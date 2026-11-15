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Der deutsche Rüstungselektronikkonzern Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005) meldet einen wichtigen Fortschritt bei der Entwicklung unbemannter militärischer Aufklärungssysteme. Gemeinsam mit dem bulgarischen Drohnenhersteller Dronamics hat das Unternehmen eine große Aufklärungsdrohne mit integrierter Radar-, Sensor- und Missionssoftware erfolgreich im Flug demonstriert. Die am 10. November veröffentlichte Meldung zeigt, wie sich militärische Aufklärung zunehmend von bemannten Flugzeugen auf autonome Plattformen verlagern könnte. Auch ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) entwickelt mit seiner ZenaDrone 1000 eine KI-gestützte Drohne für Überwachungs-, Aufklärungs- und Logistikaufgaben. Während Hensoldt bereits eine integrierte Sensorplattform im Flug vorgeführt hat, befindet sich ZenaTechs militärische Drohnentechnologie noch in der Erprobung.

Hensoldt integriert Radar und Missionssoftware in große Drohne

Im Mittelpunkt der neuen Entwicklung steht die Black Swan des europäischen Drohnenherstellers Dronamics. Die unbemannte Plattform wurde mit Hensoldts MissionGrid-Sensorik ausgestattet und anschließend unter realen Flugbedingungen getestet. Das System verbindet mehrere Technologien, die bisher häufig auf bemannten militärischen Aufklärungsflugzeugen eingesetzt werden. Dazu gehören das PrecISR-Radar, der elektrooptische Sensor Argos und die Missionsmanagementsoftware MissMarvin. Ergänzt wird die Ausstattung durch Hensoldts Softwareplattform MDOcore. Sie soll Informationen aus unterschiedlichen Einsatzbereichen miteinander vernetzen und eine gemeinsame Auswertung der erfassten Daten ermöglichen. Nach Unternehmensangaben wurde die vollständige Kombination erfolgreich in die Black Swan integriert, im Flug erprobt und anschließend Vertretern von Streitkräften und staatlichen Organisationen demonstriert. Die Flugversuche umfassten unter anderem die Erkennung und Verfolgung beweglicher Fahrzeuge sowie stationärer Ziele am Boden. Auch die Erfassung von Schiffen auf der Donau und deren geografische Lokalisierung wurden demonstriert. Hensoldt bezeichnet das Projekt als erste vollständig europäische unbemannte Plattform, die Fähigkeiten zur luftgestützten Frühwarnung mit militärischer Aufklärung kombiniert. Diese Einordnung stammt vom Unternehmen; eine unabhängige Bestätigung eines europäischen Alleinstellungsmerkmals liegt nicht vor.

Militärische Aufklärung wird zunehmend unbemannt

Die Entwicklung verdeutlicht einen technologischen Wandel. Moderne Aufklärungsdrohnen sollen nicht mehr ausschließlich Bilder aus der Luft liefern, sondern unterschiedliche Sensordaten erfassen, zusammenführen und für militärische Entscheidungen nutzbar machen. In der militärischen Fachsprache wird dafür häufig die Abkürzung ISR verwendet. Sie steht für Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, also Informationsgewinnung, Überwachung und Aufklärung. Die Black Swan soll darüber hinaus Fähigkeiten zur luftgestützten Frühwarnung übernehmen. Solche Systeme können helfen, Flugbewegungen oder andere potenzielle Bedrohungen über größere Entfernungen zu erkennen. Für Streitkräfte sind insbesondere die Verbindung leistungsfähiger Sensoren mit der automatisierten Verarbeitung großer Datenmengen und die schnelle Übertragung relevanter Informationen von Bedeutung. Der erfolgreiche Flugtest von Hensoldt und Dronamics ist allerdings noch nicht mit einer regulären militärischen Indienststellung gleichzusetzen. Auch konkrete Serienaufträge wurden in der aktuellen Mitteilung nicht bekannt gegeben.

