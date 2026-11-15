EQS-News: Huawei
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JOHANNESBURG, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- Da die Dienste im Stromverteilungsnetz zunehmend komplexer wurden, waren die Geräte von Cemig für die Rückübertragung von Daten hauptsächlich auf angemietete öffentliche Netze angewiesen. Dieses Modell barg jedoch erhebliche Risiken.
Lösung
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, führte Cemig mehrere technische Bewertungsrunden durch und untersuchte Anwendungsfälle weltweit, bevor sich das Unternehmen schließlich für Huawei als strategischen Partner entschied, um gemeinsam das erste kommerzielle private 450-MHz-Funknetz für die Stromwirtschaft in Lateinamerika einzurichten.
Ergebnisse des Einsatzes
Nach den Feldtests konnte der Kunde die Vorteile des privaten Funknetzes aus erster Hand erleben, was sein Vertrauen in die Modernisierung des Stromverteilungsnetzes stärkte und hohe Erwartungen an die künftige Energiewende weckte: "Huawei hat im Ausschreibungsverfahren das beste Angebot vorgelegt, mit einer Lösung, die nicht nur unsere aktuellen Anforderungen an die Modernisierung des Stromverteilungsnetzes erfüllt, sondern auch für die künftige Integration erneuerbarer Energien skalierbar ist. Huawei verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Energiebranche. Mit Huaweis privater Netzwerklösung wird Cemig ein hochwertiges privates Kommunikationsnetz erhalten. Für Cemig geht diese Partnerschaft weit über die Technologie hinaus; sie ist entscheidend für unser zukünftiges Geschäftswachstum."
1. Verbesserte Zuverlässigkeit der Stromversorgung
2. Minderung der Geschäftsrisiken
3. Gesicherte Investitionsrenditen
4. Erweiterte Kernanwendungen bei der Stromerzeugung
Weitere Informationen finden Sie auf: https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202611-cemig-450-mhz
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15.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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