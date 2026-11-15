Hot Stocks KW 46 / 2026: Öl-Aktien starten die Aufholjagd!

Big-Oil erobert wichtige gleitende Durchschnitte zurück!

Im Herbst trieben geopolitische Spannungen im Nahen Osten und Sorgen um Lieferengpässe die Rohölpreise (WTI und Brent) nach oben, was den Öl-Majors bis Ende Oktober Rückenwind gab. Anfang November sorgten jedoch wieder aufkeimende Nachfragesorgen (insbesondere aus China), Diskussionen über die Fördermengen der OPEC+ sowie ein Abbau der geopolitischen Risikoprämie für einen deutlichen Rückgang der Ölpreise - was unmittelbar auf die Aktienkurse durchschlug.

Alle vier Konzerne, welche wir uns heute ansehen, legten rund um den Monatswechsel ihre Zahlen für das dritte Quartal vor. Während die Produktionsmengen (insbesondere im US-Permian-Becken) bei vielen Konzernen rekordverdächtig hoch blieben, belasteten im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Raffinerie-Margen (Downstream-Geschäft) und schwächere Gaspreise die Gewinne. Dennoch überzeugten die Unternehmen mit starken Free-Cashflows, Aktienrückkäufen und soliden Dividenden, was nun Mitte November wieder Käufer anlockt.

Wenn man die vier Charts von XOM, CVX, COP und SHELL nebeneinanderlegt, fällt sofort eine nahezu identische Marktstruktur ins Auge.

ExxonMobil (XOM)

Die Story: Der US-Branchenprimus treibt seine Produktion durch massive Investitionen im US-Permian-Becken sowie vor der Küste Guyanas auf Rekordniveaus. Trotz operativer Stärke und anhaltender Kosteneinsparungen führten die sinkenden Ölpreise sowie schwächere Margen im Chemie- und Raffineriegeschäft (Downstream) Anfang November zu einem deutlichen Abwärts-Gap, das der Markt aktuell neu bewertet.

Chart-Check: Exxon markierte im Juli bei rund 135 USD seinen Boden und schob sich bis Ende Oktober auf ein Hoch von 188 USD. Die Korrektur Anfang November riss den Kurs per Abwärts-Gap unter beide EMAs bis auf ca. 160 USD. Aktuell kämpft die Aktie zwischen dem EMA 50 und EMA 20. Die letzte Kerze zeigt einen kleinen oberen Docht direkt unter dem EMA 20. Exxon befindet sich in einer klassischen Entscheidungszone ("Make-or-Break"). Gelingt der Ausbruch über 172 USD, ist das Abwärts-Gap vom November neutralisiert. Scheitert der Kurs hier, droht ein erneuter Test der 160-USD-Marke.

Chevron (CVX)

Die Story: Chevron fokussiert sich stark auf den freien Cashflow, eine verlässliche Dividendenpolitik und den Ausbau seiner Förderprojekte im Permian-Becken sowie in Kasachstan. Nach dem deutlichen Anstieg bis Ende Oktober sorgten Branchen-Gegenwind und geringere Raffinerie-Gewinne für einen kurzen Rücksetzer, den Anleger jedoch rasch zum Nachkauf oberhalb der 200-USD-Marke nutzten.

Chart-Check: Ausgehend vom Juli-Tief bei ca. 165 USD lief Chevron bis auf rund 236 USD Ende Oktober. Der Rücksetzer Anfang November fand bei ca. 206 USD Unterstützung. Chevron hat den EMA 50 bereits deutlich hinter sich gelassen und schließt mit der aktuellen grünen Kerze genau am blauen EMA 20. Die schnelle Rückeroberung der 220-USD-Marke zeigt Kaufinteresse.

ConocoPhilips (COP)

Die Story: Als reiner Upstream-Konzern (Exploration und Förderung) reagiert ConocoPhillips am direktesten und sensibelsten auf Schwankungen beim Rohölpreis. Nach der beeindruckenden Rally von über 50 % zwischen Juli und Ende Oktober nahmen Investoren nach den Q3-Zahlen Anfang November zunächst Gewinne mit, nutzen die jüngste Korrektur dank der hohen Cashflow-Stärke und effizienten US-Schieferölproduktion nun aber bereits wieder für den schnellen Einstieg.

Chart-Check: Nach dem Juli-Tief bei rund 102.50 USD kletterte COP bis Ende Oktober auf ein Hoch im Bereich von 154 USD. Der Rücksetzer Anfang November fand bei ca. 131 USD Halt. Der Kurs hat den EMA 50 bereits wieder dynamisch nach oben gekreuzt und hat aktuell auch den EMA 20 zurückerobert. COP zeigt unter den US-Werten aktuell die stärkste Erholungsdynamik (Relative Stärke). Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über 143 USD würde das bullische Bild bestätigen und den Weg zurück in Richtung 150+ USD ebnen.

Shell (SHELL)

Die Story: Der britische Energieriese punktet mit seiner extrem starken Position im globalen Flüssigerdgas-Geschäft (LNG) und einer strikten Kapitaldisziplin. Während die Anfang November vorgelegten Q3-Ergebnisse solide ausfielen und durch fortgesetzte Aktienrückkäufe gestützt wurden, bremsten leicht rückläufige Raffinerie- und Handelsmargen vorübergehend die Dynamik der vorangegangenen Sommer-Rally.

Chart-Check: Shell stieg vom Juli-Tief (ca. 33.50 EUR) extrem sauber entlang des EMA 20 bis auf 49 EUR Ende Oktober. Der Abverkauf Anfang November stoppte im Bereich von 43 EUR. Der Kurs konnte sich erfolgreich vom EMA 50 nach oben abstoßen, notiert aber noch unterhalb des fallenden EMA 20. Für ein neues prozyklisches Kaufsignal muss Shell nun die Hürde bei 45.40 EUR (EMA 20) überwinden.

Tagescharts vom 13.11.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 15.11.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in XOM, CVX, SHELL hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.