Bei Cameco lief zuletzt nicht alles rund. Erst enttäuschte der Uranproduzent mit seinen Quartalszahlen, dann sorgte auch noch die Ankündigung möglicher Aktienverkäufe für Gesprächsstoff. Trotzdem bleiben mehrere Analysten erstaunlich optimistisch und sehen teilweise mehr als +70 % Kurspotenzial. Woher kommt diese Zuversicht? Cameco unter Druck - was steckt hinter den jüngsten Meldungen? Cameco hatte Ende Oktober mit seinen Quartalszahlen nicht unbedingt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.