Eine spannende Sondersituation zeichnet sich derzeit bei der aap Implantate AG (ISIN: DE000A3H2101) ab: Nach Jahren der Restrukturierung und hohen regulatorischen Aufwendungen hat der Berliner Spezialist für Trauma-Implantate wichtige Meilensteine erreicht: Die MDR-Zertifizierung des gesamten Bestandsportfolios ist abgeschlossen, das EBITDA liegt nach neun Monaten 2026 über der Gewinnschwelle und das US-Geschäft entwickelt sich zunehmend zum Wachstumsmotor. Jetzt will aap den nächsten Gang einlegen. Ab 2027 strebt das Unternehmen ein durchschnittliches zweistelliges Umsatzwachstum an. Bis 2030 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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