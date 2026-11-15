Köln (ots) -Düsseldorf - Gut fünf Monate vor der Landtagswahl kann die schwarz-grüne Landesregierung ihre Mehrheit behaupten. Wenn bereits an diesem Sonntag ein neuer Landtag in Nordrhein-Westfalen gewählt würde, wäre die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst mit 30 Prozent trotz erneuter Verluste klar stärkste Kraft (-2 Prozentpunkte im Vergleich zu Juni 2026). Das ist das Ergebnis des NRW-Trends, den Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins WESTPOL vom 9.-12.November 2026 erhoben hat.Zweitstärkste Kraft wäre mit 18 Prozent erstmals die AFD (+1). Das ist ein erneuter Höchstwert für die Partei, mit dem sie auch erstmals im NRW-Trend die SPD hinter sich lässt. Die Grünen legen zum zweiten Mal in Folge zu (+2) und wären mit 17 Prozent drittstärkste Kraft. Damit überholen sie erstmals seit 2021 die SPD.Die SPD fällt zurück auf 16 Prozent (-1). Ein so niedriger Wert für die SPD wurde im NRW-Trend bisher erst einmal gemessen: im Juni 2025. Damit wären die Sozialdemokraten erstmals nur noch vierstärkste Kraft im Landtag.Linke wäre zurück im Landtag, FDP rausAls fünfte Partei würde die Linke mit 7 Prozent (+1) ins Parlament zurückkehren und damit den Platz der FDP einnehmen, die mit nur noch 3 Prozent (-2) an der Fünfprozenthürde scheitern würde. Das BSW würde mit ebenfalls 3 Prozent den Einzug in den Düsseldorfer Landtag verpassen. Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 6 Prozent (-2).Die Sonntagsfrage misst Wahlabsichten, nicht tatsächliches Wahlverhalten. Sie bildet einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess ab, der bis zur Wahl andauert. Da sich ein Teil der Wahlberechtigten erst kurzfristig festlegt und Themenlage wie Wahlkampf die Entscheidung beeinflussen können, sind Schlüsse auf den späteren Wahlausgang nur bedingt möglich.Schule und Bildung wichtigstes Problem vor ZuwanderungGefordert sehen die Wahlberechtigten die Politik in NRW momentan insbesondere bei Bildung, Migration und öffentlicher Verkehrsinfrastruktur. Jeder Vierte (25 Prozent; +1 zu Juni) problematisiert Schul- und Bildungsfragen, jeder Fünfte (20 Prozent) unverändert die Zuwanderung und jeder Sechste (18 Prozent; -13) den Zustand von Straßen- und Bahnnetz. Während die Verkehrsinfrastruktur im Vergleich zum Juni damit etwas aus dem Fokus der Bevölkerung rückt, spielen Fragen der Gesundheitspolitik (11 Prozent; +6) und der inneren Sicherheit (10 Prozent; +4) eine größere Rolle als zuletzt. Auch die Lage der Wirtschaft (10 Prozent; +1) und die Situation auf dem Wohnungsmarkt (10 Prozent; +1) werden von jedem Zehnten herausgestellt. Knapp dahinter landen die Themen soziale Ungerechtigkeit (9 Prozent, -3) und Umwelt/Klimaschutz (unverändert 9 Prozent).Wirtschaftslage: Negativurteil überwiegt, aber Stimmung hellt sich leicht aufDer sichtbare Stellenwert der Wirtschaft auf der Problemagenda geht einher mit einer weiterhin mehrheitlich kritischen Sicht auf die wirtschaftliche Situation im Bundesland: 27 Prozent (+5 im Vgl. zu Juni) bewerten die Lage der Wirtschaft in NRW als sehr gut oder gut, zwei Drittel (67 Prozent; -7) dagegen als weniger gut oder schlecht. Damit fällt die wirtschaftliche Stimmung etwas besser aus als zuletzt.Zufriedenheit mit Wüst auf Höchstwert, andere Kandidaten abgeschlagenNach leichten Verlusten im Juni steigt die Zufriedenheit mit der Arbeit von Ministerpräsident Wüst deutlich an: Mit einem Plus von zehn Punkten erreicht Wüst mit 52 Prozent seinen bisher besten Wert im NRW-Trend. Jeder Dritte (32 Prozent) ist weniger oder gar nicht zufrieden mit seiner Arbeit.Die Spitzen aller anderen aktuell im Landtag vertretenen Parteien sind mit deutlichen Bekanntheitsdefiziten konfrontiert. