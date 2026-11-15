BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Brandstiftung am Auto von "Nius"-Chefredakteur Julian Reichelt dauern die Ermittlungen an. Dabei prüft die Polizei auch ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben, in dem Unbekannte die Tat für sich reklamieren. Ob das Schreiben authentisch ist, ist noch unklar.

"Das Schreiben ist dem Staatsschutz bekannt und in Prüfung", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Zuvor hatte "Nius" über den Text berichtet. Dieser wurde bereits am Freitag auf der vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuften Plattform "Indymedia" eingestellt. Die Autoren verweisen darin auf Reichelts Tätigkeit für "Nius".

Auto brannte in der Nacht zum Freitag



Der Brandanschlag ereignete sich laut Reichelt in der Nacht zu Freitag in Berlin-Charlottenburg. Die Polizei hatte eine vorsätzliche Brandstiftung bestätigt, die um 2.07 Uhr von einem Passanten gemeldet worden sei. Für Reichelt, der auf "Nius" selbst über den Vorfall berichtete, ist klar, dass es ein gezielter Anschlag war. Er sprach von einem "Einschüchterungsversuch gegen neue freie Medien, die sich diesem Linksextremismus entgegenstellen".

Da ein politisches Tatmotiv nicht ausgeschlossen werden kann, hatte der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Zu weiteren Erkenntnissen und der Frage nach Tatverdächtigen äußerte der Polizeisprecher sich am Sonntag nicht. "Die Ermittlungen dauern an."

Auf der Plattform "Indymedia" kann jede und jeder ohne Registrierung Beiträge veröffentlichen - auch anonym oder unter falschem Namen. Schon mehrfach haben sich vermeintliche Bekennerschreiben und andere Veröffentlichungen auf "Indymedia" als Fälschungen herausgestellt./bum/DP/zb