Die BYD-Aktie kommt einfach nicht zur Ruhe. Am Freitag fiel sie auf 7,61 € und damit auf den tiefsten Stand seit Monaten. Dabei läuft ausgerechnet das Auslandsgeschäft auf Hochtouren. Ist der Kursabfall inzwischen übertrieben? Heimatmarkt macht weiter Ärger Ausgerechnet der Heimatmarkt schwächelt weiter für den BYD-Konzern. Chinas Pkw-Verkäufe dürften 2026 erstmals seit 2014 wieder unter 19 Millionen Fahrzeuge fallen. Im Oktober gingen die gesamten ...

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