Microsoft - MSFT: Freitag, der 13. am Ende der Bullenflagge!

KEIN Hackerangriff!

Pullback bei Microsoft (MSFT) vom Alllzeithoch mit dem Test des 50er-EMA! Black Swan vermieden! Ist das Quasi-Monopol am Ende?

Microsoft (MSFT) - ISIN US5949181045

Rückblick

Ein globaler Kollaps der Finanzmärkte wäre denkbar gewesen, doch letztlich blieb das Black-Swan-Event am Freitag, den Dreizehnten aus und die Microsoft-Aktie entging dem Absturz ins Bodenlose. Eine massive Serverstörung infolge eines Upgrade hatte in 70 Ländern Microsoft-Dienste wie den E-Mail-Verkehr lahmgelegt. Im Chart sieht es aus wie ein normaler Rücksetzer vom Alllzeithoch mit dem Test des 50er-EMA. Im Halbjahresrückblick sehen wir ein Plus von rund 26 Prozent. Da der Ausfall primär Büro-Anwendungen wie Outlook und Teams betraf, ein Cyberangriff rasch ausgeschlossen wurde und die meisten Systeme im Laufe des Freitags wieder liefen, blieb das große Börsenbeben aus. Finanzinstitute können das Wochenende nutzen, um Rückstände aufzuarbeiten, sodass die Märkte am Montag ohne panikartige Kettenreaktionen starten konnten.

Microsoft-Aktie: Chart vom 13.11.2026, Kürzel: MSFT, Kurs: 523.88 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Software-Pannen lassen sich nicht gänzlich vermeiden. Mit einer transparenten Kommunikation gelang es aber, schlimmere Schäden zu verhindern. Hält die Unterstützung am 50er-EMA und gelingt eine dynamische Gegenbewegung, könnte die Aktie zunächst den 20er-EMA bei rund 530 USD zurückerobern. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstandsbereich würde das charttechnische Bild weiter aufhellen und einen erneuten Angriff auf das Novemberhoch bei 560 USD ermöglichen.

Mögliches bärisches Szenario

Unternehmen und Behörden können wegen des sogenannten Locked-in-Effekts Software nicht einfach wechseln. Dennoch werden sie verstärkt Doppelstrukturen mit kommerziellen Wettbewerbsprodukten und Opensource-Programmen aufbauen, um im Wiedholungsfall gewappnet zu sein. Es bleibt auf jeden Fall ein Imageschaden für den bisherigen Quasi-Monopolisten bei Büroanwendungen. Fällt Microsoft nachhaltig unter die Unterstützungszone bei 512 USD, wäre das Pullback-Setup gescheitert und eine Fortsetzung der Korrektur wahrscheinlich. In diesem Fall könnten zunächst die psychologisch wichtige Marke von 500 USD und darunter die vorherige Ausbruchsregion zwischen 475 und 480 USD als Auffangzonen dienen. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 510 USD platzieren, um sich gegen einen nachhaltigen Bruch der Unterstützung abzusichern.

Meinung

Eine mehrstündige weltweite Störung der Microsoft-Cloud-Dienste legte am Donnerstag und Freitag zahlreiche Anwendungen teilweise lahm. Betroffen waren unter anderem Outlook, Teams, Microsoft 365 und Copilot. Bei Teams funktionierten beispielsweise die Besprechungsplanung und Kalenderverknüpfungen nicht ordnungsgemäß. Auch Schnittstellen zu Drittanbietern waren zeitweise beeinträchtigt. Microsoft hat inzwischen die Ursache benannt: Ein Problem im Zusammenhang mit einem zuvor vorgenommenen Ausbau der Netzwerkkapazität führte in Verbindung mit späteren Änderungen am Netzwerk zu den Ausfällen. Einen Cyberangriff oder einen Zusammenhang mit KI-Aktivitäten schloss der Konzern als Ursache aus. Der Vorfall verdeutlicht die immense Abhängigkeit vieler Unternehmen und Behörden von zentralen Cloud-Infrastrukturen und wirft erneut Fragen zur Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit solcher Dienste auf.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3890 Mrd. USD

Meine Meinung zu Microsoft ist neutral.

Quellennachweis: https://www.chip.de/news/software/microsoft-outlook-teams-und-co-fielen-weltweit-aus-jetzt-ist-klar-warum_688fc79f-9433-4c82-9549-825f53f07666.html

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 15.11.2026

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