ZenaTech entwickelt ZenaDrone 1000 für Aufklärung und Spezialtransporte

In einem verwandten Technologiefeld arbeitet ZenaTech über seine Tochtergesellschaft ZenaDrone an der ZenaDrone 1000. Die multifunktionale Drohnenplattform ist für militärische und behördliche Anwendungen vorgesehen. Dazu gehören nach Unternehmensangaben Aufklärungs- und Überwachungsmissionen, Grenzsicherung sowie der Transport spezieller Nutzlasten. ZenaTech setzt dabei auf die Kombination aus autonomer Flugsteuerung, Kameras, Sensoren und KI-gestützter Datenverarbeitung. Die ZenaDrone 1000 befindet sich nach den jüngsten Unternehmensangaben weiterhin in der Testphase. Im August meldete ZenaTech den Beginn von Flugtests mit selbst entwickelten Leiterplatten, die in die ZenaDrone 1000 und die kleinere IQ Nano integriert wurden. Die Elektronik stammt aus der unternehmenseigenen Entwicklung und Fertigung in Taiwan. Mit dieser Strategie will ZenaTech die Kontrolle über wichtige Komponenten seiner Drohnensysteme erhöhen und die Voraussetzungen für mögliche spätere Lieferungen an amerikanische Behörden und Verteidigungskunden verbessern. Eine abgeschlossene Blue-UAS-Zertifizierung oder die Serienlieferung der ZenaDrone 1000 an Streitkräfte lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

GPS-unabhängige Navigation als weiterer Entwicklungsschwerpunkt

Neben der eigentlichen Drohnenplattform entwickelt ZenaTech Technologien, die militärische Einsätze unter schwierigen Bedingungen ermöglichen sollen. Im Februar kündigte das Unternehmen die Entwicklung eines quantengestützten Navigationssystems an. Es soll zunächst in der ZenaDrone 1000 eingesetzt werden und eine Positionsbestimmung ermöglichen, wenn GPS-Signale gestört, manipuliert oder nicht verfügbar sind. Die geplante Technologie soll quantenbasierte Sensorik mit softwaregestützter Korrektur verbinden. Ziel ist es, die Abhängigkeit von Satellitennavigation zu verringern. Das ist insbesondere für militärische Aufklärungsmissionen relevant, da elektronische Störmaßnahmen die Navigation und Kommunikation unbemannter Fluggeräte beeinträchtigen können. ZenaTech meldete im September weitere Fortschritte und den Übergang des Projekts in eine drohnenbezogene Testphase. Daraus folgt allerdings noch nicht, dass ein vollständig validiertes quantengestütztes Navigationssystem bereits für reguläre Einsätze verfügbar ist.

Unterschiedliche Entwicklungsstände im wachsenden Drohnensektor

Hensoldt und ZenaTech verfolgen mit ihren Technologien unterschiedliche Ansätze. Hensoldt konzentriert sich auf die Integration leistungsfähiger Radar-, Sensor- und Softwarelösungen in eine große unbemannte Aufklärungsplattform. ZenaTech entwickelt eigene multifunktionale Drohnen, die perspektivisch Aufklärungs-, Logistik- und weitere Verteidigungsaufgaben übernehmen sollen. Eine Zusammenarbeit zwischen Hensoldt, Dronamics und ZenaTech ist nicht bekannt. Ebenso wenig lässt sich aus der Flugdemonstration eine konkrete Nachfrage nach Produkten von ZenaTech ableiten. Die Entwicklungen zeigen jedoch, dass die militärische Nutzung unbemannter Systeme zunehmend über einfache Kameradrohnen hinausgeht. Sensorintegration, autonome Steuerung und die zuverlässige Verarbeitung von Informationen werden zu wichtigen technischen Anforderungen. Für ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) werden deshalb die weiteren Ergebnisse der Flugtests, Fortschritte bei der Navigationstechnologie und mögliche Zertifizierungen entscheidend sein. Während Hensoldt mit Dronamics bereits eine integrierte Aufklärungslösung demonstriert hat, muss ZenaTech die Leistungsfähigkeit seiner eigenen Systeme weiter nachweisen. Ob daraus künftig größere Verteidigungsaufträge entstehen, bleibt offen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Hensoldt - Erfolgreiche Flugdemonstration der Black Swan mit Dronamics, 10.11.2026

https://www.hensoldt.net/de/news/hensoldt-and-dronamics-demonstrate-istar-and-airborne-early-warning-on-the-black-swan-uav

ZenaTech - Flugtests eigener Elektronik in ZenaDrone 1000 und IQ Nano, 11.08.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-in-house-pcb-flight-testing-advancing-vertical-integration-strategy-toward-ndaa-compliant-blue-uas-certification-and-expanded-defense-opportunities

ZenaTech - Entwicklung einer GPS-unabhängigen Quantennavigation, 26.02.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-initiates-defense-focused-quantum-navigation-system-for-gps-denied-drone-operations/

ZenaTech - Aufnahme in kanadischen Verteidigungsdrohnen-Anbieterpool, 17.09.2026

https://www.zenatech.com/zenatech-selected-for-canadas-defence-drone-initiative-marketplace-expanding-opportunities-for-zenadrones-ai-powered-autonomous-drone-solutions

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Enthaltene Werte: DE000HAG0005,CA98936T2083