Personell ergänzte Blast im August sein Board um den Geologen Andy Yackulic, einen ehemaligen Manager von Denison Mines. Seine Erfahrung kann die technische Perspektive des Unternehmens erweitern. Eine Partnerschaft zwischen Blast und Denison ergibt sich aus seiner Ernennung nicht.

Fazit

Das Athabasca-Becken vereint verschiedene Entwicklungsstadien der Uranindustrie: Cameco produziert, NexGen und Denison bauen neue Projekte, während Blast Resources nach frühen geologischen Hinweisen sucht. BHPs Austausch mit NexGen zeigt zusätzlich das Interesse eines großen Bergbaukonzerns an den Möglichkeiten der Region.

Für Blast liegt die Chance darin, den identifizierten Strukturkorridor auf Wales Lake weiter zu untersuchen und daraus belastbare Bohrziele abzuleiten. Eine Mineralressource wurde auf dem Projekt bislang nicht definiert. Auch lässt sich der Erfolg anderer Lagerstätten im Distrikt nicht auf Wales Lake übertragen.

Entscheidend werden die Finanzierung weiterer Arbeiten, die Auswahl der Ziele und die Ergebnisse eigener Bohrungen sein. Das Athabasca-Becken bietet einen etablierten Rahmen für die Uransuche - den Nachweis einer möglichen Entdeckung muss jedes Projekt selbst erbringen.

Quellen

Natural Resources Canada: "Uranium and nuclear power facts".

https://natural-resources.canada.ca/minerals-mining/mining-data-statistics-analysis/minerals-metals-facts/uranium-nuclear-power-facts

Reuters: "Canadian miner NexGen Energy holds talks with BHP as it seeks $1 billion for uranium project", 17. August 2026.

https://www.reuters.com/business/energy/canadian-miner-nexgen-energy-holds-talks-with-bhp-it-seeks-1-billion-uranium-2026-08-17/

NexGen Energy: "Rook I Project".

https://www.nexgenenergy.ca/rook-1-project

Denison Mines: "Wheeler River - Phoenix ISR Project".

https://denisonmines.com/projects/wheeler-river-project/phoenix/

Denison Mines: "Denison Announces Completion of Site Preparation Activities and Commencement of Full-Scale Construction at Phoenix ISR Uranium Mine", 28. Juli 2026.

https://denisonmines.com/news/denison-announces-completion-of-site-preparation-a-122849/

Cameco: "Uranium Operations".

https://www.cameco.com/businesses/uranium-operations

Blast Resources: "Blast Resources Announces a Structural Corridor on at its Flagship Wales Lake Project", 7. Juli 2026.

https://blastresources.com/blast-resources-announces-a-structural-corridor-on-at-its-flagship-wales-lake-project/

Blast Resources: "Company News", einschließlich der Ernennung von Andy Yackulic, 27. August 2026.

https://blastresources.com/news/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

Disclaimer/Risikohinweis Blast Resources Inc.

Interessenkonflikte: Mit Blast Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Blast Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Blast Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Blast Resources einsehen: https://blastresources.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Blast Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post BHP prüft Uran-Chancen in Kanada: Wie NexGen, Denison und Blast Resources im Athabasca-Becken positioniert sind appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000BHP4,CA13321L1085,CA2483561072,CA65340P1062,CA09345L1085