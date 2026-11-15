Die Deutsche Telekom sorgt mit neuen Ausbauprojekten, steigenden Gewinnen und milliardenschweren Aktienrückkäufen für Aufmerksamkeit. Während eine große Investmentbank ihr Kursziel zuletzt gesenkt hat, sehen andere Analysten weiterhin ein Aufwärtspotenzial von bis zu 50 Prozent. Besonders spannend: Der DAX-Konzern will seine Aktionäre 2027 erneut mit Milliardenbeträgen belohnen.Analysten sehen bis zu 40 Euro Die Deutsche Bank hält an ihrem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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