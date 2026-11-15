Eigentlich hätte es für Cisco-Anleger eine ziemlich erfreuliche Woche werden können. Der US-Technologiekonzern hat starke Quartalszahlen vorgelegt, verdient deutlich mehr Geld und profitiert kräftig vom KI-Boom. Trotzdem rauschte die Aktie am Freitag um mehr als -6 % auf 95,64 US$ ab. Was steckt hinter der heftigen Reaktion? Cisco liefert Rekordzahlen - trotzdem fällt die Aktie Bei Cisco läuft das Geschäft momentan auf Hochtouren. Im ersten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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