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur von den Grünen ist gut der Hälfte der Wahlberechtigten bekannt. Unter diesen halten sich Lob und Kritik die Waage (27 Prozent zufrieden, 25 Prozent unzufrieden).SPD-Spitzenkandidat Jochen Ott ist nicht einmal jedem Dritten Wahlberechtigten ein Begriff. Zudem überwiegt die Kritik: 12 Prozent sind zufrieden, 17 Prozent unzufrieden. Noch unbekannter sind die Spitzen von FDP und AfD. Hier traut sich nur gut jeder Fünfte ein Urteil zu. Sowohl Henning Höne von der FDP (8 zu 13 Prozent) als auch Martin Vincentz von der AfD werden zudem überwiegend kritisch bewertet (6 zu 15 Prozent).Zufriedenheit mit Landesregierung weniger ausgeprägt als mit WüstDie Zufriedenheit mit der Arbeit der schwarz-grünen Landesregierung hat sich stabilisiert. Mit 43 Prozent (+1) ist allerdings weiterhin nur eine Minderheit zufrieden, 51 Prozent (-2) sind unzufrieden. Neben den Anhängern der Regierungsparteien CDU (74 zu 22 Prozent) und Grünen (61 zu 34 Prozent) sind dabei auch die Anhänger der oppositionellen SPD mehrheitlich zufrieden. Mit 55 Prozent stellt mehr als die Hälfte der SPD-Anhänger der schwarz-grünen Landesregierung ein positives Zeugnis aus, 44 Prozent sind unzufrieden. Deutlich kritischer bewerten die Anhänger von Linken (16 zu 65 Prozent) und AfD (7 zu 90 Prozent) die Arbeit der Landesregierung.Gut jeder Dritte wünscht sich erneut eine CDU-geführte LandesregierungDie Fortsetzung einer CDU-geführten Regierungsarbeit im Bundesland würde aktuell ein gutes Drittel der Wahlberechtigten (36 Prozent) ausdrücklich begrüßen. Die Hälfte (51 Prozent) dagegen sympathisiert mit einer anderen Partei an der NRW-Regierungsspitze, darunter insbesondere Anhänger von AfD (9 zu 86 Prozent) und Linken (5 zu 92 Prozent). Auch wenn die Anhänger von Grünen und SPD die Arbeit der schwarz-grünen Landesregierung mehrheitlich positiv bewerten, besteht auch unter ihnen die Sehnsucht nach einem Wechsel in der Staatskanzlei, Bei den Grünen-Anhängern sprechen sich 28 Prozent für eine erneut CDU-geführte Regierung aus, 61 Prozent dagegen. Ähnlich ist es bei den SPD-Anhängern (27 zu 62 Prozent).Ukraine-Krieg: Mehrheit in NRW steht zu MilitärhilfenWie in ganz Deutschland steht auch in NRW eine deutliche Mehrheit hinter den Militär-Hilfen an die Ukraine: 43 Prozent sprechen sich für deren Beibehaltung auf jetzigem Niveau, 15 Prozent für ihren Ausbau aus. Ein gutes Drittel (37 Prozent) betrachtet die derzeitige militärische Unterstützung der Ukraine allerdings als zu weitgehend. Unter den AfD-Anhängern gilt das für 80 Prozent.Ausbau der Rüstungsindustrie in NRW stößt auf geteiltes EchoDen Ausbau der Produktion von Rüstungsgütern in NRW bewerten vier von zehn Wahlberechtigten (40 Prozent) positiv, ebenso viele (41 Prozent) äußern sich kritisch. Am größten fällt die Unterstützung in den Reihen der CDU aus (65 zu 26 Prozent). Auch bei den Grünen-Anhängern überwiegt der Zuspruch (43 zu 34 Prozent), während sich im SPD-Lager mit 45 zu 41 Prozent Zustimmung und Ablehnung etwa die Waage halten. Mehrheitlich gegen eine Stärkung der Rüstungsindustrie im Bundesland positionieren sich die Anhänger der Linken (32 zu 57 Prozent) und der AfD (23 zu 60 Prozent).Für den NRW-Trend hat Infratest dimap vom 09. bis 12. November 2026 1.173 Wahlberechtigte telefonisch (677) und online (496) befragt. Ihre Antworten sind repräsentativ für alle Wahlberechtigten.Schwankungsbreite:2 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 10 Prozent3 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 50 ProzentDie Fragen lauteten:Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wäre?Welches ist Ihrer Meinung nach das wichtigste politische Problem in Nordrhein-Westfalen, das vordringlich gelöst werden muss? Und welches ist das zweitwichtigste?Wie beurteilen Sie die gegenwärtige wirtschaftliche Lage in Nordrhein-Westfalen?Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen und Politikern sind. Sind Sie mit der politischen Arbeit von ...?Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen?Wenn Sie an die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im April kommenden Jahres denken: Sollte die nächste Landesregierung wieder von der CDU geführt sein oder nicht?Deutschland unterstützt die Ukraine seit dem russischen Einmarsch auch mit der Lieferung von Waffen. Ist die Unterstützung der Ukraine mit Waffen durch Deutschland aus Ihrer Sicht angemessen, geht sie zu weit oder nicht weit genug?Wie bewerten Sie den Ausbau der Produktion von Rüstungsgütern in Nordrhein-Westfalen?Mit Quellenangabe WESTPOL (Sonntag, 15.11.2026, 19:30 Uhr) ab 10 Uhr zur Veröffentlichung frei.Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6390691