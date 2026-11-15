Eigentlich hätte es für Cisco-Anleger eine ziemlich erfreuliche Woche werden können. Der US-Technologiekonzern hat starke Quartalszahlen vorgelegt, verdient deutlich mehr Geld und profitiert kräftig vom KI-Boom. Trotzdem rauschte die Aktie am Freitag um mehr als -6 % auf 95,64 US$ ab. Was steckt hinter der heftigen Reaktion? Cisco liefert Rekordzahlen - trotzdem fällt die Aktie Bei Cisco läuft das Geschäft momentan auf Hochtouren. Im ersten Quartal ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.