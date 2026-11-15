Vaduz (ots) -Die Regierung erarbeitet derzeit eine Kinder- und Jugendstrategie für Liechtenstein. Sie soll die künftige Kinder- und Jugendpolitik auf eine gemeinsame strategische Grundlage stellen. Ein zentraler Bestandteil des Prozesses ist die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie von Organisationen aus dem Kinder- und Jugendbereich. Gemeinsam mit der von der Regierung eingesetzten Arbeitsgruppe und der OST - Ostschweizer Fachhochschule wurde ein Grobkonzept erarbeitet. Dieses beschreibt die Ausgangslage, die Zielgruppen sowie erste Überlegungen zu Vision und Handlungsfeldern. Es dient als Grundlage für die weiteren Arbeiten. In die bisherigen Überlegungen sind unter anderem die Anträge der 10. Jugendsession vom September 2025 eingeflossen.11. Jugendsession bringt Anliegen junger Menschen einIm Rahmen der 11. Jugendsession vom Samstag, 14. November 2026, im Landtagsgebäude setzten sich die Teilnehmenden auf Einladung des Jugendrats mit dem Grobkonzept auseinander und brachten ihre Anliegen direkt in den Strategieprozess ein.Diskutiert wurden Anträge zur Struktur und Sprache des Konzepts, zur Vision sowie zu den vorgesehenen Handlungsfeldern. Zudem formulierten die Teilnehmenden Vorschläge für mögliche Massnahmen. Die im Plenum angenommenen Anträge wurden an Regierungsrat Emanuel Schädler und Mandy Falkenreck von der OST - Ostschweizer Fachhochschule übergeben. Die Vorschläge werden im weiteren Strategieprozess geprüft und berücksichtigt."Mein Dank gilt dem Jugendrat und allen Teilnehmenden für ihr grosses Engagement. Die Jugendsession zeigt, wie politische Partizipation konkret gelebt werden kann. Junge Menschen bringen ihre Anliegen ein und gestalten einen laufenden politischen Prozess aktiv mit. Diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft unseres Landes mitzugestalten, ist von grossem Wert", erklärt Regierungsrat Emanuel Schädler.Bedarfserhebung als weitere GrundlageDie Jugendsession ist eines von mehreren Beteiligungsformaten. Im Oktober 2026 wurde eine umfassende Bedarfserhebung abgeschlossen. Schülerinnen und Schüler im Alter von 9 bis 17 Jahren wurden mithilfe des Kinderrechtebarometers befragt. Für Kinder unter neun Jahren sowie für junge Erwachsene fanden Workshops statt. Zudem konnten Organisationen aus dem Kinder- und Jugendbereich ihre Einschätzungen über einen Online-Fragebogen einbringen.Die Ergebnisse werden derzeit ausgewertet. Gemeinsam mit den Rückmeldungen aus der Jugendsession bilden sie die Grundlage für die Ausarbeitung eines ersten Strategieentwurfs.Weitere Beteiligung vorgesehenDie Beteiligung junger Menschen endet nicht mit der Jugendsession. Der erste Entwurf der Kinder- und Jugendstrategie wird im Frühjahr 2027 zur Validierung vorgelegt. Die Rückmeldungen daraus fliessen in die weitere Ausarbeitung ein.Ziel ist eine breit abgestützte und praxisnahe Strategie, die die Anliegen junger Menschen berücksichtigt und als Orientierungsrahmen für die künftige Kinder- und Jugendpolitik Liechtensteins dient.Die Veröffentlichung der Kinder- und Jugendstrategie ist für Ende 2027 vorgesehen.Hinweis: Bilder zum Download stehen unter www.regierung.li/medienportal zur Verfügung.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und JustizMichael Winkler, GeneralsekretärT +423 236 60 94Michael.Winkler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943602