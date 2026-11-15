PORR Projekt Luegbrücke: Neubau an wichtiger Brenner-Route kommt voran

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Die Brennerroute zählt zu den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Europas. Sie verbindet die Wirtschaftsräume Deutschlands und Österreichs mit Norditalien und ist Teil des Skandinavien-Mittelmeer-Korridors im transeuropäischen Verkehrsnetz. Dieser reicht von Finnland, Schweden und Norwegen über Mitteleuropa bis nach Süditalien und weiter nach Malta. Die EU-Kommission stuft ihn als entscheidende Nord-Süd-Achse für die europäische Wirtschaft ein. Straßen, Schienenwege, Häfen und weitere Verkehrsknoten bilden dabei ein zusammenhängendes Netz für den Personenverkehr und den internationalen Warenaustausch.

Innerhalb dieses Korridors gilt die Alpenquerung zwischen München und Verona als bedeutender Engpass. Dessen Beseitigung ist nach Einschätzung der Kommission entscheidend für die Leistungsfähigkeit der gesamten Achse. Zu den Schlüsselprojekten gehört deshalb der Brennerbasistunnel. Gemeinsam mit anderen Bahnverbindungen durch die Alpen soll er dazu beitragen, Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Damit verknüpft die EU wirtschaftliche Ziele mit dem Schutz des ökologisch sensiblen Alpenraums. Die Bedeutung der Brennerachse geht somit weit über den regionalen Verkehr hinaus.

Die PORR baut an Brennerbasistunnel und an der Brennerautobahn

Der österreichische Baukonzern PORR Group (ISIN: AT0000609607) ist sowohl an der Errichtung der Schienenverbindung als auch an der Erneuerung der Straßeninfrastruktur beteiligt. Beim Brennerbasistunnel arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit Marti am Baulos H53 Pfons-Brenner. Im Juli 2026 gelang dort der Durchschlag beider Haupttunnelröhren bis zur österreichisch-italienischen Staatsgrenze. Damit wurden die österreichischen Abschnitte mit den bereits fertiggestellten Röhren des italienischen Bauloses Mauls 2-3 verbunden.

Auf der A13 Brennerautobahn erneuert die PORR gemeinsam mit Strabag die Luegbrücke im Auftrag der ASFINAG. Das rund 1,8 Kilometer lange Bauwerk ist die längste Brücke dieser Autobahn in Tirol. Nach mehr als 55 Betriebsjahren hat es das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht. Das Auftragsvolumen der Arbeitsgemeinschaft beträgt 217 Millionen Euro.

Luegbrücke: Pfeilerbau steht kurz vor Abschluss

Die seit März 2025 laufenden Arbeiten kommen zügig voran. Nach einem aktuellen Baustellenbericht der PORR haben die Pfeiler der künftigen Richtungsfahrbahn Innsbruck nahezu ihre endgültige Höhe erreicht und stehen kurz vor der Fertigstellung. Außerdem sind die ersten Türme des insgesamt rund 1.000 Tonnen schweren Lehrgerüsts errichtet worden. Parallel läuft die Montage der Stahlkonstruktion.

Als nächsten größeren Meilenstein nennt die PORR die Fertigstellung der ersten 1.600 Meter der Fahrbahnplatte im Februar 2027. Dieser Baufortschritt steht somit noch bevor. Er stellt einen wichtigen Zwischenschritt auf dem Weg zur Fertigstellung des ersten neuen Brückentragwerks dar.

Neubau der Luegbrücke soll 2030 abgeschlossen sein

Die Erneuerung erfolgt in mehreren Etappen. Zunächst entsteht seitlich der bestehenden Brücke das erste neue Tragwerk, das laut ASFINAG Ende 2027 fertig sein soll. Anschließend wird der Verkehr darauf umgeleitet und die alte Brücke abgetragen. An deren Stelle entsteht das zweite Tragwerk.

Die Gesamtfertigstellung ist für Ende 2030 vorgesehen. Künftig erhält jede Fahrtrichtung ein eigenes Brückenbauwerk. Hinzu kommen bislang fehlende Pannenstreifen und zusätzlicher Lärmschutz. Während der Bauzeit bleibt die bestehende Brücke grundsätzlich einspurig je Richtung befahrbar, bei erhöhtem Verkehrsaufkommen wird zeitweise eine zweite Spur geöffnet.

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PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Quellen

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t/scandinavian-mediterranean-corridor_en

https://de.linkedin.com/posts/porr-group_luegbr%C3%BCcke-asfinag-porrgroup-activity-7512738454301036544-s526

https://www.porr-group.com/presse/mitteilungen/detail/porr-und-strabag-erneuern-luegbruecke

https://www.asfinag.at/bauen-erhalten/bauprojekte/a-13-brenner-autobahn-luegbruecke/

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