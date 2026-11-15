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Cemig und Huawei führen gemeinsam ein privates 450-MHz-Funknetzwerk ein



15.11.2026 / 15:00 CET/CEST

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JOHANNESBURG, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- Da die Dienste im Stromverteilungsnetz zunehmend komplexer wurden, waren die Geräte von Cemig für die Rückübertragung von Daten hauptsächlich auf angemietete öffentliche Netze angewiesen. Dieses Modell barg jedoch erhebliche Risiken. Abdeckungslücken : Die Netzabdeckung der Mobilfunkanbieter in Brasilien liegt bei nur etwa 50 %. In abgelegenen, unbewohnten Gebieten befanden sich zahlreiche Geräte des Stromverteilungsnetzes über längere Zeit in Funklöchern. Bei Störungen musste das Personal für Reparaturen und Routineinspektionen weite Strecken fahren, was die betriebliche Effizienz erheblich beeinträchtigte.

: Die Netzabdeckung der Mobilfunkanbieter in Brasilien liegt bei nur etwa 50 %. In abgelegenen, unbewohnten Gebieten befanden sich zahlreiche Geräte des Stromverteilungsnetzes über längere Zeit in Funklöchern. Bei Störungen musste das Personal für Reparaturen und Routineinspektionen weite Strecken fahren, was die betriebliche Effizienz erheblich beeinträchtigte. Mangelnde Zuverlässigkeit: Das SLA für das öffentliche Netz war nicht auf den Betrieb von Stromnetzen ausgelegt. Während der Regenzeit führten Unwetter häufig zu Ausfällen von Basisstationen oder Unterbrechungen von Richtfunkverbindungen, und die Verbindungsquote der Geräte im Stromverteilungsnetz brach von 90 % auf etwa 60 % ein. Bei Kommunikationsstörungen konnten Fernsteuerungsbefehle die Geräte weder erreichen noch auf ihnen ausgeführt werden, sodass das Personal gezwungen war, für manuelle Eingriffe zu den jeweiligen Standorten zu reisen. Dies verzögerte die Wiederherstellung der Stromversorgung erheblich, beeinträchtigte die Versorgungssicherheit und verursachte beträchtliche wirtschaftliche Verluste. Lösung Um diese Herausforderungen zu bewältigen, führte Cemig mehrere technische Bewertungsrunden durch und untersuchte Anwendungsfälle weltweit, bevor sich das Unternehmen schließlich für Huawei als strategischen Partner entschied, um gemeinsam das erste kommerzielle private 450-MHz-Funknetz für die Stromwirtschaft in Lateinamerika einzurichten. Ergebnisse des Einsatzes Nach den Feldtests konnte der Kunde die Vorteile des privaten Funknetzes aus erster Hand erleben, was sein Vertrauen in die Modernisierung des Stromverteilungsnetzes stärkte und hohe Erwartungen an die künftige Energiewende weckte: "Huawei hat im Ausschreibungsverfahren das beste Angebot vorgelegt, mit einer Lösung, die nicht nur unsere aktuellen Anforderungen an die Modernisierung des Stromverteilungsnetzes erfüllt, sondern auch für die künftige Integration erneuerbarer Energien skalierbar ist. Huawei verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Energiebranche. Mit Huaweis privater Netzwerklösung wird Cemig ein hochwertiges privates Kommunikationsnetz erhalten. Für Cemig geht diese Partnerschaft weit über die Technologie hinaus; sie ist entscheidend für unser zukünftiges Geschäftswachstum." 1. Verbesserte Zuverlässigkeit der Stromversorgung

Das private Funknetz erhöhte die Verbindungsquote der Endgeräte im Stromverteilungsnetz auf 99 % sowie die Zuverlässigkeit der Kommunikation auf 99,99 %, wodurch sich die Qualität der Stromverteilungsdienste von Cemig erheblich verbesserte. 2. Minderung der Geschäftsrisiken

Das private Funknetz kann die Leitungsverluste deutlich verringern sowie die Kennzahlen SAIDI und SAIFI verbessern und Cemig so helfen, regulatorische Sanktionen zu vermeiden. 3. Gesicherte Investitionsrenditen

Das private Funknetz verbessert die Stromversorgungsleistungen erheblich und stellt sicher, dass Cemig die regulatorischen Anforderungen von ANEEL erfüllt sowie attraktive Investitionsrenditen erzielt. 4. Erweiterte Kernanwendungen bei der Stromerzeugung

Als grundlegende Kommunikationsinfrastruktur für den Stromerzeugungsbetrieb bietet das private Funknetz eine zuverlässige Anbindung auf der letzten Meile für die heutige Automatisierung der Stromverteilung. Darüber hinaus unterstützt es künftige Kernanwendungen wie die großflächige Integration intelligenter Zähler, die rasche Verbreitung dezentraler Photovoltaikanlagen sowie die komplexe Verwaltung von Mikronetzen und treibt so den Übergang von der traditionellen lastorientierten Stromerzeugung zu einer dynamischen Interaktion zwischen Erzeugung, Netz, Last und Speicher voran. Weitere Informationen finden Sie auf: https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202611-cemig-450-mhz View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/cemig-und-huawei-fuhren-gemeinsam-ein-privates-450-mhz-funknetzwerk-ein-302939709.html



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